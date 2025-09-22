Formel-1-Piloten in der Einzelkritik: Schlechteste Note für Oscar Piastri

Die letzten Minuten der Qualifikation sind die Momente, in denen Max Verstappen zeigt, warum er so wertvoll ist. Sieben Fahrer hatten sich wegen des Crash-Festivals noch keine Rundenzeit notieren lassen. Unter dem Druck, in der einen verbleibenden Runde eine Bestzeit abliefern zu müssen, lieferte Verstappen verlässlich ab.

Das Rennen war dann Routine für ihn. Der überlegene Start-Ziel-Sieg hatte drei Gründe. Auf diesem Typ Strecke ist der wiedererstarkte Red Bull RB21 ein Siegerauto. Die McLaren waren schnell aus dem Rennen. Oscar Piastri crashte nach 40 Fahrsekunden. Lando Norris war im Verkehr einbetoniert. Der einzige potenzielle Gegner brauchte zu lange, bis er endlich Zweiter war. Und da hatte George Russell bereits 12,6 Sekunden Rückstand.

Der Einsatz von Russell entschied sich erst zwei Stunden vor dem ersten Training. Den Engländer plagt starkes Halsweh und hohes Fieber. Am Freitag spulte Russell ein Standardprogramm ab. Samstags ging es schon etwas besser, aber nicht gut genug, was die Q3-Niederlage gegen Teamkollege Andrea Kimi Antonelli unterstrich.

Bestnoten für Top-3-Piloten Doch im Rennen zeigte Russell seine ganze Klasse. Er war im Schnitt nur ein Zehntel langsamer als Verstappen. Schade für das Rennen, dass der Mercedes-Pilot nur vom fünften Startplatz losgefahren war. Er hätte Verstappen das Leben zumindest ein bisschen schwerer machen können.

Carlos Sainz stand in seiner Karriere 28 Mal auf dem Podest. Als Ferrari-Fahrer war das normal. Im Williams dagegen eine Sensation. Vor allem in einer Saison, in der ihm im Rennen mit Strategiefehlern und Kollisionen das Pech hinterherlief.

Diesmal setzte Sainz seinen zweiten Startplatz in das erste Podium für Williams seit acht Jahren um. Nicht nur deshalb war es so wertvoll. Sainz bekam nichts geschenkt. Die letzten 20 Runden hielt er Antonelli in Schach.

Joe Portlock via Getty Images Nicht alle Piloten konnten sich in Baku Bestnoten verdienen.

Fahrernoten GP Aserbaidschan Hier sind die Fahrernoten in Kurzüberblick. Die detaillierten Einzelkritiken für alle 20 Piloten finden Sie wie immer in der Galerie.