Update für Android Auto: Google macht das Auto schlauer - im Vollbildmodus

Google kündigt für Android Auto eine umfassende Überarbeitung der Benutzeroberfläche an. Neu sind unter anderem zusätzliche Personalisierungsoptionen, Widgets sowie ein Google-Maps-Vollbildmodus. Außerdem soll das System künftig besser mit unterschiedlich geformten und großen Fahrzeug-Displays zurechtkommen – egal, ob es sich um ein Rechteck im Breitbildformat, einen Kreis oder eine andere Form handelt.

Personalisierte Widgets auf dem Startbildschirm Mit dem Update hält auch das "Material 3 Expressive"-Design Einzug in Android Auto, inklusive neuer Schriftarten, Animationen und Hintergründe. Über Widgets können Nutzer Funktionen und Informationen direkt auf dem Startbildschirm ablegen – etwa Schnellzugriffe auf Kontakte, Wetter oder bestimmte Fahrzeug- bzw. Smart-Home-Funktionen wie einen Garagentoröffner. Die Widgets sollen auch während aktiver Vollbild-Navigation sichtbar bleiben.

Bei Google Maps steht eine erweiterte 3D-Darstellung im Mittelpunkt. Google spricht von "Immersive Navigation": Gebäude, Überführungen und Geländestrukturen werden dreidimensional dargestellt, zudem sollen Hinweise wie Fahrspuren sowie Ampeln und Stoppschilder stärker hervorgehoben werden. Ziel ist eine bessere Orientierung, insbesondere an komplexen Abbiegesituationen.

Auch beim Infotainment erweitert Google den Funktionsumfang: Für Android Auto ist erstmals die Wiedergabe von Videos über kompatible Apps wie YouTube vorgesehen – allerdings nur im Stand, etwa beim Laden eines Elektroautos. Für unterstützte Fahrzeugmodelle stellt Google für Videos eine Full-HD-Wiedergabe mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in Aussicht; genannt werden unter anderem Modelle von BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Škoda und Volvo. Beim Wechsel vom Stand- in den Fahrmodus soll die Wiedergabe – sofern von der App unterstützt – selbständig von Video auf Audio umschalten.

KI-Assistent Gemini zieht ins Auto ein Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Integration des KI-Assistenten Gemini. In Android Auto soll Gemini verfügbar sein und unter anderem beim Verfassen von Antworten helfen, indem der Assistent Kontext aus Nachrichten, E-Mails oder Kalenderdaten berücksichtigt. Parallel kündigt Google Upgrades für Fahrzeuge mit "Google built-in" an, darunter ebenfalls Video- und Medienfunktionen sowie Meeting-Apps wie Zoom. In diesem System soll Gemini zudem fahrzeugspezifische Fragen beantworten können.

Außerdem ist für geeignete Modelle eine kamerabasierte "Live-Spurführung" in Google Maps angekündigt, die die aktuelle Spur erkennt und Spurwechselhinweise in Echtzeit geben soll. Google nennt als Zeitrahmen für mehrere der Funktionen "noch in diesem Jahr", ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen.