VW ID. Polo & Co. starten stark: 70.000 Bestellungen

VW meldet für die neue "Electric Urban Car Family" mehr als 70.000 Bestellungen in Europa, davon rund 25.000 für den ID. Polo . Die Zahl überrascht den Konzern laut eigener Aussage – auch, weil erst drei von vier Modellen verfügbar sind.

ID. Cross fehlt noch – und kann die Kurve weiter nach oben ziehen VW hat den ID. Cross bereits vorgestellt, lässt ihn aber noch außen vor: Kunden können das Modell aktuell nicht bestellen. Das ist in der Hinsicht spannend, dass Kunden auf dem europäischen Markt aktuell gern zu kompakten SUVs greifen. In den Top-Listen für die meistverkauften Elektroautos dominieren heute viele SUV-Modelle, vom Tesla Model Y bis zu Skodas Elroq- und der Enyaq-Familie.

Warum das Angebot funktioniert VW, Cupra und Skoda kombinieren bei den neuen Einstiegs-Stromern offenbar die richtigen Argumente: viel Platz, alltagstaugliche Reichweite und vernünftige Ladezeiten. Als Richtwert gelten aktuell mehr als 400 Kilometer Reichweite mit großem Akku sowie rund 25 Minuten Ladezeit für 10 bis 80 Prozent am Schnelllader. Dazu senken ID. Polo und Cupra Raval mit der inzwischen bestellbaren kleineren Batterie die Einstiegshürde – und erweitern die Zielgruppe nach unten.

Einordnung: Die Größenordnung wirkt plötzlich ernst Zum Vergleich: In Europa lieferte VW vom ID.3 im vergangenen Jahr rund 60.000 Fahrzeuge aus. Wenn die Urban-Car-Familie schon zum Start ähnliche Größenordnungen bei Bestellungen erreicht, kommt VWs Kleinwagen-Offensive anscheinend gut an. Gleichzeitig muss VW zeigen, wie viele dieser Bestellungen als Auslieferungen auf der Straße ankommen – und wie schnell die Produktion nachzieht.