Formel-1-Boxenstopps: Diese Teams haben die langsamsten Schrauber

Der Boxenstopp-Patzer in Silverstone wird vielen Ferrari-Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Der unnötige Besuch bei den Mechanikern unter dem Safety-Car am Ende des Rennens kostete Lewis Hamilton den zweiten Podestplatz.

Gerade im Titelkampf am Ende der Saison wird man den verschenkten WM-Punkten wohl noch sehnsüchtig nachtrauern. Das richtige Timing und die saubere Ausführung von Boxenstopps sind ein essenzieller Bestandteil in der Rennstrategie der Teams.

Neben ihren zwei Meisterschaften in der Fahrer- und Konstrukteurswertung trägt die Formel 1 deshalb noch einen weiteren versteckten Wettkampf aus: Seit 2015 erhält jedes Jahr das Team mit den schnellsten Boxenstopps eine Auszeichnung von DHL.

Der kürzeste Reifenwechsel im Rennen wird dabei gemäß der typischen Punktetabelle mit 25 Zählern in einer separaten Wertung belohnt. Auch die restlichen neun schnellsten Boxenstopps erhalten Punkte. Wer es nicht in die Top Ten schafft, geht leer aus.

Ferrari Ferrari verpatzte in der Vergangenheit bereits häufig die Strategie durch falsches Timing der Boxenbesuche. Auch die Reifenwechsel verlaufen bei der roten Truppe nicht immer reibungslos.



Kleinere Reifen – schnellere Stopps? Das veränderte Technik-Reglement für die Saison 2026 brachte neben einem neuen Motorenkonzept auch Änderungen an den Reifen mit sich. Da die neuen Autos von 200 auf 190 Zentimeter geschrumpft sind, liefert Pirelli nun auch Reifen, die im Vergleich zum Vorgänger rund zehn Prozent schmaler sind.

Eigentlich sollten die kleineren Pneus die Arbeit der Mechaniker in dieser Saison erleichtern. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Boxenstopp-Zeiten jedoch nicht wie erwartet kürzer geworden. Stattdessen ist sogar das Gegenteil der Fall: Bislang konnte noch kein Team die Bestzeit aus dem letzten Jahr knacken.

Red Bulls gescheiterte Titelverteidigung Den schnellsten Service im letzten Jahr absolvierte McLaren mit einer Zeit von 1,91 Sekunden. In der Gesamtwertung reichte es allerdings nur Platz 2, denn Ferrari sahnte sich die DHL-Trophäe mit einem ordentlichen Vorsprung von 149 Punkten ab.

Für Red Bull, den Dauer-Sieger der voherigen sieben Jahre, blieb nur das die dritte Stufe auf dem Schrauber-Podium. Insgesamt lagen 2025 die sechs schnellsten Reifenwechsel der Saison bei unter zwei Sekunden.

Wilhelm Von 2018 bis 2024 waren die sauber einstudierten Boxenstopps von Red Bull nicht zu stoppen.

Die Zeiten im Vergleich In diesem Jahr hat bisher Mercedes in der Gesamtwertung mit 233 Punkten die Nase vorn. Auf Platz 2 und 3 leisten sich Ferrari (183 Punkte) und Racing Bulls (177 Punkte) eine knappe Rangelei.

Mit den kleineren Reifen wurde erwartet, dass nun auch McLarens Weltrekord aus der Saison 2023 mit einer Dauer von 1,80 Sekunden in Gefahr geraten würde. Bisher konnten allerdings lediglich die Mechaniker von Racing Bulls die Zwei-Sekunden-Marke knacken (1,99 Sekunden).

Red Bull und McLaren liegen aktuell bei einem Abstand von 43 Zählern zurück. Das deutsch-schweizerische Schrauberteam von Audi kann im ersten Jahr auf den sechsten Platz, knapp hinter McLaren, stolz sein.

Formel-1-Rookie Cadillac und US-Rennstall Haas lieferten dagegen in der Boxengasse bislang keine gute Performance ab. Mit zehn und neun Punkten belegen sie abgeschlagen die letzten Plätze.