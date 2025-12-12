Formel 1 2026 auf Sky, RTL & Co. - Welche TV-Sender übertragen die Rennen?

Die Boomphase der Formel 1 ist noch längst nicht vorbei. Der spannende Titeldreikampf in der Saison 2025 hat das Interesse bei vielen Rennsportfans noch einmal richtig angefacht. Mit Audi und Cadillac kommen 2026 noch zwei neue Schwergewichte dazu. Da wollen viele Fans natürlich wissen, bei welchen TV-Sendern die Rennen der Formel 1 in der kommenden Saison übertragen werden.

Wir haben uns die Rechte-Situation in Deutschland, in Österreich und der Schweiz mal genauer angeschaut. Weil viele Fans die Formel 1 zuhause gar nicht mehr über das lineare Fernsehen verfolgen, haben wir für Sie auch noch herausgesucht, über welche Streaminganbieter die Rennen der Königsklasse zu sehen sind.

Wer überträgt die Formel 1 in Deutschland? Erste Anlaufstelle für die deutschen Fans ist der Pay-TV-Sender Sky. Wie bisher hat Sky die Exklusiv-Rechte für die komplette Formel-1-Saison. Das heißt: Hier gibt es alle Trainings-Sessions, alle Qualifikationen, alle Sprints und alle 24 Grand-Prix-Rennen live und mit deutschem Kommentar.

Sky strahlt sein Programm nicht nur linear über Kabel oder Satellit aus, sondern bietet auch eigene Streamingdienste an. Wer sich das Sky-Sport-Paket abonniert, bekommt parallel zum Receiver auch noch die Login-Daten für das Sky-Go-Streamingangebot. So kann der Sky-Kunde auch von unterwegs live dabei sein, wenn die Lichter der Startampel ausgehen.

Motorsport Images Sky hat die Exklusiv-Rechte an der Formel 1 bis Ende 2027.

Es gibt aber auch ein reines Streaming-Angebot, das unter dem Namen Sky Wow läuft. Hier können Events auch einzeln ohne langfristiges Abo gebucht werden. Der Vertrag des Münchner Pay-TV-Senders läuft übrigens noch bis Ende 2027. Danach werden die Rechte für den deutschen Markt neu verhandelt.

Die Frage, ob die Formel 1 in der Saison 2026 auch im Free-TV zu sehen ist, wurde noch nicht beantwortet. In der abgelaufenen Saison hatte RTL immerhin sieben Rennen übertragen – dazu diverse Sprints und Qualifyings. Im Hintergrund laufen schon die Gespräche über eine Verlängerung. Noch ist aber nicht klar, ob und in welcher Form das Abkommen über die Weitergabe der Rechte fortgeführt wird.

Bis Anfang März sollte spätestens klar sein, was die Fans zu sehen bekommen, die nicht bereit sind, Geld für ein Abonnement auszugeben. Dafür müssen sie in den Rennübertragungen bei RTL Werbepausen ertragen. Bei Sky gibt es das Rennen vom Start bis zum Ziel ohne Unterbrechungen. Obwohl die Kartellämter im Hintergrund schon einen Zusammenschluss der beiden Sender prüfen, wird es 2026 weiter zwei getrennte TV-Crews geben.

xpb Alex Wurz und Ernst Hausleitner kommen für den ORF wie bisher nur bei jedem zweiten Rennen zum Zug.

Wer überträgt die Formel 1 in Österreich? Schon seit der Saison 2021 teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungen der Formel-1-Rennen untereinander auf. Auch 2026 müssen die Fans zwischen beiden Sendern wechseln, wenn sie alle Grands Prix live verfolgen wollen. Es bleibt dabei, dass ServusTV als Lizenzinhaber die Hälfte der Rennen an den ORF abgibt.

Im Gegensatz zu Deutschland steht in Österreich auch schon fest, welche Rennen wo gezeigt werden. Anders als 2025 wird dieses Mal ServusTV den Start in Melbourne übertragen. Das Finale geht dafür an den ORF. Mitten in der Saison wird bis auf zwei Ausnahmen immer abgewechselt. Beim ORF kommen die Rennen in Monaco und Barcelona direkt hintereinander, ServusTV darf dafür den Doppelschlag in Zandvoort und Monza zeigen.

Damit ergibt sich folgende Aufteilung:

Live-Rennen bei ServusTV: GP Australien, GP Japan, GP Saudi-Arabien, GP Kanada, GP Österreich, GP Belgien, GP Niederlande, GP Italien, GP Aserbaidschan, GP USA, GP Brasilien und GP Katar.

Live-Rennen beim ORF: GP China, GP Bahrain, GP USA, GP Monaco, GP Spanien, GP England, GP Ungarn, GP Madrid, GP Singapur, GP Mexiko, GP Las Vegas, GP Abu Dhabi.

Die beiden Sender bieten auch die Möglichkeit, die Rennen über das Internet zu verfolgen. Beim ORF läuft die Formel 1 in der kostenlosen TVthek. Bei ServusTV bietet eine App den Zugang zu den Livestreams. Natürlich wird Zuschauern aus dem Ausland der Abruf der Inhalte über IP-Sperren verwehrt.

MI News via Getty Images Ex-Rennfahrer Marc Surer war früher für Sky im Einsatz, jetzt kommentiert er fürs Schweizer Fernsehen.

Wer überträgt die Formel 1 in der Schweiz? In der Schweiz ist die Situation nicht ganz so kompliziert, wie in Deutschland und Österreich. Hier bleibt es dabei, dass das Schweizer Fernsehen (SRF) auch in der Saison 2026 Qualifying und Rennen in der Regel live zeigt. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass es hier immer mal wieder Ausnahmen geben kann. Die sind aber noch nicht bekannt.