Xiaomi präsentiert neues Hypercar: Bald können Sie 2.000 PS selbst steuern

Als Kazunori Yamauchi, der legendäre Produzent der Rennspielreihe Gran Turismo, im Juni 2025 persönlich ein Fahrzeug von Xiaomi testete, war noch nicht absehbar, welche Dynamik dieser Besuch auslösen würde. Heute ist klar: Er markierte den Startschuss für eine außergewöhnliche Kooperation. Mit dem SU7 Ultra zog erstmals ein Serienfahrzeug einer chinesischen Marke in Gran Turismo 7 ein – ein Novum in der Geschichte des Renn-Simulators.

Nun folgt der nächste, deutlich radikalere Schritt: das Hypercar-Konzept Xiaomi Vision Gran Turismo.

Premiere in Barcelona Nach der Präsentation zahlreicher neuer Produkte auf einer Veranstaltung in Barcelona überraschte Xiaomi das Publikum mit einer ganz besonderen Zugabe. Auf der Bühne erschien plötzlich ein elektrisches Hypercar-Konzept, das kompromisslos nach Performance und Aerodynamik aussah. Chefdesigner Li Tianyuan formulierte das Leitmotiv klar: maximale Aerodynamik ohne zusätzliche Anbauteile. "Less is more" bedeutet hier, dass nahezu jedes Bauteil funktional begründet ist.

Zu den auffälligsten Merkmalen zählen:

eine extrem flache Silhouette mit glatter, fragmentierter Karosseriestruktur

ein markanter Frontsplitter und offene Radhäuser

T-förmige Scheinwerfer und C-förmige Leuchtgrafiken am Heck

ein zentrales Finnen-Element auf dem Dach

ein überzeichnet großer Diffusor

scherenartig öffnende Türen

Hypercar-Proportionen aus der Zukunft In der Seitenansicht ist der Vision GT so flach, dass die gewölbte Cockpit-Kuppel die einzige echte Unterbrechung der Linie darstellt. Zentralverschlussfelgen mit speziellen Aero-Abdeckungen betonen den Motorsport-Charakter, während das Heck mit seinen Lichtbändern eher an einen Science-Fiction-Film erinnert. Von oben betrachtet ähnelt der Vision GT einem Podracer: ein vollständig verglastes Dach, umschlossen von schalenförmigen Karosserieteilen, die das Cockpit einrahmen.

Digitaler Startschuss für einen echten GT-Renner von Xiaomi?

Mindestens ebenso radikal wie das Exterieur ist der Innenraum. Xiaomi spricht von einem "Kokon-Konzept". Klassische Autositze sucht man vergeblich – Fahrer und Beifahrer nehmen auf sofaähnlichen, kapselartigen Sitzmöbeln Platz, getrennt durch strukturelle Streben zwischen den Beinen. Ein zentrales Infotainment-Display gibt es nicht. Stattdessen ein schmales, durchgehendes Displayband unterhalb der Windschutzscheibe, mehrere kleine Anzeigen direkt im Lenkrad ein rundes Zentraldisplay mit Smartwatch-ähnlicher Darstellung. Das X-förmige Lenkrad fungiert gleichzeitig als Steuerzentrale und Informationsschnittstelle. Ergänzt wird das Ganze durch ein sogenanntes "Pulse-System", das mit Licht und Klang auf Fahrzustand und Emotionen reagieren soll.

Technik: 1.900 PS stehen im Raum Offizielle technische Daten nennt Xiaomi bislang nicht. Es wird jedoch gemunkelt, dass das elektrische Hypercar auf einer 900-Volt-Siliziumkarbid-Plattform steht. Die kolportierte Systemleistung liegt bei rund 1.900 PS – deutlich mehr als beim bereits extremen SU7 Ultra mit 1.500 PS. Details zu Batteriegröße, Reichweite oder Motorenkonfiguration sollen Anfang März 2026 folgen.

Der Xiaomi Vision Gran Turismo wurde exklusiv für die Gran-Turismo-Reihe entwickelt. Zwar existiert ein realer Prototyp, doch ein Serienfahrzeug ist nicht geplant. Dennoch ist das Konzept mehr als nur ein Spielzeug für Gamer. Xiaomi nutzt den Vision GT als technisches und emotionales Schaufenster – und als Statement für die eigenen Ambitionen im Automobilsektor. Xiaomi-CEO Lei Jun hat bereits angekündigt, dass Xiaomi Automotive ab 2027 international expandieren will. Es soll bereits ein eigenes internationales Vorbereitungsteam aufgebaut worden sein – inklusive Marktanalysten, Projektmanagern und After-Sales-Ingenieuren für Elektrofahrzeuge.