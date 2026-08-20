Toyota-Dieselmotor wird seit 36 Jahren gebaut: Der unzerstörbare Sechszylinder

Natürlich lässt sich auch dieser Motor umbringen, aber das wird schon anstrengend: Mit dem 1HZ-Sechszylinder hat Toyota für den Einsatz vorrangig in der Land Cruiser -Familie einen epischen Dauerläufer konstruiert. Nicht zuletzt diese 4,2-Liter-Maschine hat in den vergangenen Jahrzehnten den Nimbus der Marke als Zuverlässigkeits-Garant zementiert, vor allem weil er auch dort klaglos läuft, wo moderne Motoren einfach den Geist aufgeben. Das führt dazu, dass ihn Toyota bis heute in Modellen anbietet, die für Gegenden des Planeten gebaut werden, in denen Ankommen wichtiger als eine besonders fancy wirkende Technik ist.

Der Toyota 1HZ gehört zu einer Generation von Dieselmotoren, deren Konstruktion noch ohne elektronische Motorsteuerung und ohne Abgasturbolader auskommt. Der 4,2-Liter-Reihensechszylinder wurde 1990 eingeführt und zunächst unter anderem für den damals neuen Land Cruiser 80 entwickelt, das Flaggschiff der Familie. Gleichzeitig kam er in der 70er-Baureihe zum Einsatz. Während Toyota bei späteren Generationen zunehmend auf aufgeladene und elektronisch geregelte Dieselmotoren setzte, ist der 1HZ über Jahrzehnte im Programm.

Echt gusseisern Die Konstruktion folgt einem konservativen Prinzip aus der Frühzeit des Dieselmotorenbaus. Der Motor besitzt einen Graugussblock und einen Grauguss-Zylinderkopf, sechs in Reihe angeordnete Zylinder, eine obenliegende Nockenwelle und zwei Ventile je Zylinder. Der Hubraum beträgt 4.164 Kubikzentimeter. Mit 94 Millimetern Bohrung und 100 Millimetern Hub ist der 1HZ ein leichter Langhuber. Die Kurbelwelle läuft in sieben Hauptlagern.

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Die Gemischbildung unterscheidet den 1HZ ebenfalls deutlich von modernen Dieselmotoren. Die Kraftstoffversorgung erfolgt über eine mechanische Einspritzpumpe, die Einspritzung ist indirekt und arbeitet mit Wirbelkammern. Ein Motorsteuergerät, Common-Rail-Einspritzung oder variable Turboladergeometrie gibt es nicht. Die Nockenwelle wird über einen Zahnriemen angetrieben.

Bei seiner Vorstellung für den Land Cruiser 80 gehörte der 1HZ zu zwei neu entwickelten Sechszylinder-Dieseln. Toyota kombinierte ihn mit dem ebenfalls neuen 1HD-T, der über Direkteinspritzung und Turbolader verfügte. Die Rollen waren klar verteilt: Der 1HD-T bot deutlich mehr Leistung, während der 1HZ mit einer weniger komplexen Konstruktion als der Naturbursche für harte Jobs vorgesehen war. In der 80er-Baureihe war der 1HZ, insbesondere als einfacheres Nutzfahrzeug-Modell (HZJ80 statt dem damals auch bei uns angebotenen HDJ80) erhältlich.

Literleistung aus dem letzten Jahrhundert Die Leistungsdaten des 1HZ erscheinen aus aktueller Sicht fast schon lustig. In der heutigen Ausführung erreicht er 96 kW/131 PS bei 3.800 Umdrehungen und 279 Nm bei 2.200 U/min. Während die Literleistung moderner Hochleistungsdieselmotoren oft jenseits der 100 PS-Grenze liegt, kommt der 1HZ-Sechszylinder auf gerade einmal 31,2 PS/Liter. Und liefert damit gleich schon mal einen der Gründe, warum er gut und gerne alt wird.

Toyota Gibraltar Kein Turbo, keine Direkteinspritzung, keine Elektronik. Selbst das Gaspedal läuft über einen Seilzug.

Klar ist damit natürlich, dass der "Schiffsdiesel" weder hohe Drehzahlen mag noch für besonders beherzte Beschleunigungswerte berühmt wäre. In der Ruhe liegt die Kraft, die systembedingt mangelnde Aggressivität ersetzt der dicke Sechszylinder durch einen sonoren Lauf und die Unempfindlichkeit gegenüber niedrigen Drehzahlen. Für Einsätze in abgelegenen Regionen sind schließlich andere Eigenschaften relevant als maximale Beschleunigung. Ein mechanisches Einspritzsystem benötigt keine elektronische Motorsteuerung, und der Motor besitzt keinen Turbolader, dessen Ausfall den Einsatz beenden würde. Auch die Kraftstoffqualität spielt eine Rolle. Der 1HZ gilt als vergleichsweise unempfindlich gegenüber zweifelhaftem Diesel, wie er irgendwo im Busch aus einem Fass gezapft werden kann und einem modernen Euro-6-Diesel zum schnellen Tod verhelfen würde.

Günstige Wartung Das bedeutet natürlich nicht, dass der Motor wartungsfrei wäre. Der Zahnriemen muss regelmäßig erneuert werden; als Richtwert gelten 100.000 Kilometer Laufleistung, allerdings ist dies mit im Vergleich zu modernen Motorkonstruktionen sehr geringem Aufwand machbar. Auch das Ventilspiel sollte in regelmäßigen Intervallen kontrolliert werden. Der Wartungsaufwand bleibt dennoch überschaubar und ist preisgünstig zu erledigen, selbst bei einem Defekt der Einspritzdüsen sind diese kostengünstig reparier- oder ersetzbar.

Toyota änderte den Motor im Laufe seiner Produktionszeit, ohne sein Grundkonzept aufzugeben. 1998 wurden unter anderem Zylinderblock und Kurbelwelle verstärkt. Dazu kamen überarbeitete Kolben und Glühkerzen. Die Verdichtung wurde von 22,7:1 auf 22,4:1 reduziert. Ab 2002 wurde in einzelnen Märkten ein Abgasrückführungssystem eingeführt. Der mechanische Einspritzapparat und die Grundarchitektur des Saugdiesels blieben jedoch erhalten.

Langsames Aus für den Dauerläufer Nach dem Produktionsende der entsprechenden Land-Cruiser-Hauptbaureihen im Jahr 2007 verschwand der 1HZ nicht vollständig. In ausgewählten Märkten wird der Motor weiterhin in Fahrzeugen der Land-Cruiser-70-Familie angeboten. Dazu gehören Modelle, die über Toyota Gibraltar Stockholdings unter anderem für staatliche und internationale Organisationen bereitgestellt werden. Die heutige Verfügbarkeit dieser Kombination ist damit ein Sonderfall innerhalb des Toyota-Programms.

Bei regelmäßiger Wartung sind Laufleistungen von mehr als 500.000 Kilometern eher Regel als Ausnahme. Solche Laufleistungen hängen allerdings von Einsatzbedingungen, Wartung und Reparaturhistorie ab. Die komplett mechanische Funktionsweise bis hin zur Flügelzellen-Verteilereinspritzpumpe sorgen außerdem dafür, dass die Maschine konstruktionsbedingt keine Elektro-Zipperlein in Form streikender Steuergeräte oder ähnlichem kennt.

Die Kehrseite der antiken Technik ist die Trinkfestigkeit des 4,2-Liter-Motors. Der Verbrauch liegt beim Einsatz im J7 im Normaleinsatz bei 11-13 Liter auf 100 Kilometer, im Anhängerbetrieb oder im schweren Gelände gönnt er sich noch deutlich mehr. In seinen heutigen Einsatzgebieten, wo Diesel immer noch günstig zu haben ist, bleibt das allerdings eher ein Nebengeräusch, das es für die Zuverlässigkeit in Kauf zu nehmen gilt.

Auch als Busmotor Der 1HZ wurde neben dem Land Cruiser auch in Toyota-Coaster-Bussen verwendet. Innerhalb der Land-Cruiser-Familie blieb er auf die größeren und für schwere Einsätze vorgesehenen Baureihen konzentriert. Der Prado, die mittlere "zivile" Land Cruiser-Baureihe, erhielt den Motor nicht. In Verbindung mit manuellem Getriebe wurde und wird der Saugdiesel insbesondere in Märkten eingesetzt, in denen einfache und reparierbare Technik wichtiger ist als maximale Fahrleistungen. Auch Australien zählte lange Jahre zum Hauptabsatz-Gebiet dieser Motorentechnik.

Heute ist der ehrwürdige Sechszylinder allerdings größtenteils abgelöst. Seine Nachfolge hat der 1GD-FTV angetreten, ein 2,8-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel, der aktuell auch in der EU im Land Cruiser und Hilux zum Einsatz kommt.