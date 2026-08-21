Formel 1 - Hülkenberg wittert Audi-Chance: „Wir sind bereit, im Mittelfeld anzugreifen“

Als Formel-1-Newcomer kann Audi in seiner Rookie-Saison bisher einen positiven ersten Eindruck liefern. Im Gegensatz zu Cadillac fand das Team in der ersten Saisonhälfte schnell den Anschluss ans Mittelfeld. Allerdings wurde die deutsche Truppe immer wieder von Pech und Zuverlässigkeitsproblemen am ersten eigenen Motor ausgebremst. Das Team liegt aktuell mit einem Punkt knapp vor Williams auf dem achten Rang in der Konstrukteurswertung.

Hülkenberg verspricht sich Punkte In der vergangenen Saison bei Sauber sammelte Nico Hülkenberg insgesamt 51 Punkte für die Gesamtwertung, bisher konnte er lediglich zwei Zähler verbuchen. Mit dem kleinen Meilenstein in der Tasche verspürt der Deutsche eine Erleichterung: "Es war natürlich gut, das mal abgehakt zu haben. Wir mussten uns durch einige schwierige Momente zu Beginn der Saison kämpfen, aber wir haben durchgehalten."

Der Routinier ist jedoch mit der internen Entwicklung zufrieden: "Ich bin sehr glücklich mit dem bisherigen Fortschritt, den wir in diesem Jahr gemacht haben. Wir sind als Team in vielen Bereichen gewachsen und haben schon einige großen Verbesserungen erzielen können."

Instagram: Nico Hülkenberg Großes Pech: In Barcelona hatte ein aufgewirbelter Kieselstein den Notaus-Schalter von Hülkenbergs Audi getroffen und damit sein vielversprechendes Rennen beendet.

Hülkenberg ergänzt: "Natürlich gibt es immer noch Punkte, bei denen wir uns weiter verbessern müssen. Der Trend ist aber auf jeden Fall positiv und unsere Entwicklungskurve geht in die richtige Richtung.", resümiert der 38-Jährige die ersten elf Rennen.

Auch im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte zeigt sich Hülkenberg optimistisch: "Wir haben ein gutes Gesamtpaket, um im Mittelfeld wieder anzugreifen. Vermutlich können wir jetzt mit Racing Bulls und Alpine mithalten. Das Ziel ist es natürlich, auch weiterhin häufig in die Punkte zu fahren."

Fokus auf der nächsten Saison Obwohl Audi mit dem ersten eigenen Motor häufiger Ausfälle erleiden musste, zeigt sich Hülkenberg gelassen: "Wir werden vielleicht noch mehr Zeit brauchen. Das Auto hat aber auf jeden Fall ein großes Potenzial und es gibt noch viel Platz für Verbesserungen. Einige der Aspekte sind auch eher langfristig. Wir sind daher auch schon sehr auf nächstes Jahr fokussiert."

Auf die Frage, welcher Streckentyp dem Auto am besten liegt, hat Hülkenberg keine eindeutige Antwort: "Ich glaube, wir sind aerodynamisch einfach grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Wenn man auf die letzten fünf oder sechs Rennen schaut, haben wir überall eigentlich ziemlich gut performt, zumindest mit einem Auto. Es gibt also keine spezifische Strecke, die uns besonders gut liegt."

"Mein Traum ist es, für immer bei Audi zu bleiben" Teamkollege Gabriel Bortoleto war in den ersten elf Rennen in der Punktejagd erfolgreicher als Hülkenberg. Mit zehn WM-Zählern auf dem Konto belegt der Youngster aktuell P14 in der Gesamtwertung.

In Bezug auf die mehrjährige Verpflichtung von Max Verstappen bei Red Bull veranschaulicht nun auch der junge Brasilianer seine idealen Zukunftspläne in der Formel 1: "So etwas wäre natürlich der Traum. Wenn wir 15 Jahre zusammenbleiben, dann bedeutet das, dass die Partnerschaft zwischen mir und Audi sehr gut funktioniert hat. Ich war schon seit meiner Zeit im Kartsport der Typ, der für immer bei einem Team bleiben wollte. Hoffentlich kann ich das mit Audi schaffen."

Audi Gabriel Bortoleto konnte in der ersten Saisonhälfte bereits regelmäßig wichtige WM-Punkte sammeln.

Der Brasilianer blickt weit nach vorn: "Mit einem Team, das zum ersten Mal in der Formel 1 antritt, Erfolge zu feiern und Geschichte zu schreiben, das wäre eines Tages eine sehr schöne Geschichte, die ich dann zu erzählen hätte", erhofft sich der 21-Jährige.

Genau wie Mannschaftskamerad Hülkenberg zeigt sich auch Bortoleto sehr zuversichtlich für die restlichen elf Rennen: "Ich vertraue dem Team und ich vertraue auch darauf, dass wir noch starke Upgrades bringen können. Alle Änderungen, die wir dieses Jahr am Auto durchgeführt haben, haben genau so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Einige waren sogar noch besser als erwartet."