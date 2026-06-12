BMW M Concept in Le Mans: Der elektrische BMW M3 rückt näher

Die Weltpremiere des BMW M Concept Neue Klasse kommt nicht ganz überraschend. Seit mehr als einem Jahr arbeiten die Entwickler der BMW M GmbH öffentlich an einer neuen Generation elektrischer Hochleistungsfahrzeuge auf Basis der "Neuen Klasse" – und machen uns den Mund wässrig. Was bislang allerdings unter getarnten Prototypen und dem extremen Versuchsträger "Vision Driving Experience" verborgen blieb, erhält nun erstmals eine konkrete Form. Das Konzeptfahrzeug zeigt nicht nur die künftige Designsprache von BMW M, sondern macht auch sichtbar, wie die Münchner ihre Motorsport-DNA in das elektrische Zeitalter übertragen wollen. Und das, was wir bis in die kleinsten Details innen wie außen sehen können, ist der helle Wahnsinn.

Design folgt der Performance Die neue M-Designsprache orientiert sich offenbar konsequent an funktionalen Anforderungen. Breite Radhäuser, kraftvolle Schultern und kurze Überhänge sorgen für den typischen M-Auftritt. An der Front prägen die neue Shark-Nose-Gestaltung sowie eine vollständig neu entwickelte Lichtsignatur das Erscheinungsbild. Scheinwerfer und BMW-Niere verschmelzen zu einer Einheit. Die neuen gelben "M Yellow Lights" erinnern an GT-Rennwagen und den BMW M Hybrid V8 aus dem Langstreckensport.

Eine weitere Besonderheit sind die dreidimensionalen "Track Lights" in Front- und Heckschürze. Gemeinsam mit dem sogenannten Trimaran-Design der Stoßfänger verleihen sie dem Fahrzeug einen eigenständigen Motorsport-Look. Auch aerodynamisch geht BMW aufs Ganze. Neu interpretierte M-Außenspiegel, ein markanter Luftauslass auf der Fronthaube, ein ausgeprägter Frontsplitter, ein gewaltiger Diffusor sowie ein Ducktail-Heckspoiler dienen nicht nur der Optik, sondern verbessern Kühlung, Luftführung und Abtrieb.

Technik ist längst Realität Während das Design neu ist, befindet sich ein Großteil der Technik bereits seit Monaten auf Teststrecken im Einsatz. BMW hatte Anfang 2025 mit dem "Vision Driving Experience" einen extremen Versuchsträger vorgestellt, der als rollendes Entwicklungslabor für die kommende M-Generation dient. Unter seiner Karosserie arbeitete bereits jene Technologie, die nun auch im M Concept Neue Klasse angekündigt wird.

Das Herzstück ist der neue Zentralrechner "Heart of Joy". Anders als heutige Fahrzeuge mit zahlreichen einzelnen Steuergeräten bündelt BMW künftig zentrale Fahrfunktionen in einem einzigen Hochleistungscomputer.

Er steuert:

Antrieb

Bremsen

Rekuperation

Fahrstabilisierung

Lenkung

Lademanagement Die Rechenleistung soll dabei rund zehnmal höher liegen als bei bisherigen BMW-Modellen. Die Antriebe werden bis zu 1.000-mal pro Sekunde geregelt. BMW verspricht dadurch deutlich schnellere Reaktionen, präzisere Fahrdynamik und eine höhere Effizienz.

Vier Elektromotoren für den nächsten M3 Die eigentliche Sensation steckt aber im neuen BMW M eDrive-System. Wie BMW nun offiziell bestätigt, basiert die Antriebseinheit auf vier Elektromotoren. Jeder Motor kann individuell geregelt werden und übernimmt die Kraftverteilung an jedem einzelnen Rad. Dieses echte Torque Vectoring geht deutlich weiter als klassische Allradantriebe mit Differenzialsperren. Das System kann innerhalb von Millisekunden die optimale Kraftverteilung berechnen und umsetzen.

Bereits die Entwicklungsfahrzeuge lieferten Hinweise auf enorme Leistungsreserven. BMW sprach damals von einer Architektur, die bis zu einem Megawatt Leistung bereitstellen könnte – umgerechnet rund 1.360 PS. Im Versuchsträger "Vision Driving Experience" lagen bereits mehr als 1.000 PS und bis zu 18.000 Newtonmeter Radmoment an. Konkrete Zahlen für ein kommendes Serienauto verrät BMW noch nicht.

Rekuperation ersetzt fast die klassische Bremse Eine Schlüsselrolle bei der Fahrdynamik übernimmt künftig die Rekuperation. Die vier Elektromotoren fungieren beim Verzögern als Generatoren und gewinnen Bewegungsenergie zurück. Weil jedes Rad einzeln angesteuert werden kann, übernimmt das System gleichzeitig Aufgaben, die bislang mechanischen Bremsen vorbehalten waren.

Laut BMW lassen sich so Torque-Vectoring-Eingriffe, Stabilitätsregelungen und ein Großteil aller Bremsvorgänge rein elektrisch darstellen. In bis zu 98 Prozent aller Alltagssituationen soll die Rekuperation ausreichen. Die klassische Reibbremse wird nur noch bei starken Verzögerungen oder Notbremsungen benötigt. BMW spricht obendrein von Effizienzgewinnen von bis zu 25 Prozent.

Mehr als 100 kWh und 800-Volt-Technik Grundlage für die hohe Performance ist die neue Gen6-Technologie der Neuen Klasse. Die Batterie besitzt einen Energieinhalt von mehr als 100 kWh und arbeitet mit einer 800-Volt-Architektur. Speziell für BMW M entwickelte Rundzellen sollen sowohl hohe Ladeleistungen als auch eine besonders hohe Leistungsabgabe ermöglichen. Zugleich übernimmt die Batterie eine tragende Funktion innerhalb der Fahrzeugstruktur. Das Batteriegehäuse verbindet Vorder- und Hinterachse und trägt damit aktiv zur Steifigkeit und Fahrdynamik bei.

Trotz der Elektrifizierung bleibt Gewicht ein entscheidender Faktor. BMW setzt deshalb erstmals in großem Umfang auf Naturfaser-Verbundwerkstoffe. Die Materialien kommen im Exterieur etwa im Frontsplitter, am Luftauslass der Fronthaube und im Diffusor zum Einsatz. Auch im Innenraum finden sich Naturfaser-Strukturen in den neu entwickelten Schalensitzen. Ergänzt werden sie durch Merino-Leder in Bathurst Blue und Berry Red, schwarze Nubuk-Oberflächen und rote Fünfpunktgurte. Bleibt abzuwarten, was es von alledem am Ende tatsächlich ins Serienauto schafft.