Formel 1: Cadillac feuert Teamchef - Das ist der neue Boss beim US-Team!

Diese Meldung kam für viele überraschend. Doch wie Cadillac in einer offiziellen Mitteilung erklärte, handelte es sich um einen geplanten Führungswechsel. Das Team entwickle sich vom reinen Aufbau in die nächste Phase, in der die Rennperformance stärker in den Mittelpunkt rücke.

Geschäftsführer Dan Towriss bedankte sich bei Graeme Lowdon für die geleistete Arbeit: "Wir sind Graeme dankbar für seine Führung und die Rolle, die er beim Aufbau des Cadillac-Formel-1-Teams von Grund auf gespielt hat. Seine Beiträge haben in der Aufbauphase ein starkes Fundament gelegt."

Mit Marcin Budkowski holt Cadillac einen erfahrenen Formel-1-Manager ans Ruder. Der 49-Jährige ist seit rund 25 Jahren in der Königsklasse aktiv, arbeitete unter anderem als Aerodynamiker bei Prost, Ferrari und McLaren und leitete später die technische F1-Überwachung bei der FIA.

xpb Graeme Lowdon hat wichtige Grundlagenarbeit bei Cadillac geleistet. Jetzt muss er das Projekt verlassen.

Vom TV-Experten zum Teamchef 2017 wechselte er vom Weltverband zu Renault und übernahm dort eine Direktorenrolle – ein Schritt, der damals im Fahrerlager für Diskussionen sorgte. In der Saison 2021 teilte er sich in einer Doppelspitze Teamchef-Aufgaben, ehe er das spätere Alpine-Team im Zuge weiterer Umstrukturierungen verließ. Zuletzt war Budkowski als Berater und TV-Analyst tätig.

Bei seiner Verfpflichtung als neuer Cadillac-Teamchef skizzierte Budkowski seine Schwerpunkte bereits klar: In seinem Fokus stehen die Entwicklung des Autos unter den Limits der Budgetobergrenze sowie die Schärfung der Organisation. Ziel sei es, Prozesse und Informationsflüsse so auszurichten, dass schnelle, richtige Entscheidungen getroffen werden und das Auto jedes Rennwochenende besser wird.

Towriss bezeichnete die Verpflichtung als wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung des noch jungen Projekts. Cadillac wolle nicht nur in der Formel 1 mitfahren, sondern langfristig eine Mannschaft aufbauen, die um Siege kämpfen könne.

xpb Cadillac konnte in den ersten 11 Rennen des Jahres keine Punkte sammeln.

Wann reißt die Null-Punkte-Serie? Budkowski übernimmt das Zepter direkt nach der Sommerpause beim Niederlande-GP in Zandvoort. Sportlich wartet Cadillac weiterhin auf die ersten WM-Punkte, zeigte mit dem MAC-26 aber bislang respektable Ansätze.

Für den Rest der Saison könnte es dennoch schwer werden: Rivalen bringen größere Upgrade-Pakete, während Cadillac seine Entwicklungsressourcen offenbar stärker auf das nächstjährige Auto und den weiteren Aufbau der Infrastruktur konzentriert.