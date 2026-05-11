100 in unter 2s, 350 km/h Spitze: Warum der Xiaomi SU7 Ultra so schnell ist

Xiaomi hat mit dem SU7 Ultra ein Elektroauto entwickelt, das durch beeindruckende Leistungsdaten und innovative Technik überzeugt. Mit seiner Kombination aus Geschwindigkeit, Reichweite und modernster Technologie setzt das Modell neue Maßstäbe im Bereich der Hochleistungsfahrzeuge.

Die technischen Details des SU7 Ultra Der Xiaomi SU7 Ultra hat drei Elektromotoren, einen vorne und zwei hinten, mit einer Gesamtleistung von 1.548 PS (1.140 kW). Dadurch beschleunigt das Auto in 1,97 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Es nutzt eine Qilin-2.0-LFP-Batterie mit 93,7 kWh. Dank eines 800-Volt-Systems kann der Akku mit bis zu 490 kW geladen werden. Das ermöglicht eine Ladezeit von nur elf Minuten für 10 bis 80 Prozent.

Die Reichweite des SU7 Ultra beträgt nach WLTP-Standard 550 Kilometer. Das reicht für die meisten Anwendungen, obwohl Modelle wie der Tesla Model S Plaid hier etwas besser abschneiden. Trotzdem bietet der Xiaomi ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einstiegspreis liegt bei etwa 105.000 Euro und bietet mehr Leistung als viele der teureren Konkurrenten.

Aerodynamik und Performance-Paket Ein wichtiger Faktor für die beeindruckende Leistung des SU7 Ultra ist seine durchdachte Aerodynamik. Das Fahrzeug hat einen großen Frontspoiler, Splitter und Blades an der Front sowie einen aktiven Heckdiffusor, der sich automatisch an die Geschwindigkeit anpasst. Diese Elemente sorgen für bis zu 628 Pfund Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten und verbessern Stabilität und Kurvenverhalten.

Das optionale Performance-Paket hebt den SU7 Ultra weiter an: Es beinhaltet unter anderem ein leichtes Karbondach (-12 kg), spezielle Michelin P Zero-Reifen auf 21-Zoll-Felgen und ein mechanisches Bilstein-Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern. Akebono-Sechskolben-Bremszangen an großen Karbonscheiben sorgen zudem für eine exzellente Verzögerung.

Vergleich mit der Konkurrenz Im direkten Vergleich mit anderen Hochleistungs-Elektroautos wie dem Tesla Model S Plaid oder dem Porsche Taycan Turbo S zeigt sich der SU7 Ultra sehr wettbewerbsfähig. Während er in Sachen Reichweite (550 km) hinter dem Tesla (637 km) zurückbleibt, übertrifft er ihn bei Höchstgeschwindigkeit (350 km/h vs. 322 km/h) und Beschleunigung (1,97 vs. 2,1 Sekunden). Auch preislich liegt der Xiaomi deutlich unter seinen Konkurrenten; der Porsche Taycan Turbo S kostet zum Beispiel fast doppelt so viel.

Besonders hervorzuheben ist Xiaomis Ansatz zur Integration moderner Technik: Der zentrale Touchscreen steuert fast alle Funktionen des Fahrzeugs, während Sprachsteuerung und KI-basierte Assistenzsysteme das Fahrerlebnis verbessern.

Nürburgring-Rekordfahrt als Benchmark Die Nürburgring-Rundenzeit von 6:46 Minuten zeigt das Potenzial des SU7 Ultra als fahrzeugfokussiertes Modell. Zwar handelte es sich hierbei um einen Prototypenlauf ohne offizielle Anerkennung als Serienrekord, doch die Zahlen sprechen für sich. Das Fahrzeug zeigte außergewöhnliche Stabilität selbst bei hohen Geschwindigkeiten und bot dank des Torque Vectoring-Systems hervorragende Traktion in Kurven.

Die Kombination aus aerodynamischen Verbesserungen und einem präzisen Chassis-Setup macht den SU7 Ultra zu einem ernstzunehmenden Herausforderer etablierter Marken auf der Rennstrecke.