Formel 1: Entscheidung über Verstappens Zukunft ist gefallen

Lange hielten sich die Gerüchte, dass Max Verstappen sein Cockpit bei Red Bull verlassen könnte. Nach einer dominanten Siegesreihe von 2021 bis 2024 hatte das Team seine einst unschlagbare Performance seit dem vergangenen Jahr verloren. Gleichzeitig musste der Rennstall daraufhin in kürzester Zeit zahlreiche Abgänge von Top-Mitarbeitern verkraften, was die internen Spannungen weiter angefacht haben soll.

Auch in die Saison 2026 startete das Team mit einem deutlichen Rückstand, während die Top-Teams Mercedes und Ferrari an der Spitze davonzogen. Bei Verstappen wuchs dabei zunehmend die Unzufriedenheit mit dem Auto, woraus er auch außerhalb der Funksprüche kein Geheimnis machte. Infolgedessen flammten erneut Wechselgerüchte auf.

Mehrjährige Verpflichtung Jetzt hat der vierfache Weltmeister den Spekulationen über einen möglichen Wechsel zur Konkurrenz allerdings endgültig ein Ende gesetzt. Verstappen verlängerte seinen Vertrag bei Red Bull bis 2030, wie das Team im Vorfeld seines Heimspiels in Zandvoort stolz verkündete.

Trotz der Rückschläge glaubt der Niederländer weiterhin an den Erfolg des Teams: "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Wir haben die besten Leute und ich freue mich darauf, weiterhin mit allen zusammenzuarbeiten, um wieder an die Spitze zu kommen. Das bleibt das oberste Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben und weiterhin hinarbeiten werden."

Anstehender Rekord Für Verstappen ist die Truppe aus Milton Keynes jedoch mehr als nur Mittel zum Zweck, um Rennen zu gewinnen: "Ich habe es immer gesagt: Das Team ist wie eine zweite Familie für mich und ich fühle mich sehr wohl dort."

Erstmals trat er dem Team 2016 bei, nachdem er während der damaligen Saison vom Schwesterteam Toro Rosso (heute Racing Bulls) befördert wurde. Seitdem konnte der Rennfahrer vier Weltmeisterschaften mit den Roten Bullen feiern.

Mit seiner Verpflichtung bis 2030 ist Verstappen auf geradem Wege, den Rekord für die meisten Rennen bei einem Konstrukteur zu übertreffen. Die Bestmarke stellte Lewis Hamilton von 2013 bis 2024 mit insgesamt 246 Rennen für Mercedes auf. Verstappen nähert sich aktuell mit 221 Rennen für Red Bull bereits auf der Überholspur.