Tradition trifft Technik: Der neue Honda Prelude im Test

Der neue Honda Prelude basiert technisch auf dem Civic Type R, übernimmt jedoch nicht dessen Zweiliter-Turbomotor. Stattdessen setzt Honda auf einen Vollhybrid-Antrieb, bestehend aus einem Zweiliter-Saugmotor und einem Elektromotor. Die Energie wird in einem Lithium-Ionen-Akku gespeichert, der durch Rekuperation und den Verbrennungsmotor geladen wird. Dieses System ermöglicht kurze Strecken rein elektrisch oder den Einsatz des Verbrenners bei höheren Geschwindigkeiten.

Die Fahrwerksarchitektur beeindruckt: Die MacPherson-Vorderachse mit Dual-Strut-Technologie und eine Mehrlenker-Hinterachse sorgen für präzises Handling. Brembo-Bremsen und adaptive Dämpfer garantieren ein dynamisches Fahrerlebnis.

Verbrauchswerte im Überblick Honda legt großen Wert auf Effizienz. Im "Comfort"-Modus liegt der Verbrauch bei 6,0 Litern pro 100 Kilometer. Der Testschnitt beträgt 6,4 Liter, während auf einer Eco-Runde nur 5,1 Liter erreicht wurden. Diese Werte zeigen, dass der Hybridantrieb nicht nur dynamisch, sondern auch sparsam ist.

Im "GT"-Modus entfaltet der Antrieb seine volle Kraft und bietet eine ausgewogene Mischung aus Dynamik und Komfort. Für sportliche Fahrer gibt es den "Sport"-Modus sowie das S+-Shift-System zur Gangsimulation über Lenkradpaddel.

Fahrspaß auf Landstraßen und Autobahnen Das Potenzial des Honda Prelude zeigt sich auf kurvigen Landstraßen und bei schnellen Autobahnfahrten. Dank präziser Lenkung und adaptiver Dämpfer vermittelt das Coupé ein direktes Fahrgefühl ohne unnötige Härte. Die tiefere Sitzposition und schmale A-Säulen verbessern die Übersicht.

Das Fahrwerk ist perfekt abgestimmt: Straff genug für sportliche Manöver, ohne den Komfort zu vernachlässigen. Besonders harmonisch ist die Abstimmung zwischen Lenkung, Antrieb und Dämpfern im "GT"-Modus.

Innenraumdesign und Ausstattung Honda hat den Innenraum des Prelude detailverliebt gestaltet. Das Cockpit-Design, inspiriert von Segelflugzeugen, überzeugt optisch und funktional. Die Bedienung ist intuitiv und verzichtet auf überflüssige Spielereien.

Der Laderaum bietet zwischen 264 und 760 Litern Volumen – genug Platz für zwei Golfbags oder einen Satz Reifen. Zudem punktet der Prelude mit umfangreicher Serienausstattung und acht Jahren Garantie.

Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem Einstiegspreis von 49.500 Euro konkurriert der Honda Prelude mit Modellen wie dem BMW Zweier Coupé oder dem Toyota GR86. Angesichts seiner technischen Raffinessen sowie der Kombination aus Effizienz und Fahrspaß bietet er ein attraktives Gesamtpaket.