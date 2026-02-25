Volvo EX30 Modellpflege: Neuer Basisantrieb, neue Features

Bei Volvo startet im April 2026 das Modelljahr 2027. In dieses starten der Volvo EX30 und der EX30 Cross Country mit einer kleinen Modellpflege.

Neue Basis RWD-Version Zu den Neuerungen für den kleinen Elektro-SUV zählt eine neue Basismotorisierung. Die setzt auf einen 110 kW (150 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse, der in Kombination mit einer 51 kWh großen Batterie Reichweiten von bis zu 339 Kilometer ermöglichen soll. Bislang startete das Motorenportfolio für den EX30 mit der 200 kW (272 PS) starken E-Maschine an der Hinterachse. Hier sind in Kombination mit der 51-kWh-Batterie 337 Kilometer Reichweite möglich. Der neue, kleinere Antrieb, der auf die Bezeichnung P3 hört, bringt hier also kaum Vorteile.

Innenraum mit neuen Optionen Für eine bessere Bedienbarkeit soll eine neu strukturierte Bedienoberfläche bürgen. Die bringt unter anderem eine anpassbare Inhaltsleiste mit, in der sich die wichtigsten Aktionen bündeln lassen. Hardwareseitig wird der EX30 auf Vehicle-to-Load (V2L) vorbereitet. Für die Nutzung ist dann nur noch ein Adapter notwendig. Die Freischaltung der Funktion soll im Laufe des Sommers über ein Software-Update erfolgen.

Für mehr Auswahl im Innenraum sorgen die neuen Ausstattungslinien Harvest und Black. Harvest setzt auf helle, gewebte Polster aus recyceltem Textil, dezent kontrastierende Nordico-Polster aus recyceltem Material wie PET-Flaschen, elegante dunkle Flachsdekore und einen schwarzen Dachhimmel. Black kombiniert schwarze, glatte Nordico-Polster mit leicht kontrastierenden Nähten und dunklen Flachsdekoren.

Beim EX30 Cross Country wird das Angebot um die Ausstattungsvariante Plus ergänzt.

Marktstart und Preise Gefertigt werden die EX30-Modelle des Modelljahrs 2027 ab Mitte April im belgischen Ghent. Die Preise für das Modelljahr 2027 will Volvo voraussichtlich Mitte/Ende März veröffentlichen. Bislang startet der kleine E-SUV ab 38.490 Euro. Die neue Basismotorisierung könnte den Grundpreis allerdings drücken, wobei insgesamt mit einer Preisreduzierung nicht zu rechnen ist.