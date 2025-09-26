SWM G03F EDI: E-SUV mit 7 Sitzen zum Spar-Preis

Der chinesische Autohersteller SWM, der in Deutschland mit den drei Modellen G01F, G05 Pro und G03F am Start ist, hat jetzt in Spanien und Italien mit dem G03F EID eine neue Antriebsvariante für den siebensitzigen SUV vorgestellt.

E-Antrieb mit Range Extender Bislang war der 4,60 Meter lange, 1,82 Meter breite und 1,83 Meter hohe G03F ausschließlich mit einem 1,5-Liter-Saugbenziner mit 115 PS und 152 Nm Drehmoment zu haben. Die Vorderräder werden dabei über ein manuelles Fünfganggetriebe angesteuert. Spanische Kunden können den G03F ab sofort auch mit einem neuen Elektroantrieb mit Range Extender ordern. Die Modellbezeichnung legt dabei um das Kürzel EDI zu. Der Super Hybrid getaufte Antrieb kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner mit einer Batterie und einer Elektromaschine an der Vorderachse. Bislang nennt SWM allerdings weder Daten für den Verbrenner noch die elektrischen Antriebskomponenten. Der Verbrenner dient ausschließlich als Antrieb für einen Generator, der wiederum die Batterie speist. Als Gesamtreichweite werden rund 1.000 Kilometer genannt. Den Spurt von null auf 100 km/h schafft der SUV in 10 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 180 km/h angegeben.

Die Batterie kann auch extern an jeder Haushaltssteckdose geladen werden. Zudem verfügt der EDI auch über eine V2L-Technologie und kann so externe Verbraucher mit Energie versorgen. Aber auch hier gilt: Weitere Infos sind bislang nicht verfügbar.

Als 5- oder 7-Sitzer Im Innenraum bleibt es beim bekannten Layout. Der G03F kann wahlweise als Fünfsitzer oder mit einer dritten Sitzreihe als Siebensitzer geordert werden. Beide Fondsitzreihen lassen sich zusammenfalten. Das Cockpit setzt auf ein digitales Kombiinstrument und einen 3,5 Zoll großen Touchscreen auf der Armaturentafel.

In Spanien startet der SWM G03F EDI als Fünfsitzer ab 28.543 Euro, der Siebensitzer ist ab 29.624 Euro zu haben. In Italien liegt der Grundpreis beim 28.990 Euro.