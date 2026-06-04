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SUV
Tests

Innen Komfort, außen Krawall: Cupra Tavascan Endurance im Test

Cupra Tavascan Endurance im Test
Komfort-Cruiser mit großem Auftritt

Mit dem Tavascan zielt Cupra auf Kunden, die ein extrovertiertes Elektro-SUV im großen Format wollen. In der Endurance-Version mit 77 kWh und 210 kW trifft Hinterradantrieb auf adaptives Fahrwerk. Wie schlägt sich das SUV-Coupé bei Verbrauch, DC-Ladeleistung, Bedienung und Komfort?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.06.2026
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Der Cupra Tavascan Endurance fährt auf einer Landstraße in ländlicher Umgebung. Das Fahrzeug ist frontal leicht von der Seite zu sehen, die Umgebung zeigt Bäume und einen bewölkten Himmel.
Foto: ACHIM HARTMANN

Mit dem kompakten Born hat sich Cupra ja sehr ordentlich im Elektro-Markt etabliert – als lustvolle Alternative zu den spröden Plattformbrüdern ID.3 oder Elroq. Vor gut zwei Jahren folgte der Tavascan, gedacht für Käufer, die einen extrovertierten Stromer im großen Format suchen und dazu bereitwillig ein paar Scheine mehr hinlegen. Das in China produzierte SUV-Coupé ist aktuell der teuerste Cupra: 53.340 Euro gilt es für die Endurance-Variante mit 77 kWh großem Akku zu bezahlen.

Leistungsdaten und Reichweite

"Endurance" klingt verheißungsvoll – und damit rein in die Berichterstattung. Denn tatsächlich bricht die Ausdauer des 210 kW starken E-Mobils keine Rekorde. Im Testbetrieb forderte die E-Maschine im Heck 22,2 und auf der Eco-Runde 18,7 kWh/100 ...

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