Nissan NX8 Neuvorstellung: Nissans neuer Familien-SUV lädt rasend schnell

Nissan hat in China den neuen Familien-SUV NX8 vorgestellt, der aus der Kooperation mit Dongfeng Motors stammt. Das Joint-Venture Dongfeng-Nissan entwickelt vorrangig für den chinesischen Markt Automodelle, die zum Teil aber auch in den Export gehen. Aktuellstes Beispiel ist der Nissan Frontier Pick-up, der künftig unter dem Markennamen Santana nach Europa kommt. Aber auch Limousinen wie der elektrisch angetriebene Nissan N7 sind für den Weltmarkt angekündigt.

Fast fünf Meter lang Der NX8 ist ein mittelgroßer SUV mit 4.870 Millimetern Länge, 1.920 Millimetern Breite und 1.680 Millimetern Höhe. Der Radstand von 2.917 Millimetern ermöglicht eine klassische Fünfsitzer-Konfiguration mit entsprechend großzügigem Innenraum. Wie genau es im NX8 aussieht, bleibt allerdings momentan noch offen, denn bislang gibt es nur Aufnahmen von außen.

Gestalterisch greift der NX8 Elemente der neuen N-Serie auf, zu dieser gehört neben dem erwähnten N7 außerdem der Plug-in-Hybrid-Sedan Nissan N6. Die geschlossene Front mit einem breiten Lichtband, beleuchtetem Markenlogo und Matrix-Scheinwerfern ähnelt den Limousinen. Am Heck setzt Nissan auf ein durchgehendes OLED-Leuchtenband mit 2.064 einzelnen Lichtpunkten, das variable Lichtsignaturen ermöglicht.

Technisch bietet der NX8 zwei Antriebskonzepte. Die Range-Extender-Variante kombiniert einen 1,5-Liter-Turbo-Benziner mit 109 kW, der ausschließlich als Generator arbeitet, mit einem 195-kW-Elektromotor. Je nach Batteriegröße sind rein elektrische Reichweiten von 102 oder 185 Kilometern nach chinesischer Verbrauchsnorm möglich.

Interessanter ist dagegen die Elektroversion des NX8, für die Nissan herausragende Ladewerte verspricht. Die rein elektrische Version kommt mit einem einzelnen Elektromotor, wahlweise mit 215 oder 250 kW (292 oder 340 PS) Leistung und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Mehr verrät Nissan zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dafür wird aber ein besonderer Wert erwähnt: Der Nissan NX8 soll zum exklusiven Club der 5C-Lader gehören.

Ultraschnelles 5C-Laden 5C beschreibt das Verhältnis von Ladeleistung zur Batteriekapazität und erlaubt extrem hohe Ladeleistungen, ohne die Zellen übermäßig zu belasten. Es bedeutet, dass die Batterie mit dem Fünffachen ihrer Nennkapazität pro Stunde geladen wird – bei 100 kWh zum Beispiel mit 500 kW. In der Praxis bedeutet das deutlich verkürzte Ladezeiten, insbesondere im Bereich von zehn bis achtzig Prozent. Das soll es ermöglichen, in wenigen Minuten mehrere hundert Kilometer Reichweite nachzuladen. Die verwendeten Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind zudem für einen breiten Temperaturbereich ausgelegt und sollen zwischen minus 30 und plus 60 Grad Celsius zuverlässig arbeiten. Der NX8 setzt auf ein 800-Volt-System.

Genauere Informationen zur verbauten Technik, beispielsweise zur Akku-Größe, hat Dongfeng-Nissan aktuell noch nicht genannt. Ebenso steht der Verkaufsstart und der Preis des Schnelllader-SUV noch nicht fest. Ein Export des Modells in andere Weltmärkte ist allerdings bereits angedacht.