Voyah Passion S: "Ferrari"-E-SUV vom Stellantis-Partner

Bei Ferrari haben sie lange gebraucht, bis sie mit dem Purosangue den ersten SUV der Unternehmensgeschichte auf die Räder gestellt haben. Mittlerweile findet der Viertürer aus Maranello zahlreiche Nachahmer. Die meisten davon setzen allerdings auf Elektroantriebstechnik und kommen aus China.

Nach dem Xiaomi YU7 schickt jetzt auch Voyah, das Nobellabel des chinesischen Autobauers Dongfeng, mit dem neuen Passion S ein entsprechendes Modell ins Rennen. Präsentiert wurde der Voyah Passion S jetzt in China.

Mit RWD und AWD Der neue Passion S ist 5,05 Meter lang, zwei Meter breit und 1,66 Meter hoch. Der Radstand liegt bei 3 Metern. Die Abmessungen sind damit fast deckungsgleich mit denen des Xiaomi. Auch beim Design könnten die beiden als Brüder durchgehen. Akzente setzen am Voyah mit Carbon eingefasste Luftauslässe auf der vorderen Haube und ein ebenfalls aus Carbon gefertigter, aufgesetzter Spoiler am Heck. Ein Lidar-Sensor auf dem Dach deutet auf fortschrittliche Assistenzsysteme hin.

Das Antriebsportfolio umfasst Allrad- und Hinterradantrieb. Für die RWD-Variante werden 300 kW (408 PS) genannt, die AWD-Version soll auf 475 kW (646 PS) kommen. Die elektrische Plattform setzt auf 800-Volt-Technologie, die Batterie mit ungenannter Kapazität kommt in LFP-Bauweise.