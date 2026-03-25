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Volvo EX30 Cargo: Dieser Elektro-SUV ist ein Laster

Volvo EX30 Cargo
Dieser Elektro-SUV ist ein Laster

Volvo erweitert sein Angebot für Geschäfts- und Flottenkunden mit einer Cargo-Version des Elektro-SUV EX30. Hier steht das Thema Laden in einem ganz neuen Fokus.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.03.2026
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Volvo EX30 Cargo UK
Foto: Volvo

Wer auf der Suche nach einem elektrisch angetriebenen Klein-Lieferwagen ist, kann sich künftig auch bei Volvo umschauen. Volvo Großbritannien bietet nämlich den EX30 ab sofort auch in einer Cargo-Variante an. Bei der dreht sich alles ums Laden – nicht das Laden der Batterie, sondern um das Laden von Fracht.

Laderaum statt Rückbank

Für ein erhöhtes Ladevolumen sorgt der Entfall der Rücksitzanlage. Für eine ebene Ladefläche sorgt ein neu eingezogener Ladeboden. Eine speziell entwickelte Trennwand trennt die Fahrgastzelle vom Laderaum, während modifizierte hintere Seitenwände und Türen das Ladevolumen vergrößern. Zur Sicherung der Ladung sind im Boden zusätzliche Zurrösen verankert. Eine neue Arbeitsleuchte optimiert die Sichtverhältnisse im Laderaum. So umgebaut gestehen die Schweden dem EX30 bis zu 390 Kilogramm Nutzlast bei bis zu 1.000 Liter Ladevolumen zu.

Auf der Antriebsseite kann der EX30 Cargo mit allen verfügbaren EX30-Konfigurationen von 150 bis 428 PS geordert werden. Die Cargo-Option können Volvo-Kunden direkt als Neuwagen im EX30 und im EX30 Cross Country ordern. Alternativ baut Volvo auch Bestandsfahrzeuge entsprechend um. Zur Serienausstattung zählen unter anderem automatische LED-Scheinwerfer, der 11-kW-Bordlader, eine Wärmepumpe sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Aero-Design.

Im EX30 Cargo Plus kommen noch zahlreiche Komfort-, Ausstattungs- und Design-Upgrades, darunter Pilot Assist und Digital Key Plus sowie ein Harman Kardon Premium-Soundsystem, beheizbare Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine induktive Ladeschale, ein farbig abgesetztes Dach und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Aero-Design hinzu.

Die Preise für den Volvo EX30 Cargo starten in Großbritannien ab 36.010 Pfund (umgerechnet rund 41.600 Euro). Für andere Märkte hat Volvo die Cargo-Version des EX30 bislang nicht angekündigt.

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