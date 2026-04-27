Shell Triple 10 Challenge: Ölkonzern zeigt radikales Elektroauto-Konzept

Shell kündigt für Juni die Vorstellung eines neuen Elektroauto-Konzepts an. Das sogenannte Triple 10 Challenge Concept soll als Technologieträger dienen und zeigen, welche Fortschritte bei Ladezeit, Energieverbrauch und CO₂-Bilanz mit bereits verfügbaren Lösungen möglich sind. Nach Informationen von Auto Express handelt es sich nicht um ein spektakuläres Design-Konzept, sondern um ein kompaktes SUV des B-Segments und damit um ein Fahrzeugformat, das im Volumenmarkt relevant ist.

Der Name verweist auf drei Zielwerte. Das Fahrzeug soll in weniger als zehn Minuten schnellladen können, mehr als zehn Kilometer Reichweite pro Kilowattstunde erzielen und über seinen gesamten Lebenszyklus unter zehn Tonnen CO₂-Ausstoß bleiben. Shell betont dabei, dass keine futuristischen Materialien oder spekulative Technologien eingesetzt würden, sondern heute grundsätzlich verfügbare Komponenten.

Kühlung als Problemlöser Kern des Konzepts ist ein neu gedachtes Thermomanagement für Elektrofahrzeuge. Statt klassischer indirekter Kühlung mit Wasser-Glykol-Gemisch setzt Shell auf eine sogenannte Immersionskühlung. Dabei liegen die Batteriezellen direkt in einer elektrisch nicht leitenden Spezialflüssigkeit. Diese nimmt Wärme unmittelbar an der Zelloberfläche auf und verteilt sie schneller im Gesamtsystem. Hohe Temperaturspitzen beim Laden oder unter Last lassen sich dadurch wirksamer begrenzen.

Nach Darstellung des Unternehmens erlaubt dieses Verfahren längere Phasen hoher Ladeleistung, ohne dass extrem leistungsstarke Ladeinfrastruktur zwingend notwendig wäre. Gleichzeitig kann der Akku thermisch gleichmäßiger arbeiten, was den Wirkungsgrad verbessert. Shell hatte bereits zuvor erklärt, dass sich mit immersiv gekühlten Batteriesystemen Ladezeiten unter zehn Minuten erreichen lassen sollen, ohne Zellhaltbarkeit oder Lebensdauer zu beeinträchtigen.

Komplett-Kühlung aller Komponenten Das begleitende Whitepaper zum angekündigten Konzeptauto geht jedoch deutlich über das Batterie-Thema hinaus. Shell beschreibt dort das Ziel, den kompletten elektrischen Antriebsstrang mit einem einzigen Kühlmedium zu temperieren. Gemeint sind neben dem Akku auch Elektromotor, Leistungselektronik, Onboard-Lader und weitere Komponenten. Der Hintergrund: Bei batterieelektrischen Fahrzeugen entsteht Wärme nicht an einer einzelnen großen Quelle wie beim Verbrennungsmotor, sondern verteilt an mehreren Stellen und meist auf niedrigerem Temperaturniveau.

Während ein stark belasteter Verbrenner laut Shell mehr als 100 kW Wärme über das Kühlsystem abführen kann, liegen die Spitzenwerte eines Elektroautos im Fahrbetrieb deutlich niedriger. Für ein typisches B-Segment-Fahrzeug nennt das Whitepaper unter hoher Last rund 3 kW, beim Schnellladen etwa 10 kW. Daraus leitet Shell ab, dass klassische, historisch vom Verbrenner übernommene Kühlsysteme für viele Elektroanwendungen komplexer ausgelegt sein könnten als nötig.

Im Versuchsbetrieb wurde deshalb gemeinsam mit dem Entwicklungsdienstleister Horiba Mira ein Ein-Kreislauf-System aufgebaut. Es nutzt ein einziges Fluid, eine Pumpe und einen konventionellen Kühler, um sämtliche thermischen Lasten des elektrischen Antriebsstrangs zu bewältigen. Nach Unternehmensangaben funktionierte dieses System auch unter Extrembedingungen wie sehr niedrigen Außentemperaturen oder intensiven Schnellladevorgängen.

Nur eine Tonne schwer Aus Sicht der Entwickler hätte das mehrere Vorteile. Separate Kühlkreisläufe, zusätzliche Wärmetauscher und weitere Bauteile könnten entfallen. Das spart Bauraum, Gewicht und Kosten. Zudem ließen sich Standardkomponenten wie Kühler, Pumpen oder Filter weiterverwenden, was die industrielle Umsetzung erleichtern soll.

Zum Effizienzkonzept des Showcars gehört außerdem eine niedrige Fahrzeugmasse. Shell nennt rund 1.000 Kilogramm Leergewicht. Das wäre für ein elektrisches B-Segment-SUV ein ungewöhnlich niedriger Wert. Möglich werden soll dies durch einen kleineren Akku sowie Leichtbaumaterialien, darunter Verbundwerkstoffe und Bauteile aus Carbon etwa für Karosserie und Räder.

Es bleibt bei der Studie Eine Serienfertigung plant Shell nicht. Das Triple 10 Challenge Concept versteht das Unternehmen ausdrücklich als Demonstrator für alternative Entwicklungsansätze bei Elektrofahrzeugen. Im Mittelpunkt stehen weniger Design oder Markenstrategie als die Frage, wie sich Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Ressourceneinsatz künftig effizienter miteinander verbinden lassen.