Porsche nimmt Taycan-Kombis aus dem Programm: Sport Turismo und Cross Turismo verschwinden vom US-Markt.

Erst vor wenigen Tagen hat Porsche den Taycan umfassend überarbeitet – und zwar ausdrücklich über die gesamte Modellfamilie hinweg. Zu den auffälligsten Neuerungen gehören unter anderem ein digitales Fahrerlebnis mit stärkerer Inszenierung des Antriebs, inklusive simulierten Gangwechseln und einer Darstellung der Leistungsentfaltung, die stärker an klassische Sportwagen erinnern soll. Die Modellpflege wurde zunächst als Aufwertung aller Taycan-Varianten präsentiert.

Umso überraschender kommen nun erste Nachrichten aus den USA: Mit dem Modelljahr 2027 verabschiedet sich Porsche dort von gleich zwei Taycan-Versionen gleichzeitig. Der Taycan Sport Turismo und der Taycan Cross Turismo werden aus dem nordamerikanischen Programm gestrichen. Für Europa und Deutschland gilt das nach aktuellem Stand allerdings nicht: Beide Modelle lassen sich weiterhin regulär konfigurieren. Auf Nachfrage bei Porsche bestätigte uns das ein Sprecher.

Schwache Nachfrage zwingt zum Kurswechsel Die Begründung klingt nüchtern: Die Nachfrage reicht nicht aus. US-Medien berichten unter Berufung auf Porsche, dass sich drei Karosserievarianten bei rückläufigen Taycan-Verkäufen wirtschaftlich kaum noch darstellen lassen. Tatsächlich erreichte der Taycan in den USA seinen bisherigen Absatzhöhepunkt bereits 2023 mit rund 7.570 Einheiten. Danach setzte eine deutliche Abschwächung ein: 2024 gingen die Verkäufe auf rund 4.747 Fahrzeuge zurück, 2025 auf etwa 4.142 Einheiten.

Auch der Start ins laufende Jahr verlief schwach. Im ersten Quartal lagen die US-Auslieferungen deutlich unter dem Vorjahresniveau. Vor diesem Hintergrund wirkt die Entscheidung aus Sicht des Herstellers nachvollziehbar: Wenn ein Modell ohnehin nur in überschaubaren Stückzahlen verkauft wird, sind zusätzliche Varianten oft die ersten Kandidaten für eine Bereinigung des Portfolios.

Kombis galten als die spannendsten Taycan-Modelle Für Fans der Marke hat die Entscheidung dennoch Symbolcharakter. Denn ausgerechnet die beiden praktischsten und eigenständigsten Taycan-Versionen verschwinden. Der Taycan Sport Turismo kombinierte die Fahrdynamik der Limousine mit mehr Kopffreiheit und einem variableren Gepäckraum. Der Taycan Cross Turismo ging noch einen Schritt weiter – mit höhergelegtem Fahrwerk, serienmäßigem Allradantrieb und leichtem Crossover-Charakter. Gerade der Cross Turismo entwickelte sich zum Geheimtipp unter den Elektro-Porsche-Modellen: mehr Alltagstauglichkeit, mehr Raum und dennoch das typische Taycan-Fahrgefühl.

Panamera-Kombi verschwand mangels Nachfrage Ganz neu ist das Muster nicht. Bereits 2023 stellte Porsche den Panamera Sport Turismo ein. Auch damals lautete die Erklärung: zu geringe Nachfrage. Interessant dabei: Andere Hersteller zeigen, dass leistungsstarke Kombis in den USA durchaus funktionieren können. Modelle wie der BMW M5 Touring oder der Audi RS 6 Avant zuletzt bewiesen haben.

Aktuell deutet nichts darauf hin, dass Porsche den Taycan Sport Turismo oder Cross Turismo kurzfristig aus dem europäischen Angebot nimmt. Beide Modelle sind weiterhin bestellbar – auch in den brandneuen Konfigurationen mit Schaltpaddeln. Allerdings zeigt die Entwicklung, dass selbst bei Porsche Nischenmodelle zunehmend unter wirtschaftlichen Druck geraten – insbesondere dann, wenn Elektromobilität langsamer wächst als ursprünglich erwartet.

In der Foto-Galerie sehen Sie übrigens unsere Dauertest-Erfahrungen mit dem Porsche Taycan 4S Cross Turimso.