Innen Komfort, außen Krawall: Cupra Tavascan Endurance im Test

Mit dem kompakten Born hat sich Cupra ja sehr ordentlich im Elektro-Markt etabliert – als lustvolle Alternative zu den spröden Plattformbrüdern ID.3 oder Elroq. Vor gut zwei Jahren folgte der Tavascan, gedacht für Käufer, die einen extrovertierten Stromer im großen Format suchen und dazu bereitwillig ein paar Scheine mehr hinlegen. Das in China produzierte SUV-Coupé ist aktuell der teuerste Cupra: 53.340 Euro gilt es für die Endurance-Variante mit 77 kWh großem Akku zu bezahlen.