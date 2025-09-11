Volvo EX30: Blitzschnell auf der Straße, doch zäh im Alltagstest

Im Dauertest begeistert der Volvo EX30 Twin Performance durch atemberaubende Beschleunigung und sportliche Dynamik. Doch wer sich im Alltag auf ihn verlässt, erlebt oft Ladefrust, Bedienungsbugs und knifflige Schlüsselprobleme.

Rasante Fahrleistungen Mit 315 kW Leistung und zwei Elektromotoren schießt der kleine Volvo in nur 3,9 Sekunden auf 100 km/h. Werte, die selbst sportliche Limousinen in den Schatten stellen. Doch die Kraft ist im Alltag selten von Nutzen – und steht in keinem Verhältnis zum hohen Energieverbrauch von 23,4 kWh pro 100 Kilometer.

Komfort trifft auf Bedienungschaos Das Interieur überzeugt mit hochwertigen Materialien, gemütlichen Sitzen und cleveren Ablagen. Gleichzeitig sorgt das rein touchbasierte Bedienkonzept für Frust: zu kleine Anzeigen, unzuverlässige Lenkradtasten und Softwarefehler, die gerade bei Fahrerwechseln auftreten.

Alltagstauglichkeit mit Einschränkungen Cleveres Raumangebot, praktische Details wie die herausnehmbare Schublade oder das große Panoramadach machen den EX30 sympathisch. Doch im Winter bleibt er trotz hoher Heizungsanforderungen kühl und beim Laden schwankt die Performance deutlich. Viele kleine Schwächen summieren sich – und machen den Stromer anstrengender, als er sein müsste.