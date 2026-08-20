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Nissan Sentra für unter 20.000 Euro: Japaner mit Dacia-Preisen

Nissan Sentra für unter 20.000 Euro
Japaner mit Dacia-Preisen

Der Nissan Sentra startet im Modelljahr 2027 in den USA bei 22.890 Dollar (19.622 Euro). Aus europäischer Sicht befindet sich die Limousine damit in Dacia-Preisnähe – nur verkaufen die Japaner sie hier nicht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.08.2026
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Nissan Sentra
Foto: Nissan

Eine neue Kompakt-Limousine für umgerechnet 19.622 Euro – da beginnen die Preise für den Nissan Sentra des Modelljahr 2027. Das Modell kommt in den USA auf den Markt, Europa dürfte wieder außen vor bleiben.

Vier Ausstattungslinien

Vier Ausstattungslinien stehen zur Wahl: S, SV, SR und SL. Die Liste startet mit S für 22.890 Dollar (19.622 Euro) und geht über SV 23.590 Dollar (20.222 Euro) sowie SR 24.990 Dollar (21.422 Euro) bis zum SL für 27.990 Dollar (23.994 Euro). In den USA kommt noch eine Überführungspauschale obendrauf – die Händler verlangen hier 1.245 Dollar (1.068 Euro).



Klassisches Stufenheck

Der Sentra misst 4,66 Meter in der Länge und bietet 2,71 Meter Radstand. Er ist immer mit fünf Sitzplätzen ausgestattet, der Kofferraum fasst 405 Liter. Ein 12,3-Zoll-Infotainment-Bildschirm gehört zur Serie, ebenso kabellose Smartphone-Anbindung. USB-C-Anschlüsse sitzen vorn und hinten. Wer mehr Komfort und Assistenz will, greift zu höheren Linien oder bucht Pakete – etwa für Rundumkamera (SR optional, SL serienmäßig), Stau-Assistenz (SL serienmäßig, SR optional) und Laden nach Qi2-Standard fürs Smartphone (SR und SL serienmäßig, SV optional). Außerdem gibt es einen neuen Styling-Baustein: Für den SR bietet Nissan ein schwarzes Midnight-Paket an. Es kostet 650 Dollar (557 Euro) und bringt ein schwarzes Dach, schwarze Anbauteile und schwarze 18-Zoll-Räder.

149 PS, Frontantrieb, stufenlose Automatik

Unter der Haube arbeitet ein 2,0-Liter-Vierzylinder, der mit 149 PS die Vorderachse antreibt. Als Getriebe dient eine stufenlose Automatik. Für 2027 hat der Hersteller die Abstimmung angepasst – dabei soll ein "gleichmäßigeres" Ansprechen herausgekommen sein.

Nissan Sentra
Nissan

Zwei große Displays dominieren den Fahrerplatz, die Mittelkonsole bleibt aufgeräumt.

Verbrauch

Für S, SV und SL gibt Nissan beim Verbrauch bis zu 7,8 Liter in der Stadt, 6,2 Liter auf dem Land und 7,1 l pro 100 Kilometer kombiniert an. Beim SR stehen bis zu 8,1/6,5 und 7,4 Liter pro 100 Kilometer im Datenblatt. Der SR fährt serienmäßig auf 18-Zoll-Rädern (215/45R18). S und SV rollen auf 16 Zoll, der SL auf 17 Zoll. Größere Räder und breitere Reifen erhöhen oft Rollwiderstand und Rotationsmassen; zusätzlich bringt der SR etwas mehr Leergewicht mit. So entsteht der kleine Verbrauchsnachteil im US-Messzyklus – trotz identischem 2,0-Liter-Benziner in allen Versionen.

Fazit