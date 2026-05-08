Leserwahl Tech Award 2026: Jetzt mitmachen und einen Kia EV3 gewinnen.

Es ist wieder so weit: Zum 13. Mal veranstaltet auto motor und sport gemeinsam mit MO/OVE die große Leserwahl zur Vernetzung und zu technischen Neuerungen im Auto. Unter dem Namen "auto motor und sport Tech Award" nimmt die Wahl dabei in erster Linie Entwicklungen aus dem Connectivity-Bereich ins Visier, aber auch Innovationen bei Batterien für E-Autos, ausgeklügelte Hybridsysteme oder Weiterentwicklungen beim Verbrennungsmotor.

Ihre Wahl in 13 Kategorien Daher sind auch 2026 drei Fahrzeugkategorien mit unterschiedlicher Antriebstechnik Teil der Abstimmung. Wir möchten von Ihnen wissen, welche Elektro-, Plug-in-Hybrid- oder Verbrenner-Modelle Sie für besonders innovativ halten. Wie bisher interessiert uns auch Ihre Bewertung der Infotainment- und Assistenzsysteme: Bei welchem Hersteller überzeugen die Navigationssysteme mit cleverer Routenführung sowie hoher Anzeigequalität? Und welche Online-Funktionen und Fahrassistenzsysteme erleichtern das Unterwegssein spürbar?

Ebenfalls wieder mit dabei sind die Kategorien Mobilfunknetze, Telematik-Tarife für Kfz-Versicherer sowie Wallboxen: Ein funktionierendes Mobilfunknetz ist die Grundvoraussetzung fast aller Online-Dienste im Auto. Telematik-Tarife, die das Fahrverhalten analysieren, können die Beiträge der Kfz-Versicherung um bis zu 30 Prozent senken. Und Wallboxen sind längst mehr als kräftige Steckdosen. Werden sie in die Gebäudesteuerung eingebunden, steigt ihr Nutzen deutlich.

Teilnahmebedingungen Teilnehmen können alle Leserinnen und Leser von auto motor und sport ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbeitende der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart und deren Angehörige. Jede Person kann bei jeder Umfrage nur einmal teilnehmen. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg, eine Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen.

Unter allen Teilnehmern am diesjährigen auto motor und sport Tech Award und/oder der Leserwahl zum FAMILIEN-AUTO des Jahres und/oder am Gewinnspiel 80 Jahre auto motor und sport verlosen wir als Hauptgewinn einen Kia EV3 Air in Frostblau im Wert von 36.280 Euro. Die Gewinnerdaten werden unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts an den Fahrzeughersteller übermittelt.

Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Wir behalten uns die Veröffentlichung von Namen und Wohnort des Gewinners in unseren Zeitschriften und Online-Auftritten vor. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.

Hier geht es direkt zur Teilnahme! (Teilnahmeschluss ist der 13. Juli 2026)