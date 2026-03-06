Neuer Elektro-AMG: Dieses Cockpit soll echtes Sport-Feeling bringen

Mercedes-AMG zeigt erstmals das Interieur seines kommenden elektrischen GT 4‑Türer Coupés. Die ersten Bilder und Informationen verdeutlichen: Die Sportabteilung von Mercedes setzt dabei konsequent auf Fahrerorientierung. Der Innenraum wurde in Affalterbach eigenständig entwickelt und soll Performance nach eigenen Angaben "nicht nur messbar, sondern erlebbar" machen. Zentral sind dabei eine sportlich-tiefe Sitzposition vorn, eine klare Bedienstruktur und generell eine Architektur, die den Fahrer oder die Fahrerin in den Mittelpunkt stellt.

Fahrdynamikregler auf der Mittelkonsole Der auffälligste Technik-Akzent sitzt in der Mittelkonsole: Drei neu entwickelte Fahrdynamik-Drehsteller erlauben den direkten Zugriff auf zentrale Parameter der Fahrzeugcharakteristik. "Response Control" steuert das Ansprechverhalten der Elektromotoren. "Agility Control" verändert die Agilität um die Hochachse und damit das Kurvenverhalten. "Traction Control" regelt das Schlupf- beziehungsweise Traktionsniveau. Alle drei Regler sind haptisch ausgeführt, ergonomisch zum Fahrerplatz ausgerichtet und orientieren sich optisch an den äußeren Lüftungsdüsen.

Die Mittelkonsole ist im vorderen Bereich per Echtmetall an das Armaturenbrett angebunden und nimmt den Richtung Fahrerin oder Fahrer ausgerichteten Winkel des zentralen Displays auf. Hier sitzen die induktiven Ladeschalen für Smartphones, zwei beleuchtete Becherhalter und ein geschlossenes Staufach unter der Armlehne.

Sportlenkrad mit haptischen Bedienelementen Das Cockpit prägt eine horizontal ausgerichtete Display-Landschaft in nahtloser "Seamless-glass"-Optik: Das Kombiinstrument hinter dem Steuer (10,2 Zoll) und der Zentralmonitor (14,0 Zoll) verschmelzen optisch miteinander, der mittige Touchscreen ist Richtung Fahrersitz geneigt. Optional ergänzt ein 14 Zoll großes Beifahrer-Display die digitale Bühne. Große runde Lüftungsdüsen mit markanter "Gliederketten"-Optik fügen sich links und rechts in die Glasfläche ein und setzen mit ihrer Einbindung ins Ambientelicht zusätzliche Design-Akzente.

Wie schon beim neuen GLC und bei der kürzlich aufgefrischten S-Klasse kehrt Mercedes beim kommenden AMG GT 4-Türer Coupé zu haptischen Bedienelementen am Volant zurück. Das unten abgeflachte Sportlenkrad verfügt über Walzen und Wippen, "Schaltpaddles" für die Feinjustierung der Rekuperation und je nach Geschmack unterschiedliche Bezüge für den Kranz oder die Einleger im Zentrum. Hinzu kommen runde Lenkradtasten mit farbigen LCD-Displays, über die sich wichtige Fahrfunktionen und -programme einstellen lassen.

Einzelsitze und "Fußgaragen" im Fond Bei den Sitzen des neuen GT 4‑Türer Coupés bringt Mercedes-AMG neu entwickelte Sportsessel mit ausgeprägtem Seitenhalt. Optional sind AMG-Performance-Sitze mit integrierten Kopfstützen erhältlich. Hinten gibt es serienmäßig zwei Einzelsitze; Vertiefungen im Boden (sogenannte "Fußgaragen") sollen die Kniewinkel optimieren und damit sowohl die Beinfreiheit erhöhen als auch die Sitzposition komfortabler gestalten. Optional ist eine Dreierbank verfügbar; die Lehnen lassen sich in beiden Varianten geteilt umklappen.

Technisch läuft das Infotainment auf dem neuen Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) und nutzt die aktuelle MBUX-Generation. Neu sind verschiedene Anzeigestile, darunter "AMG Special" sowie "AMG Track Pace" für Telemetrie- und Fahrdaten. Für die Atmosphäre an Bord sollen zudem ein durchgehendes Ambientelicht-Band, wählbare Display-Hintergründe und ein Panorama-Glasdach sorgen. Dieses lässt sich per "Sky Control" segmentweise zwischen transparent und blickdicht schalten – nachts inklusive optionaler Lichtinszenierung mit AMG-Wappen und Rennstreifen. Diesen Effekt können freilich nur jene Kundinnen und Kunden genießen, die nicht das optionale Carbondach wählen.

Zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten Wie bei Mercedes-AMG üblich gibt es auch beim neuen elektrischen GT 4‑Türer Coupé zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten. Der Hersteller bietet mehrere vorkonfigurierte Ausstattungskonzepte mit unterschiedlichen Farb- und Zierteilkombinationen sowie Sitzbezügen an. Noch mehr Auswahl gibt es schließlich im Manufaktur-Programm, das auch besonders ausgefallene Wünsche erfüllen kann.

Mitte des Jahres geht der neue AMG GT 4-Türer an den Start. Das rein elektrisch angetriebene Auto basiert auf der neuen AMG.EA-Plattform mit 800-Volt-System und wird von besonders leistungsstarken und kompakten Axialflussmotoren angetrieben. Davon sind mindestens zwei an Bord, was dem Elektro-AMG bereits fast 1.000 PS und Allradantrieb beschert. Optional gibt es sogar drei Motoren und 1.360 PS.