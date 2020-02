Verbrauch gesenkt: Telsa erhöht Reichweiten Selbst das Model Y profitiert von mehr Effizienz

In Teslas Geschäftsbericht zum vierten Quartal 2019 versteckte Firmenchef Elon Musk ein paar Hinweise auf eine deutliche Verbrauchssenkung seiner Modelle, die sich in Reichweitenverbesserungen niederschlagen. Selbst das kompakte SUV Model Y, dass erst dieses Jahr auf den Markt kommen soll, profitiert vom Effizienzgewinn: Seine maximale Reichweite steigt für die Allradversionen im Long-Range- oder Performance-Trim von 280 Meilen (451 Kilometer) auf 315 Meilen (507 Kilometer). In einer Nachricht an die Investoren begründet Musk die Effizienzsteigerung mit technischem Fortschritt beim Allradantrieb: Mit 4,1 Meilen pro Kilowattstunde (6,6 km/kWh) schaffe man den niedrigsten Verbrauch bei einem straßenzugelassenen Serien-SUV.

Musk zeigte in einer Tabelle, dass sein Model Y nach EPA-Verbrauchsmessungen weit besser ist, als die versammelte Konkurrenz aus Ford Mustang Mach-E, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC und Audi E-Tron.

Tesla Bessere Effizienz beim Allradantrieb: Tesla erhöht die Reichweite des Model 3.

Erstmal nur Allradantrieb im Angebot

Die Hinterradantriebsvarianten des Model Y hat Tesla aus seinem Online-Konfigurator entfernt – anscheinend möchten die Kalifornier erstmal mit den deutlich teureren Allrad-Varianten Geld verdienen. Für die Versionen mit Heckantrieb stellt Tesla eine Reichweite in Höhe von 300 Meilen (483 Kilometer) in Aussicht. Es ist unklar, ob auch diese Antriebsarten an Teslas neuesten Effizienzsteigerungen teilhaben.

Rossen Gargolov Das Model S soll mit einer Batterieladung bald bis zu 644 Kilometer weit kommen.

Model S und Model X profitieren versteckt

Die große Limousine Model S und das große SUV Model X haben anscheinend bereits eine bisher nicht kommunizierte Reichweitenerhöhung bekommen. Bei der Präsentation fragte Musk auffällig beiläufig einen in der Nähe sitzenden Tesla-Manager, ob die Reichweite des Model S bereits 380 Meilen (612 Kilometer) betrage. Der Manager antwortete, dass man sich schnell einer Reichweite von 400 Meilen (644 Kilometer) nähere. Musk erörterte die Reichweitenverlängerung im Zuge der Diskussion, ob Model S und Model X auch die moderneren Batteriezellen des Typs 2170 bekommen sollen, die in den Akkus von Model 3 und Model Y stecken. Er betonte, dass man bei den herkömmlichen 18650-Zellen bleibe, da man mit deren Energiegehalt recht zufrieden sei.

Tesla Vorproduktion hat begonnen: Der Sattelschlepper von Tesla (Semi-Truck) fährt mit einem besonders großen Akkus übers Land.

Gerüchte um neue Batteriesteuerung für Model S und Model X

Aktuell kochen gerade neue Batterie-Gerüchte aus dem Tesla-Insider-Universum per Twitter hoch. Was davon reine Spekulation ist, lässt sich schwer herausfinden. So behauptet ein Twitterer, dass es in der Steuerungssoftware von Model S und Model X neuerdings Konfigurationen für zwei neue Batterietypen gäbe. Daraufhin antwortete ein weiterer Twitter-Nutzer, dass ihm ein Tesla-Mitarbeiter die Verwendung einer 120-Kilowattstunden-Batterie in Aussicht gestellt hat. Für das Model S würde dies angeblich eine Reichweite in Höhe von 500 Meilen (805 Kilometer) und für das Model S in Höhe von 400 Meilen (644 Kilometer) bedeuten. Die Spekulationen um Tesla-Reichweiten sprießen gerade munter – befeuert von der Tatsache, dass gerade die Vorproduktion des Sattelschleppers (Semi-Truck) begonnen hat. Und der Semi-Truck bekommt eine riesige Truck-Batterie. In der Tesla-Community freut man sich bereits auf Reichweiten von bis zu 800 Meilen (1.287 Kilometer), ermöglicht durch eine Ableitung von der Sattelschlepper-Batterie.

Fazit

Verbrauch ist auch bei Elektroautos ein Thema – wer wenig verbraucht, kommt mit seiner Batterieladung weiter. Tesla hat dies von Anfang an im Blick gehabt und ist in Sachen Effizienz ganz vorn – die Autos der Konkurrenz verbrauchen deutlich mehr. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Amis den Verbrauch ihrer Modelle weiter senken – dies sorgt für immer mehr Reichweite bei gleichbleibendem Gewicht.