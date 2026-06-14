MG2: Chinesischer Elektro-Kleinwagen kommt 2027

MG kündigt für das Goodwood Festival of Speed Anfang Juli 2026 ein Conceptcar an, das einen Ausblick auf den kommenden, elektrischen Kleinwagen geben wird. Details zum voraussichtlich MG2 getauften Mini geben die Briten aber noch nicht Preis.

Britisches Flair für rund 25.000 Euro Die jetzt von MG veröffentlichte Teaser-Bilder zeigen die Front- und Heckpartie des Schrägheckmodells und deuten auf eine neue Designsprache hin, die sich von jüngsten Modellen wie dem 4 EV Urban und dem S5 EV unterscheidet. Chefdesigner Jozef Kaban hat bereits angekündigt, dass der MG2 ein echtes Design-Statement "mit britischer Note" sein wird. Zusammen mit den Teaserbilder könnte hier Mini Grüße senden.

Kommen soll die Serienversion des MG2 im Jahr 2027. Der neue kleine MG soll aber kein Preiskracher werden, der alle Wettbewerber unterbietet, vielmehr will MG in dieser Klasse das beste Preis-Leistungs-Paket liefern. Erwartet wird eine Platzierung im 25.000-Euro-Segment und damit direkt im Wettbewerbsumfeld von VW ID. Polo, Renault 5 und Co.

Die Technik für den MG2 dürfte die "Modular Scalable Platform" vom Mutterkonzern SAIC liefern, die auch schon dem MG4 trägt. Gesetzt wäre damit Hinterradantrieb.

MG Cars Der MG2 wird eine neue Designlinie einführen.

Neben der Kleinwagenstudie soll noch ein zweites Conceptcar für ein völlig anderes Elektromodell in Goodwood vorgestellt werden. Infos dazu: Bislang null.