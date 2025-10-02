Elektro-Reisebus von Volvo: Rekord-Akku für 700 km Reichweite

Mit dem neuen Volvo BZR Electric erweitern die Schweden das eigene Bus-Angebot um einen elektrischen Reisebus. Den können Kunden nun in unterschiedlichen Längen von neun bis 15 Metern, mit zwei oder drei Achsen ordern.

Vier bis acht Akkupacks möglich Das modulare Rahmen-Fahrgestell ist für längere Distanzen ausgelegt und bietet je nach Konfiguration eine Batteriekapazität von bis zu 720 kWh sowie eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern nach dem sogenannten SORT-3-Testzyklus für Busse. Damit werden jetzt auch Strecken möglich, die bisher für Elektro-Reisebusse als nicht realisierbar galten.

Das Fahrgestell wird in zwei- oder dreiachsiger Ausführung angeboten und kann mit vier bis acht Akkupacks ausgestattet werden. Jeder Akku bietet dabei eine Kapazität von 90 kWh und wiegt 535 Kilogramm. Damit lässt es sich laut Volvo flexibel auf unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen – von kürzeren Regionalverbindungen bis zu Langstrecken. Die hohe Batteriekapazität ermöglicht nicht nur größere Reichweiten, sondern reduziert auch die Zahl der erforderlichen Ladestopps. Bei voller Akkubestückung wiegt der Stromspeicher allerdings 4,3 Tonnen. Den Reisebus soll der Ballast nicht stören – er ist mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 27,2 Tonnen homologiert.

Kommt in jede Umweltzone Ein großer Vorteil des emissionsfreien Antriebs: Der BZR Electric erfüllt die Voraussetzungen für den Betrieb in Umweltzonen und eignet sich somit sowohl für den Linienverkehr als auch für Touristik- und Chartereinsätze. Je nach Markt und Kundenwunsch können verschiedene Aufbauhersteller die Karosserien liefern. Das Fahrgestell ist mit CCS-Laden (bis 250 kW) sowie OppCharge-Schnellladen (bis 450 kW) kompatibel. Volvo integriert zudem die neuesten aktiven Sicherheitsassistenzsysteme.

Die technischen Daten des Volvo BZR Electric: