Der beste E-Motor? BMW, Mercedes und Tesla sind NICHT einig

Ein E-Motor ist ein E-Motor ist ein E-Motor? Entgegen diesem Vorurteil ergibt der Blick in die Antriebswelt von Elektroautos kein homogenes Bild. Stattdessen sind die Antriebskonzepte der Hersteller äußerst divers. Während Tesla beispielsweise bei seinen hinterradgetriebenen Modellen auf permanenterregte Synchronmaschinen setzt (PSM), nutzen BMW und Renault in der Regel Induktionsmaschinen (stromerregte Synchronmaschinen), die ohne teure Magnete auskommen. Und wo BYD und Tesla bei den Allradlern auf eine Mischung aus PSM hinten und Asynchronmaschine (ASM) vorn nutzen, greift Mercedes beim CLA zu zwei Magnet bestückten E-Maschinen und einer Trennkupplung vorn. Zudem setzen die Schwaben auf ein Zweistufengetriebe bei ihrem Antrieb, ein Ansatz,...