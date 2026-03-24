Wie der ID.Cross im Innenraum alte VW-Stärken zurückbringt

Volkswagen setzt beim ID.Cross auf eine Mischung aus Tradition und Innovation. Der kompakte Elektro-SUV kombiniert bewährte Bedienkonzepte mit moderner Technik und spricht damit eine breite Zielgruppe an.

Die Rückkehr der echten Tasten Volkswagen hat beim ID.Cross auf die Kritik an den bisherigen ID.-Modellen reagiert und bringt echte Tasten zurück ins Cockpit. Die Klimasteuerung erfolgt über eine physische Tastenleiste, die unterhalb der zentralen Luftausströmer angebracht ist.

Auch das Lenkrad ist wieder mit klassischen Tasten ausgestattet, die eine intuitive Bedienung ermöglichen sollen. Diese Rückbesinnung auf bewährte Bedienkonzepte wird von vielen als Schritt in die richtige Richtung gewertet.

Hochwertige Materialien im Innenraum Der Innenraum des ID.Cross setzt auf textilbezogene Flächen, die ein wohnliches Ambiente schaffen sollen. Die Sitze sind ergonomisch gestaltet und bieten auch auf längeren Fahrten Komfort, wie unsere erste Probefahrt zeigt. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Anzeigen im Retro-Stil der ersten Golf-Generation zu gestalten, was dem Fahrzeug eine nostalgische Note verleiht.

Vergleich mit dem ID.Polo Der ID.Cross teilt sich viele technische Komponenten mit dem ID.Polo, unterscheidet sich jedoch durch seine SUV-typische höhere Sitzposition und das größere Platzangebot. Mit einem Kofferraumvolumen von 475 Litern und einem zusätzlichen Frunk bietet der ID.Cross mehr Stauraum. Diese Eigenschaften machen ihn besonders geeignet für Familien und Vielfahrer.

Alltagstauglichkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem erwarteten Einstiegspreis von rund 28.000 Euro ist der ID.Cross eines der erschwinglicheren Modelle in der ID.-Familie. Trotz des günstigen Preises soll er eine umfangreiche Serienausstattung bieten, die unter anderem ein digitales Cockpit, eine Zwei-Zonen-Klimaanlage und moderne Fahrerassistenzsysteme umfasst.