Ab Baujahr 2020: Volvo bringt Monster-OTA-Update für 2,5 Mio. Autos

Volvo spielt ein großes Software-Update aus, das laut Hersteller zu den umfangreichsten Over-the-Air-Aktualisierungen der Branche zählen soll: Rund 2,5 Millionen Fahrzeuge in 85 Ländern erhalten die neue Bedienoberfläche des schwedischen Autoherstellers namens "Volvo Car UX". Profitieren sollen vor allem Fahrer, die sich bislang durch Menüs tippen mussten – denn die neue Struktur soll den Zugriff auf Funktionen beschleunigen und die Zahl der notwendigen Eingaben reduzieren.

"Eines der größten Over-the-Air-Updates in der Autogeschichte" Das Upgrade richtet sich an Volvo-Modelle mit "Google built-in" auf Basis von Android Automotive und wird für Fahrzeuge ab Baujahr 2020 kostenlos zur Verfügung gestellt. Volvo verfolgt damit seine Strategie, Autos über regelmäßige Software-Updates im Laufe ihrer Lebensdauer zu verbessern. "Dieses Update ist eines der größten Over-the-Air-Updates in der Automobilgeschichte", sagt Technikchef Anders Bell. Er spricht von einem Update, das auf den jahrelangen Investitionen in den eigenen "Tech-Stack" aufbaut und gezielt die Bereiche modernisiert, die im Alltag am häufigsten genutzt werden.

Kern der Neuerung ist ein überarbeiteter Startbildschirm: Häufig genutzte Apps und Bedienelemente wie Karten, Medien und Telefon liegen künftig zentral auf der Home-Ansicht. Praktisch im Alltag: Wer gerade mit Google Maps navigiert und gleichzeitig die Musik wechseln will, muss dafür nicht mehr aus der Kartenansicht heraus in andere Menüs springen. Hinzu kommt eine "kontextbezogene Leiste", die je nach Fahrsituation andere Shortcuts zeigt – etwa den Zugriff auf Außenkameras beim Rangieren mit niedriger Geschwindigkeit.

"Konversationelles KI-Erlebnis" mit Google Gemini Auch Plug-in-Hybride sollen von der neuen Logik profitieren. Über "Drive Modes" auf dem Startbildschirm lässt sich der elektrische "Pure"-Modus künftig direkt anwählen – der Wechsel vom Hybrid- in den reinen E-Betrieb soll damit nur noch einen Fingertipp erfordern. Volvo verspricht sich davon mehr Bedienkomfort und mehr Kontrolle für den Fahrer, gerade im Stadtverkehr oder in Umweltzonen.

Parallel zum UX-Update startet Volvo zudem den Rollout einer Nachrüst-Option für Kunden, deren Fahrzeuge zwar Google built-in an Bord haben, aber nicht mit Pilot Assist ausgestattet sind: Die Assistenzfunktion soll sich künftig kaufen und per Download ins Auto bringen lassen. Außerdem bereitet das Update die Fahrzeuge auf ein "konversationelles KI-Erlebnis" mit Google Gemini vor – die Integration soll noch im Frühjahr 2026 für dieselben kompatiblen Modelle folgen.

Hinweis: In der Fotoshow über dem Artikel und im Video nach dem zweiten Absatz informieren wir Sie über den neuen Elektro-SUV Volvo EX60.