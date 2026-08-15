Kontroverse um Audi 5000 CS Turbo Quattro: Das ist der echte Rekordwagen

Eine Recherche von autobild.de führte dazu, dass RM Sotheby's den Text zum ursprünglich als Rekordauto bezeichneten Audi 5000 CS Quattro änderte. In der Beschreibung steht nun, dass es ein "Speed Record Development Prototype" sei, das eine Rolle im Geschwindigkeitsrekord-Programm gespielt habe. "Es ist nicht das Rekordauto", stellt das Auktionshaus in den Anmerkungen klar.

Bilder zeigen deutliche Unterschiede auto-motor-und-sport.de hatte am 9.9.2026 über den Audi als Rekordauto berichtet. Doch Bilder aus dem Unternehmensarchiv von Audi zeigen, dass es sich bei der angebotenen Limousine nicht um das Rekordauto handeln kann. Dafür sind die Unterschiede zu deutlich: Das Rekordauto hat breitere Räder, ausgestellte Radläufe und eine komplett andere Front. Der Auspuff endet rechts auf Höhe der hinteren Tür. Das Auktionsauto zeigt dagegen einen Doppelauspuff, der unter der Heckschürze endet und seriennah wirkt.

Der Motor ist offensichtlich nicht der gleiche, auch der Motorraum selbst unterscheidet sich deutlich: Der Ventildeckel ist beim einen Motor schwarz und kantig, beim anderen grau und rundlicher geformt. Die Ansauganlage und die Luftführung des Turboladers sind ebenfalls unterschiedlich. Das Auktionsauto hat einen Behälter für Hydrauliköl an der Stelle, an der beim Rekordauto ein Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser angebracht ist.

Innen ist der Unterschied dann richtig deutlich: Der Innenraum des Rekordautos ist wie bei einem Rennwagen komplett ausgeräumt, während das Auktionsauto bis auf einen Käfig und blaue Vierpunktgurte auch der Wagen eines Langstreckenfahrers sein könnte, der einen Sportsitz aus dem Zubehörkatalog eingebaut hat. Selbst der Käfig ist beim Rekordauto völlig anders; er hat zum Beispiel eine mittlere Strebe hinter der Windschutzscheibe.

In Talladega fuhr der Audi 350 km/h In einer Pressemeldung vom 6. Mai 1986 berichtet Audi von dem Geschwindigkeitsrekord in Talladega/USA: 350 km/h habe Bobby Unser mit dem modifizierten 5000 CS Turbo Quattro am Ende der Geraden erreicht. Im Schnitt umrundete der US-Rennfahrer das Oval mit 206,8 mph (332,9 km/h) – damals ein neuer Rekord für Allradautos. Laut Pressemeldung war der Viertürer damit schneller als ein Gruppe-C-Rennwagen, der im November 1985 eine Rundengeschwindigkeit von 204,2 mph (326,72 km/h) gefahren war. Bobby Unser hat unter anderem dreimal die 500 Meilen von Indianapolis und zwölfmal das Bergrennen Pikes Peak gewonnen.

Für die Rekordfahrt hatte Audi den 5000 CS Turbo Quattro, die US-Version des 200 Turbo Quattro, um 400 Kilogramm leichter gemacht, die Karosserie tiefergelegt, die Aerodynamik angepasst und den Motor kräftig getunt. Auf Basis des 2,2-Liter-Fünfzylinders mit serienmäßigem Block, Vierventil-Zylinderkopf der zweiten Generation und Turbolader entstand ein Motor mit 650 PS Leistung. Zum Vergleich: In der Serie waren es 182 PS bei der Zweiventil-Version und 220 PS bei den späteren 200 Quattro 20V mit Vierventil-Zylinderkopf.

Türen und Dach aus Aluminium, Kevlar für Front, Heck und Kotflügel sowie Kunststoff-Scheiben senkten das Leergewicht um 400 auf 1.070 Kilogramm. Aufkleber am Auto nennen die Sponsoren: Boge lieferte Federn und Dämpfer für das neu abgestimmte Fahrwerk, Michelin die 23 Zentimeter breiten Reifen und Shell den bleifreien Sprit sowie das Motorenöl.