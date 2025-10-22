Rundgang durch die Formel-1-Ausstellung: Lohnt sich der Trip nach Oberhausen?

In einem alten Backsteinbau, in dem früher Kessel hergestellt wurden, kann man ab sofort für mehrere Monate einen Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formel 1 werfen. Die Ausstellungsfläche im OBEX-Gebäude im Westen von Oberhausen erstreckt sich auf rund 3.000 Quadratmeter. Es gibt also allerhand zu sehen.

Die Historie wird haarklein nacherzählt. Von den bescheidenen Anfängen der WM im Jahr 1950, dem Aufstieg zum Milliardengeschäft unter der Führung von Bernie Ecclestone bis zum heutigen Stand – einem modernen und globalen Entertainment-Business, das Fans auf der ganzen Welt begeistert. Zu sehen sind liebevoll zusammengestellte Schaubilder und Filme, es gibt einen umfangreichen Audioguide und natürlich zahlreiche Ausstellungsstücke.

Dazu gibt es exklusive Einblicke, die selbst für Hardcore-Fans spannend sind. Hätten Sie gewusst, wie das Getriebe in einem Formel-1-Renner funktioniert? Wie schwierig es ist, das perfekte Setup zu finden? Welche Technik-Sprünge den Sport immer wieder revolutioniert haben? Oder welche Sicherheitsmaßnahmen Romain Grosjean in Bahrain 2020 das Leben retteten? Das Original-Monocoque des schwer verunfallten Haas-Renners steht ebenfalls in Oberhausen.

Morris Mac Matzen / F1 Exhibition Natürlich kommen auch die Fans von Michael Schumacher voll auf ihre Kosten.

Fokus auf deutsche Formel-1-Piloten Auch Weltmeisterautos von Michael Schumacher und Sebastian Vettel sind ausgestellt. Den deutschen Piloten in der Formel 1 ist sogar eine eigene Sektion gewidmet. Vom Verlagsgründer der Motor Presse Stuttgart, Paul Pietsch, der beim GP von Italien in Monza 1950 als erster deutscher Fahrer in der Formel 1 antrat, bis hin zu den modernen Helden wie Nico Hülkenberg, dessen Original-Pokal vom diesjährigen Silverstone-Podium in einer Glasvitrine zu bestaunen ist.

"Es ist so wertvoll, weil es total authentisch und echt ist. Es sind echte Autos, echte Exponate, echte technische Zeichnungen. Das ist überragend", zeigt sich der frühere F1-Pilot und langjährige TV-Experte Christian Danner beeindruckt. Sein Highlight? Na klar: "Mein Arrows, mit dem ich 1986 gefahren bin. Und mit dem ich dieses Jahr noch in Goodwood den Berg hochgefahren bin. Der hatte so wahnsinnig viel Leistung, dass du mit dem Schalten kaum mehr nachgekommen bist. Das war nicht so einfach zu fahren, aber es war geil."

Abgesehen davon kann selbst ein Insider noch Neues lernen, wie Danner zugibt. "Es gibt so ein paar Spezialdinge, bei denen ich dachte: Schön, dass ich das jetzt mal so genau sehe. Wie zum Beispiel die Zusammenstellung von Fahrwerks-Elementen oder die Erklärung eines Windkanal-Modells. Ich weiß, wie es aussieht, aber wenn es dann in Einzelteilen dort hängt, dann schaue ich schon nochmal genau hin. Das ist auch für einen Experten cool."

Morris Mac Matzen / F1 Exhibition F1-Experte Christian Danner hofft, dass die Politik mithilft, den Grand-Prix-Zirkus irgendwann noch einmal nach Deutschland zu locken.

Vorbote für Grand-Prix-Comeback? Wer besonders angefixt ist, darf sich in einem der Simulatoren selbst noch an einigen schnellen Runden versuchen. Danner überlässt die virtuelle Racerei aber lieber anderen. Er würde sich vielmehr wieder einen Grand Prix in Deutschland wünschen. Ist die "F1 Exhibition" vielleicht ein Vorbote, der die zuletzt aufkeimenden Hockenheim-Gerüchte untermauert?

"Hoffen darf man immer, aber ich würde ganz nüchtern analysieren: Solange die deutsche Regierung nicht helfend eingreift, wird das nicht passieren", gibt sich TV-Experte von RTL wenig hoffnungsvoll. Die Gründe liegen vor allem auf der finanziellen Seite. "Bei den Kosten für einen Grand Prix liegt man bei 60 bis 70 Millionen Euro. Das kann man nicht über Tickets erlösen oder mit Sponsoren abdecken. Du brauchst einfach die Regierung, die hilft."