Schwache Zahlen: Mercedes CLA L enttäuscht in China

Die Verkaufszahlen des Mercedes-Benz CLA L in China sind ernüchternd: Im ersten Halbjahr 2026 wurden lediglich 627 Einheiten verkauft. Besonders auffällig ist der Rückgang im Juni, als keine Neuzulassungen mehr registriert wurden. Brancheninsider berichten zudem von einem möglichen Produktionsstopp im Werk des Joint Ventures Beijing Benz Automotive Co. (BBAC). Offizielle Stellungnahmen von Mercedes-Benz dazu stehen bislang aus.

Die monatlichen Zulassungszahlen verdeutlichen die Problematik: Nach einem vorübergehenden Anstieg im März mit 358 Einheiten fielen die Zahlen bereits im April wieder auf 52 Fahrzeuge zurück. Derartige Schwankungen zeigen, dass selbst kurzfristige Verkaufserfolge nicht nachhaltig waren.

Technische Stärken reichen nicht aus Technologisch ist der CLA L durchaus konkurrenzfähig: Mit einer 800-Volt-Architektur und einer Ladeleistung von bis zu 325 kW kann das Modell in rund zehn Minuten Energie für 370 Kilometer Reichweite aufnehmen. Die Reichweite nach dem chinesischen CLTC-Zyklus beträgt beeindruckende 866 Kilometer.

Zusätzlich hat Mercedes-Benz lokale Partnerschaften wie mit ByteDance geschlossen, um digitale Dienste speziell für chinesische Kunden zu integrieren. Trotz dieser Anpassungen scheint der CLA L jedoch nicht den Nerv der Zielgruppe zu treffen.

Konkurrenzdruck durch lokale Hersteller Ein wesentlicher Faktor für den vorläufigen Misserfolg des CLA L ist der massive Wettbewerb durch chinesische Hersteller wie BYD oder Nio. Diese bieten Modelle mit noch fortschrittlicherer Technologie an, darunter Ladeleistungen von bis zu 1.500 kW bei BYD. Solche Werte setzen neue Maßstäbe und machen es europäischen Herstellern schwer, mitzuhalten.

Darüber hinaus punkten lokale Marken mit kürzeren Entwicklungszyklen und einer stärkeren Fokussierung auf softwaredefinierte Fahrzeuge – Bereiche, in denen traditionelle Premiumhersteller wie Mercedes-Benz noch Nachholbedarf haben.

Anpassungen für den chinesischen Markt Um den Anforderungen des chinesischen Marktes gerecht zu werden, hat Mercedes-Benz den CLA L mit einem verlängerten Radstand ausgestattet. Die zusätzliche Länge von vier Zentimetern kommt vor allem den Fondpassagieren zugute – ein wichtiger Aspekt für viele chinesische Käufer. Dennoch bleibt die Anpassung vergleichsweise gering im Vergleich zu anderen Langversionen der Marke.

Auch preislich positioniert sich der CLA L in einem Segment, das zunehmend von lokalen Herstellern dominiert wird. Modelle wie der BYD Han bieten ähnliche oder bessere Leistungen oft zu deutlich niedrigeren Preisen.

Strategische Neuausrichtung bei Mercedes-Benz? Der Misserfolg des CLA L könnte weitreichende Konsequenzen für die Strategie von Mercedes-Benz haben. Bereits jetzt verlagert das Unternehmen seinen Fokus auf andere Modelle wie den elektrischen GLC, der seit Juli 2026 in China verfügbar ist und als neues Flaggschiff-Elektrofahrzeug positioniert wird.

Dieser Strategiewechsel zeigt, dass selbst etablierte Premiumhersteller flexibel auf Marktveränderungen reagieren müssen – insbesondere in einem so dynamischen Umfeld wie dem chinesischen Elektroautomarkt.