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Der beste E-Motor? BMW, Mercedes und Tesla sind NICHT einig

Moove Podcast 253 David Drexler, RWTH
Der beste E-Motor? BMW, Mercedes, Tesla sind uneins

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Über den Elektromotor heißt es immer, er sei ausentwickelt und echte Innovationen gebe es nicht mehr. RWTH-Forscher David Drexler sieht das anders und erklärt im Moove-Podcast worin die Vorteile der unterschiedlichen Motorenkonzepte liegen, wie sie funktionieren und warum die E-Maschine von VW das beste Beispiel ist, dass in der Elektromotorenentwicklung noch jede Menge Potenziale schlummern.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.08.2026
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Mit dem neuen Technologie-Baukasten für E-Motoren kombiniert MAHLE erstmals die Vorzüge seiner Benchmark-Produkte SCT- und MCT-E-Motor.
Mahle Elektromotor und Technik
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Ein E-Motor ist ein E-Motor ist ein E-Motor? Entgegen diesem Vorurteil ergibt der Blick in die Antriebswelt von Elektroautos kein homogenes Bild. Stattdessen sind die Antriebskonzepte der Hersteller äußerst divers. Während Tesla beispielsweise bei seinen hinterradgetriebenen Modellen auf permanenterregte Synchronmaschinen setzt (PSM), nutzen BMW und Renault in der Regel Induktionsmaschinen (stromerregte Synchronmaschinen), die ohne teure Magnete auskommen. Und wo BYD und Tesla bei den Allradlern auf eine Mischung aus PSM hinten und Asynchronmaschine (ASM) vorn nutzen, greift Mercedes beim CLA zu zwei Magnet bestückten E-Maschinen und einer Trennkupplung vorn. Zudem setzen die Schwaben auf ein Zweistufengetriebe bei ihrem Antrieb, ein Ansatz,...

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