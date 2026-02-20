Ungewöhnliche Bildschirme: Hyundai kopiert BMWs Display-Konzept

Geht es um die Anzahl von Bildschirmen in Auto-Cockpits und insbesondere deren Anzahl, geht die Meinung unter den Automobildesignern aktuell stark auseinander. Für die einen können die Monitore gar nicht groß genug sein, während andere einen reduzierten Einsatz von Displays im Auto favorisieren.

Hyundai gehört bereits bislang eher zur erstgenannten Fraktion. Die Koreaner verpassen ihren Modellen aktuell vorrangig Cockpits, die das klassische Layout aus Fahrer-Informations-Display hinter dem Lenkrad und direkt rechts daneben angeordnetem Infotainment-Bildschirm aufweisen. Doch die Zeit dieses Konzepts könnte bald vorüber sein, denn wie es in einem Bericht des "KoreanCarBlog" heißt, will Hyundai in Sachen Displays künftig einen neuen Weg beschreiten, den wir so ähnlich bereits von einem deutschen Hersteller kennen.

Hyundai Elexio als Blaupause Dabei gibt ein Modell den Weg vor, das derzeit in China seine Markteinführung feiert. Der Elektro-SUV Elexio (siehe Fotoshow über dem Artikel) verfügt über ein 27-Zoll-Display, das sich vom Zentrum des Armaturenbretts bis weit hinaus auf die Beifahrerseite zieht. Auffällig: Die Fahrerin oder der Fahrer müssen auf einen Monitor verzichten. Hier platziert Hyundai lediglich ein kleines zeilenartiges Display direkt unterhalb der Windschutzscheibe, das nur über die allerwichtigsten Informationen Auskunft gibt. Damit es aus der Fahrerperspektive gut zu erkennen ist, zeigt sich der Lenkradkranz im oberen Bereich etwas abgeflacht.

Dass diese Anordnung nicht nur auf Hyundais China-Modelle beschränkt bleibt, verdeutlicht der kommende Ioniq 3. Wie erste Erlkönigbilder zeigen, gibt es im künftigen Kompakt-Stromer ebenfalls eine Anzeige unterhalb der Frontscheibe, die jedoch nicht gar so klein und minimalistisch ausfällt wie beim Elexio. Dafür ist der zentrale Infotainment-Bildschirm kleiner dimensioniert und lediglich oberhalb der Mittelkonsole angeordnet.

BMW iX3 mit Panoramic-iDrive als Vorbild? Dieses Konzept erinnert ein wenig an den neuen BMW iX3 mit seinem Panoramic-iDrive. Dieses besteht aus einer niedrigen Leiste, die ebenfalls direkt unter der Windschutzscheibe angeordnet ist, sich aber fast über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. Es informiert über Daten wie die Geschwindigkeit, gibt Navigationshinweise und zeigt auf, wie die Fahrassistenten arbeiten. Ergänzt wird Panoramic-iDrive durch einen zentralen, 17,9 Zoll großen Infotainment-Monitor, dessen – im wahrsten Sinne des Wortes – schräges Layout die Blicke auf sich zieht.

Zurück zu Hyundai, das mit der Bildschirmlandschaft im neuen Elexio seine Software-Marke Pleos eingeführt hat. Das Wort setzt sich aus dem griechischen "pleo" ("mehr") und der Abkürzung "OS" für Betriebssystem (Operating System) zusammen und soll perspektivisch weit über das "Hirn" hinter den Infotainment-Funktionen eines Autos hinausgehen. Hyundai entwickelt Pleos als Mobilitäts-Software-Plattform, die autonomes Fahren, Fahrzeugkonnektivität, Datenanalyse in Echtzeit und optimierte Routenplanung ermöglichen soll. Gleichzeitig sollen Drittanbieter an der Plattform andocken können. Hyundai will dabei mit Partnern wie Samsung, Google, Naver, Socar und Unity zusammenarbeiten.

Kia wohl mit angepasstem Bildschirm-Konzept Markenschwester Kia wird das neue Monitor-Konzept aller Voraussicht nach übernehmen. Das deutet zumindest die Studie Kia EV5 WKNDR an, die kürzlich auf der Guangzhou Motor Show enthüllt wurde. Ihr verpassten die Designer ebenfalls die Kombination aus einem weit bis auf die Beifahrerseite reichendem XXL-Bildschirm und einem sehr kleinen Fahrer-Informations-Display. Dieses befindet sich hier aber direkt hinter dem Lenkrad und recht tief positioniert. Angesichts dieses Layouts erscheint es jedoch fraglich, ob es aus Fahrersicht gut ablesbar ist oder der Lenkrad-Pralltopf die Informationen verdeckt.