Formel 1: Wer überträgt den Aserbaidschan-GP in TV & Stream?

In den letzten Jahren ist es immer komplizierter geworden, einen Überblick über die verschiedenen Formel-1-Übertragungen zu behalten. In der Saison 2025 teilen sich Sky und RTL die Rennen auf. Allerdings wird nicht jeder Grand Prix live im Free-TV übertragen.

Das Rennen in Baku wird nur im Pay-TV gezeigt. Nur sieben Events in der Formel-1-Saison 2025 überträgt der Privatsender RTL inklusive Werbeunterbrechung.

Der Große Preis von Aserbaidschan steigt am Sonntag, 21. September 2025, um 13 Uhr deutscher Zeit. Sky geht ab 11.30 Uhr mit seiner Live-Berichterstattung auf Sendung und versorgt mit seiner TV-Crew die Zuschauer an den Bildschirmen.

Wer alle Sessions in kompletter Länge sehen will, muss sich ein Abo beim Bezahlsender Sky kaufen. Bei den Trainings beginnt die Übertragung stets 15 Minuten vor dem Anpfiff.

Sky informiert vom Qualifying am Samstag ab 13.30 Uhr. Während der 51 Rennrunden am Sonntag (21.9.) gibt es bei Sky keine Werbepausen. Im Qualifying wird bei Sky zwischen den einzelnen Sessions Werbung geschaltet. Auch während der Trainingssessions gibt es einzelne Unterbrechungen mit Verbraucherhinweisen.

Formel 1 im Stream Darüber hinaus lassen sich alle Sessions, Freies Training, Qualifying und Rennen auch im Stream schauen. Sky überträgt sein ganzes Formel-1-Programm über die App "Sky Go". Die zweite Möglichkeit, das Rennen auf dem Handy, dem Tablet oder dem PC zu schauen, ist die Streaming-Plattform "WOW" (vormals "Sky Ticket").