Für wen eignet sich der Renault Clio E-Tech 160?

Der Renault Clio E-Tech 160 kombiniert einen 1,8-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit zwei Elektromotoren. Zusammen ergibt sich eine Systemleistung von 158 PS, wobei der Verbrenner maximal 109 PS beisteuert. Die Elektroeinheit liefert zusätzliche 36 kW (48 PS). Das Multimode-Getriebe sorgt für eine nahtlose Kraftübertragung und unterstützt die Effizienz des Antriebs.

Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,3 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h bietet der Clio E-Tech 160 ausreichend Dynamik für den Alltag. Besonders beeindruckend ist der Verbrauch: Nach WLTP liegt dieser bei nur 4,1 Litern pro 100 Kilometer. Selbst bei zügiger Fahrweise blieb der Verbrauch während einer Testfahrt unter fünf Litern.

Design und Abmessungen Optisch hebt sich der neue Clio deutlich von seinen Vorgängern ab. Mit einer Länge von 4.116 mm und einer Breite von 1.768 mm ist er gewachsen und übertrifft damit Konkurrenten wie den VW Polo. Der Radstand von 2.591 mm sorgt für eine stabile Straßenlage. Die neue Farbpalette, darunter Absolut-Rot und Absolut-Grün, verleiht dem Clio einen frischen Look.

Alltagstauglichkeit und Komfort Im Innenraum bietet der Clio moderne Technologien wie das Google-basierte OpenR Link-Infotainmentsystem mit einem 10,1-Zoll-Navigationsdisplay. Die Sitze sind komfortabel, auch wenn es in der zweiten Reihe und im Kofferraum etwas enger zugeht. Der neue Smart-Mode passt die Fahrmodi automatisch an die Fahrsituation an, was sowohl Effizienz als auch Komfort steigert.

Zielgruppenanalyse Der Clio E-Tech 160 richtet sich an umweltbewusste Fahrer, die Wert auf Effizienz und moderne Technik legen. Mit einem Einstiegspreis von 25.900 Euro für die Techno-Ausstattung und 27.900 Euro für die Esprit Alpine-Version bietet er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders Pendler und Stadtbewohner profitieren von der Hybridtechnik, die häufig rein elektrisches Fahren ermöglicht.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zu Modellen wie dem VW Polo oder dem Toyota Yaris Hybrid punktet der Clio mit seiner umfangreichen Serienausstattung und dem niedrigen Verbrauch. Während der Yaris Hybrid eine ähnliche Effizienz bietet, überzeugt der Clio mit einem moderneren Infotainmentsystem und einem dynamischeren Design.