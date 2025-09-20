GP Aserbaidschan in Baku: Jetzt im Formel 1 Liveticker

Das Motto des Grand Prix von Aserbaidschan lautet "Expect the Unexpexted!". Es hätte wohl wirklich niemand voraussagen können, was sich am Samstag im knapp zwei Stunden andauernden Qualifying abspielen würde. Die Zeitenjagd musste insgesamt sechs Mal durch rote Flaggen unterbrochen werden. Der anspruchsvolle Stadtkurs in Baku fand jede Menge Opfer.

Schon im Q1 nahm das Drama seinen Lauf. Alex Albon war der Erste, der eine Zwangspause verursachte. Der Williams-Pilot war in Kurve 1 innen mit dem linken Vorderrad hängengeblieben. Kaum war die Session wieder freigegeben, krachte Nico Hülkenberg in Kurve 4 in die Bande. Dabei blieb der Frontflügel des Saubers auf der Strecke. Hülkenberg konnte zwar noch einmal weiterfahren, scheiterte aber an der Q2-Hürde.

Zum Abschluss der ersten K.O.-Runde lieferten die beiden Alpine eine kleine Slapstick-Einlage. Pierre Gasly rutschte in Kurve 4 in den Notausgang. Teamkollege Franco Colapinto wurde dabei offenbar so sehr irritiert, dass er nur wenige Meter weiter heftig in die Mauer krachte. Erneut mussten die Marshalls die roten Flaggen schwenken.

xpb Oscar Piastri schaffte es nicht aus eigener Kraft zurück an die Box.

Ferrari und McLaren patzen Im Mittelabschnitt war es Ollie Bearman, der sich an der Mauer von Kurve 2 die Aufhängung verbog. Der Haas rollte auf der Strecke aus und musste geborgen werden. In dem ganzen Chaos schaffte es Lewis Hamilton nicht, eine fehlerfreie Runde abzuliefern. Der Rekordsieger, der als Kandidat für die Pole-Position in die Session ging, flog auf Platz 12 durch den Rost.

Im Q3 traf es noch weitere prominente Namen. Das erste Opfer hieß hier Charles Leclerc. Der Pole-Setter der letzten vier Baku-Rennen stopfte seinen Ferrari in Kurve 15 frontal in die TecPro-Bande. Nach dem Wiederanpfiff leistete sich Oscar Piastri einen ähnlichen Fehler in Kurve 3.

Rudy Carrezzevoli via Getty Images Verstappen vor Sainz und Lawson - mit diesem Quali-Ergebnis hätte man nicht unbedingt rechnen können.

Verstappen lässt nichts anbrennen Den restlichen acht Fahrern blieben danach nur noch 3.41 Minuten, um eine gute Runde zu fahren. Leichter Nieselregen und böige Winde erhöhten das Schwierigkeistslevel zusätzlich. Am Ende zeigte Max Verstappen mal wieder seine ganze Klasse. Der Red-Bull-Pilot raste in 1:41.117 Min. zur Pole-Position – es war seine erste in Baku.

Rang zwei ging überraschend an Carlos Sainz – eine halbe Sekunde hinter der Verstappen-Marke. Nicht weniger überraschend: Die Plätze in der zweiten Startreihe belegen mit Liam Lawson und Kimi Antonelli zwei Rookies. Lando Norris konnte vom Fehler seines WM-Rivalen Piastri nicht ganz profitieren. Als es am Ende darauf ankam, setzte er nach einem Bandenkuss in Kurve 15 nur die sechstschnellste Zeit.

Die vielen spannenden Momente des verrückten Baku-Qualifyings können Sie hier im Ticker noch einmal nachlesen:

16.02 Wer auf diese Reihenfolge gewettet hat, ist jetzt Millionär. Hier noch einmal die komplette Top-Ten-Reihenfolge:

Verstappen Sainz Lawson Antonelli Russell Tsunoda Norris Hadjar Piastri Leclerc 15.59 Verstappen fährt überlegen auf Pole! Fast eine halbe Sekunde Vorsprung vor Sainz. In der zweiten Reihe stehen Lawson und Antonelli. Es folgen Russell, Tsunoda, Norris und Hadjar.

15.57 Nur Sainz und Antonelli sind auf Medium-Reifen. Die anderen haben Softs in verschiedenen Zuständen. Wer holt sich die Pole?

15.55 Es geht weiter. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären Russell und Verstappen die einzigen Piloten mit frischen Softs.

15.53 Das große Finale kann gleich starten. Um 15.54 Uhr schaltet die Boxenampel auf Grün. Noch ist nicht sicher, welche Zeiten das leichte Nieseln zulässt.

15.51 Noch immer gibt es keinen Termin für die Freigabe. In den Boxen werden die Teams sicher schon warten. Es ist wichtig, vorne in der Schlange zu stehen.

15.48 Wenn auch nach dem Wiederanpfiff keine fliegenden Runden gefahren werden können, zählen die Zeiten aus dem Q2. Es beginnt übrigens gerade wieder leicht zu regnen.

15.45 Genau wie Leclerc zuvor ist der McLaren von Piastri frontal eingeschlagen. Es bleibt dabei, dass nur drei Fahrer eine Zeit notiert haben. Sainz kann weiter von der Pole träumen. Es sind noch 3.41 Min. auf der Uhr. Es reicht noch für eine schnelle Runde. Aber wer hat noch frische Reifen?

15.42 Und schon wieder Rot! Piastri hängt in Kurve 3 in der TecPro-Bande. Keiner kann sich verbessern.

15.40 Verstappen und die Mercedes sind auf Mediums, die beiden McLaren auf Softs. Das wird interessant.

15.38 Und schon rollen die Autos wieder. Noch ist nicht zu erkennen, wie hoch der Griplevel ist. Alle sind auf frischen Reifen unterwegs.

15.35 Um 15.37 soll es weiteregehen. Wenn es wieder losgeht, bleiben noch 7.07 Minuten auf der Uhr. Mehr als einen Stint kann man wohl nicht fahren. Vielleicht versuchen einige Piloten, zwei gezeitete Runden reinzubekommen.

15.32 Die Sonne kommt wieder raus. Der Wunsch von Sainz nach mehr Regen scheint sich nicht zu erfüllen.

15.30 Der Ferrari ist geborgen. Jetzt müssen nur noch die Banden repariert werden. Die fünfte Unterbrechung des Tages wird noch einen Moment dauern.

15.28 Bei Williams und Toro Rosso hofft man, dass der Nieselregen stärker wird. Antonelli hatte gerade schon gefunkt, dass sich die weißen Linien wie Eis anfühlen.

15.26 Die Startplätze 10 und 12 sind ein Desaster für Ferrari. Vor dem Abbruch haben nur drei Piloten ihre Runde beenden können: Sainz führt vor Lawson und Hadjar.

15.24 Und schon wieder rote Flagge: Leclerc steckt in Kurve 15 in der TecPro-Bande.

15.22 Die Session läuft. Es nieselt ganz leicht. Bis auf Verstappen sind alle draußen.

15.19 Zwischen Verstappen und den beiden McLaren lag im Q2 nur ein gutes Zehntel. Die beiden Mercedes dahinter waren keine zwei Zehntel weg. Leclerc fehlten gut zwei Zehntel. Das verspricht einen spannenden Kampf um die Pole-Position.

15.17 Hier noch einmal das komplette Q2-Ergebnis im Überblick:

Verstappen Norris Piastri Russell Antonelli Leclerc Lawson Hadjar Sainz Tsunoda Alonso Hamilton Bortoleto Stroll Bearman 15.15 Neben Alonso und Hamilton müssen auch Bortoleto, Stroll und Bearman die Segel streichen. Im Q3 sind beide McLaren, Red Bull, Mercedes, Toro Rosso sowie Sainz und Leclerc.

15.13 Die Red-Bull-Piloten können sich noch einmal verbessern. Verstappen schiebt sich an die Spitze. Tsunoda gelingt der Sprung auf P10. Der Japaner kickt damit Alonso raus.

15.11 Es gibt keine zweite Runde mehr von Hamilton. Der Rekordsieger ist damit vorzeitig draußen.

15.09 Hamiltons erste Runde reicht nur für P12. Leclerc schiebt sich auf P4. Das sollte reichen.

15.07 Verstappen reiht sich auf P2 ein. Piastri war auf seiner schnellen Runde in T15 hinten angeschlagen. Die Aufhängung hat es zum Glück überlebt. Die beiden Ferrari müssen nochmal raus. Sie haben noch keine verwertbaren Zeiten. Hoffentlich gibt es keine roten Flaggen.

15.04 Die ersten Zeiten sind endlich eingetrudelt. Norris führt vor Russell, Antonelli und Piastri. Es fehlen aber noch die Ferrari und Verstappen.

15.02 Die Ferrari-Fans können aufatmen. Der Leclerc-Verdachtsfall wird nicht weiter verfolgt. Wir können uns damit wieder dem Geschehen auf der Piste widmen. Und da rutscht Leclerc in Kurve 1 erstmal in die Auslaufzone. Hamilton dahinter muss langsam machen, als er an der Gefahrenstelle vorbeifährt.

14.59 Auf der Strecke beginnt es wieder voller zu werden. Von der Rennleitung kommt die Meldung, dass sich auch Leclerc einen Verstoß bei gelben Flaggen geleistet haben könnte. Im Gegensatz zu Antonelli und Hülkenberg wurde aber noch keine offizielle Untersuchung eingeleitet.

14.57 Um 14.58 Uhr soll es weitergehen. Es sind noch 11.54 Minuten auf der Uhr. Charles Leclerc funkt, dass die tiefstehende Sonne mittlerweile zu einem Problem wird.

14.55 "So stupid" – so dumm – funkt Bearman zurück an die Box. Der Einschlag war gar nicht so heftig. Es reichte aber, um die Fahrt des Haas zu stoppen. Keiner der Piloten konnte vor dem Abbruch eine Zeit setzen.

14.53 Und wieder rote Flaggen – zum vierten Mal. Ollie Bearman ist nach einem Mauerkontakt in Kurve 2 ausgerollt. Die Aufhängungen sind verbogen.

14.51 Hadjar ist schon in der Aufwärmrunde in Kurve 4 in den Notausgang gerollt. Er muss sich mit dem Rückwärtsgang aus der Falle befreien.

14.49 Die Strecke ist wieder freigegeben. Noch ein Wort zu Sauber: Bortoleto hat im Quali-Duell gegen Hülkenberg nun die Nase mit 11:6 vorne. Wir sind gespannt, was der Brasilianer im Q2 schaffen kann.

14.46 Das chaotische Q1 war schon mal ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Auch im Q2 wird es wieder ein Hauen und Stechen geben. Zwischen P1 und P15 lagen nur 1,3 Sekunden. Um 14.48 Uhr soll es weitergehen.

14.43 Der Start des Q2 wird sich um ein paar Minuten verzögern. Die TecPro-Bande muss nach dem Aufprall von Colapinto repariert werden.

14.41 Hier noch einmal das komplette Q1-Klassement:

Norris Verstappen Leclerc Russell Hadjar Hamilton Piastri Stroll Alonso Antonelli Lawson Tsunoda Bortoleto Sainz Bearman Colapinto Hülkenberg Ocon Gasly Albon 14.39 Die beiden Alpine sind damit draußen. Albon musste ja schon vorher die Segel streichen. Leider ist auch für Nico Hülkenberg Schluss. Esteban Ocon hat ebenfalls Feierabend.

14.37 Mit Ablauf des Countdowns sorgen die beiden Alpine-Piloten für die dritte rote Flagge des Q1. Gasly muss in Kurve 4 in die Auslaufzone. Colapinto kracht wenige Meter dahinter in die Mauer.

14.35 Die Zeiten purzeln. Jetzt führt Norris vor Verstappen und Leclerc. Hinten wird fleißig durchgewürfelt.

14.33 Russell setzt sich an die Spitze. Antonelli schiebt sich auf P6. Durchatmen bei Mercedes.

14.31 Der Sauber mit der Nummer 27 ist unterwegs. Hülkenberg droht das frühe Aus. Auch Antonelli ist gefährdert. Im Mittelfeld geht es eng zur Sache. Wer setzt sich durch?

14.29 Hülkenberg wird mit einer neuen Nase bestückt. Am Sauber hat aber auch noch der Unterboden etwas abbekommen. Kann der Rheinländer überhaupt nochmal rausfahren?

14.27 Um 14.28 geht es weiter. Es bleiben dann noch 6.36 Minuten auf der Uhr. Viele Chancen gibt es nicht mehr. In der K.O.-Zone liegen Stroll, Albon, Bortoleto, Hülkenberg, Antonelli.

14.25 Die Unterbrechung dürfte nicht lange dauern. Vor den roten Flaggen konnte Piastri noch eine Zeit in den Kasten bringen, mit der er sich auf P2 schob. Hamilton hat die Spitze übernommen. Die meisten Piloten schafften keine gezeitete Runde.

14.23 Und schon ist die Session wieder unterbrochen. Nico Hülkenberg rutscht untersteuernd in die Bande von Kurve 4. Der Frontflügel geht zu Bruch. Der Sauber kann sich aber mit beschädigter Frontpartie an die Box zurückschleppen. Der Rest des Autos sieht aber okay aus. Wir hoffen, dass der Rheinländer gleich weitermachen kann.

14.21 Die FIA teilt mit, dass der Antonelli-Fall nach der Session untersucht wird. Genau wie Hülkenberg muss der Italiener bei den Stewards vorsprechen.

14.19 Hier kurz der Zwischenstand der Top Ten, bevor gleich wieder neue Zeiten eintrudeln:

Leclerc Verstappen Norris Lawson Sainz Russell Hamilton Tsunoda Alonso Bearman 14.17 Antonelli droht Ärger. Die Rennleitung teilt mit, dass es möglicherweise einen Gelbe-Flaggen-Verstoß in den ersten Minuten der Q1-Session gab. Noch ist keine offizielle Untersuchung eingeleitet worden.

14.15 Nach 9 Minuten Pause schaltet die Boxenampel auf Grün. Der Stau löst sich langsam auf. Gasly ist der erste Fahrer auf der Bahn.

14.13 Der Williams ist geborgen. Um 14.15 Uhr soll es weitergehen. Es wird sicher gleich wieder voll auf der Bahn.

14.11 Die einzigen Piloten, die vor der Unterbrechung noch ohne Rundenzeit blieben, sind Piastri und Antonelli. Es sind aber noch 11 Minuten auf der Uhr. Jeder hat noch genug Zeit, sich zu verbessern.

14.09 Und schon haben wir die erste rote Flagge. Alex Albon hat in der ersten Kurve innen die Bande mitgenommen. Das Rad des Williams hängt krumm an der Aufhängung. Alle Autos müssen an die Box.

14.07 Alle Autos sind draußen. In der Zeitentabelle gibt es entsprechend viel Bewegung. Nach den ersten Runden hat Leclerc die Nase vor Verstappen. Hülkenberg war in Kurve 15 an der Bande. Das war kein guter Start.

14.05 Beide McLaren und beide Red Bull sind mit Mediums unterwegs. Sie werden sicher ein paar Runden am Stück fahren. Die schnellsten Zeiten werden sicher wieder am Ende der Session gesetzt.

14.03 Wir erwarten, dass die meisten Autos für mehrere Runden aufgetankt sind. Damit minimiert man das Risiko, in nur einer gezeiteten Runde von gelben Flaggen ausgebremst zu werden.

14.01 Die Session wurde bereits angepfiffen. An der Boxenampel gab es wie immer einen langen Stau. Bevor die ersten Zeiten eintrudeln, noch ein Hinweis für alle Hülkenberg-Fans. Der Rheinländer muss nach der Session zu den Stewards. Er soll im dritten Training in einer Gelbzone überholt haben. Wir hoffen nicht, dass es eine Startplatzstrafe gibt.

13.59 Bevor der Spaß gleich losgeht, noch kurz der Hinweis, dass die Formel 1 vor einer knappen Stunde offiziell bekanntgegeben hat, dass der GP Aserbaidschan bis 2030 im Rennkalender bleibt. Der Vertrag mit den Organisatoren, der ursprünglich bis 2026 lief, wurde um vier Jahre verlängert.

13.57 Charles Leclerc beendete das dritte Training nur auf Position 10. Doch den Monegassen muss man in Baku immer auf dem Zettel haben. Er startete hier in den letzten vier Jahren immer von der Pole Position.

13.55 Sollte Mercedes das Problem in den Griff bekommen, könnten wir die seltene Konstellation bekommen, dass vier verschiedene Teams um die Pole Position kämpfen können. Die Baku-Historie hat schon einige Überraschungen hervorgebracht. Bei acht Rennen gab es hier sieben verschiedene Sieger. Die Veranstaltung steht deshalb unter dem offiziellen Motto: "Expect the unexpected!"

13.53 George Russell hat gestern noch an den Folgen einer fiebrigen Erkältung laboriert. Heute soll es dem Briten aber schon deutlich besser gehen. Das Hauptproblem des Briten lag im dritten Training in blockierenden Rädern.

13.51 Im Baku-Qualifying kommt es auch immer etwas auf den Faktor Glück an. Durch Ausrutscher in die Auslaufzonen werden regelmäßig gelbe Flaggen geschwenkt. Wer auf seiner schnellen Runde auf eine Gelb-Zone trifft, muss den Versuch abbrechen. Auch das Thema Verkehr ist in den engen Passagen der Altstadt ein Faktor.

13.49 Apropos Reifen: Weil die weiche Sorte einen Tick zu weich ist, setzen die meisten Teams ihre Hoffnungen auf den stabileren Medium. Viele Teams haben den gelbmarkierten Pirelli-Gummi dieses Wochenende noch gar nicht angefasst, um sich die drei verfügbaren Sets für die Zeitenjagd aufzuheben. Einige Fahrer, wie zum Beispiel Lewis Hamilton, haben nur noch zwei Sets vom Medium. Wird das ein Nachteil?

13.47 Die äußeren Bedingungen haben sich im Vergleich zum dritten Training etwas verändert. Der Wind bläst immer noch heftig. Weil sich die Wolken aber vor die Sonne geschoben haben, sind die Asphalttemperaturen deutlich gefallen – aktuell auf nur noch 26°C. Wir sind gespannt, ob das zu Problemen führt, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bekommen.

13.45 Der Live-Ticker meldet sich pünktlich zurück zur Qualifying-Session von Baku. Schon in den freien Trainings konnte man jede Menge heikle Situationen beobachten. Viele Fahrer gingen auf Tuchfühlung mit den Banden des engen Stadtkurses. Auch in den Auslaufzonen herrschte reger Betrieb. Größere Crashs blieben bislang aus. Doch im Qualifying gibt es keine Zurückhaltung mehr. Jetzt müssen alle ans Limit gehen.

Ergebnis Training 3: Beim kurzen Blick auf den Wetterbericht in der Früh wussten alle Fahrer bereits, dass am Samstag in Baku eine schwierige Aufgabe wartet. Der Wind hatte extrem aufgefrischt. Die Piloten mussten mit heftigen Böen aus wechselnden Richtungen kämpfen. Das kann man auf einem Stadtkurs mit wenigen Auslaufzonen natürlich nicht gebrauchen.

Entsprechend sah man im dritten Training regelmäßig Autos in den Notausgängen. Bis auf kleinere Bandenküsse, zum Beispiel von Charles Leclerc und Pierre Gasly, gab es aber keine größeren Dramen zu berichten. Alle 20 Fahrer brachten ihre Autos in einem Stück wieder an die Garage zurück. Einen Crash konnte sich bei der kurzen Zeit bis zum Qualifying keiner leisten. Entsprechend ließen die Fahrer noch etwas Abstand zum Limit.

Die Bestzeit sicherte sich am Ende Lando Norris. Von seinem heftigen Mauer-Kontakt am Freitag, der ihn im zweiten Training viel Übungszeit kostete, zeigte sich der Brite nicht beeindruckt. Für die 6,003 Kilometer lange Stadtrundfahrt brauchte er 1:41,223 Minuten – das war sogar einen Tick schneller als Lewis Hamilton bei seiner Freitagsbestzeit.

Verstappen und Ferrari in Lauerstellung Max Verstappen fuhr sich mit nur zwei Zehnteln Rückstand in den Kreis der Anwärter auf die Pole Position. Der Niederländer konnte in der Quali-Generalprobe WM-Spitzenreiter Oscar Piastri auf Rang drei verweisen. Der Australier musste seine ersten beiden Versuche nach Fehlern abbrechen. Im dritten Anlauf gaben die Reifen nicht mehr her als einen Rückstand von zweieinhalb Sekunden.

Ferrari blieb nach dem starken Freitagsauftritt etwas hinter den Erwartungen zurück. Lewis Hamilton und Charles Leclerc beendeten die Session auf P4 und P10. Beide leisteten sich einige kleinere Patzer. Auch die beiden Mercedes-Piloten auf den Plätzen fünf und sechs präsentierten sich noch nicht in Bestform. George Russell beklagte sich, dass seine Reifen beim Bremsen ständig blockierten.

Hier noch einmal der Ticker vom dritten Training zum Nachlesen...

11.33 Im Qualifying erwarten wir einen spannenden Kampf um die Pole Position. Mit den beiden McLaren, den beiden Ferrari und Max Verstappen gibt es gleich fünf Kandidaten für den Platz an der Sonne. Einen klaren Favoriten können wir aktuell nicht ausmachen.

11.31 Die Session ist abgepfiffen. Etwas hinter den Erwartungen zurück blieb George Russell mit Rang sieben. "Ich hatte in allen Kurven blockierende Räder. So kann ich nicht attackieren", schimpft der Mercedes-Pilot. Für Nico Hülkenberg war es am Ende der zwölfte Platz. Das sieht schon etwas freundlicher aus. Bei diesen Bedingungen zählt der Faktor Erfahrung.

11.29 Auch Verstappen kann sich nochmal steigern. Er holt sich den zweiten Platz von Piastri zurück – gut zwei Zehntel hinter Norris. Auch Hamilton gibt noch ein spätes Lebenszeichen ab. Der Ferrari-Pilot schiebt sich zwischen Verstappen und Piastri auf Rang drei.

11.27 Albon muss auch in die Auslaufzone. "Der Wind hat nochmal zugenommen", funkt der Williams-Pilot. Piastri wagt den dritten Anlauf. Mit den angefahrenen Reifen geht es auf Platz zwei – drei Zehntel hinter Norris.

11.25 Von Ferrari kommt nicht mehr viel. Für Leclerc geht es nur auf Position sechs. Piastri macht den nächsten Fehler. In Kurve 1 geht es in den Notausgang.

11.23 Hülkenberg lässt mit P8 aufhorchen. Sainz reiht sich auf P10 ein. Die Albon-Zeit kann der zweite Williams-Fahrer nicht angreifen.

11.21 McLaren lässt die Muskeln spielen. Norris fährt noch einmal eine halbe Sekunde schneller als Verstappen. Bearman muss in Kurve 1 in den Notausgang. Auch Piastri muss seinen Versuch nach einem kleinen Fehler abbrechen.

11.19 Albon kommt der Verstappen-Marke schon näher. Zweieinhalb Zehntel Rückstand bedeutet Rang zwei.

11.17 Tsunoda kann das Verstappen-Tempo mal wieder nicht mitgehen. 1,4 Sekunden Rückstand für den Japaner.

11.15 Lawson legt in Kurve 16 einen 360-Grad-Dreher hin. Zum Glück ist die Strecke hier breit genug. Der Toro-Rosso-Pilot kann die Fahrt fortsetzen.

11.13 Verstappen ist der erste, der eine richtig schnelle Runde dreht. Mit sechs Zehnteln schiebt sich der Weltmeister an die Spitze. Leclerc küsst die Bande. Wie durch ein Wunder hat die Felge den Mauerkontakt überstanden.

11.11 Die richtige Zeitenjagd hat aber noch gar nicht begonnen. Wir erwarten, dass es in den letzten 15 Minuten noch einmal rund geht, wenn sich alle auf das Qualifying einschießen. 16 von 20 Autos stehen aktuell in der Box. Die Ruhe vor dem Sturm.

11.09 Jetzt schiebt sich Verstappen auf Rang 2. Im Fahrerlager glauben viele, dass der Niederländer nach dem Monza-Sieg auch in Baku der oberste Favorit ist.

11.06 Leclerc kann sich verbessern und schiebt sich wieder vorbei an Piastri. Der Vorsprung beträgt knapp vier Zehntel. Die Runde war aber immer noch eine Sekunde langsamer als das Niveau vom Freitagstraining. Dahinter folgen Sainz, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Albon, Norris, Tsunoda und Lawson in den Top Ten.

11.04 Gasly funkt, dass er in Kurve 6 innen angeschlagen ist. Offenbar hat sich der Franzose dabei am Daumen wehgetan. Es ist aber nicht so schlimm, dass er seinen Run abbricht.

11.02 Piastri wird beim ersten Anlauf von Bearman behindert. Im zweiten Versuch bekommt er eine freie Runde und setzt sich an die Spitze.

11.00 Die beiden Ferrari sind heute mit kleineren Flügeln bestückt. Gestern hatte nur Leclerc das Paket mit ganz wenig Abtrieb. Jetzt geht auch Hamilton in diese Richtung. Die roten Autos haben sich gerade an die Spitze des Klassements gesetzt.

10.58 Hamilton muss in Kurve 3 in den Notausgang. Leclerc rutscht in Kurve 16 zu weit raus. Alle tasten sich langsam ans Limit heran.

10.55 Mittlerweile haben sich auch Russell und Verstappen aus der Garage getraut. Die Rundenzeiten liegen noch weit hinter den Bestzeiten des Vortags. Aktuell führt Norris vor Antonelli. Es ist aber viel Bewegung im Klassement.

10.52 Norris wird gefragt, ob er mit den Frontflügel-Einstellungen zufrieden ist. Die Antwort: "Es ist überall schwierig momentan. Jede Kurve fühlt sich schlecht an." Bei den aktuellen Bedingungen ist es für die Piloten schwer, einen Rhythmus zu finden.

10.49 Die Fahrer kämpfen gegen die Naturgewalten. Auf den Geraden werden jede Menge Blätter aufgewirbelt. Mittlerweile sind 17 Autos draußen. Nur die beiden Mercedes und der Red Bull von Verstappen stehen noch in der Box.

10.46 Mit Lando Norris lässt sich nach einer Viertelstunde nun auch endlich einer der Favoriten auf der Piste blicken. Nach dem Crash gestern muss der Brite etwas nachholen. Allerdings sind die Bedingungen jetzt ganz anders. Da fällt der Rückstand nicht so entscheidend aus.

10.44 Die erste verwertbare Rundenzeit von Bearman liegt sechs Sekunden hinter seiner Freitags-Bestzeit zurück. "Die Bedingungen mit dem Wind sind herausfordernd", funkt der Youngster.

10.42 Ollie Bearman ist der erste Fahrer, der in Kurve 4 in den Notausgang muss. Die gelben Flaggen werden kurz geschwenkt, bis sich der Haas aus der misslichen Lage befreit hat. Nachdem die beiden Toro Rosso wieder zurück zur Box gefahren sind, hat der Brite die Piste momentan für sich alleine.

10.40 Zehn Minuten nach dem Anpfiff kommt endlich etwas Bewegung ins Spiel. Hadjar ist auch draußen und beklagt sich, dass sein Auto auf den Geraden vom Wind aus der Bahn geweht wird.

10.38 In der Toro-Rosso-Garage wird ein Motor gestartet. Liam Lawson macht sich auf den Weg. Die ersten Kurven nimmt der Neuseeländer mit Vorsicht. Alle müssen sich langsam an die Bedingungen gewöhnen.

10.36 Noch immer ist alles ruhig auf der Strecke. Verstappen betritt jetzt erst die Red-Bull-Garage. Der heftige Wind hat einige Blätter und viel Dreck auf die Piste geweht. Wir sind gespannt, ob das ein Problem wird.

10.34 Die Wolken haben sich komplett verzogen. Innerhalb der letzten Stunde hat sich der Asphalt von 23°C auf 34°C aufgeheizt.

10.32 Die Session wurde schon angepfiffen. Noch hat sich aber kein Auto in der Boxengasse blicken lassen.

10.29 Für alle Fans von Nico Hülkenberg haben wir schlechte Nachrichten. Die Strecke in Baku liegt dem Sauber nicht so richtig. Haas und Toro Rosso scheinen deutlich stärker aufgestellt. Der erste Q3-Einzug des Jahres für Hülkenberg wäre ein Wunder. Wichtig wäre es, mal wieder das interne Duell gegen Bortoleto zu gewinnen. Aber Baku gehört traditionell nicht zu den Lieblingsstrecken des Deutschen.

10.27 Spannend wird heute auch wieder der Blick auf die Reifen. Die meisten Teams sind der Meinung, dass der Medium im Qualifying den besseren Grip bieten wird als der Soft. Allerdings sind die Mediums auf nur drei Sets begrenzt. Das wird interessant. Möglicherweise sorgen die kühleren Temperaturen auch dazu, dass es kaum noch einen Performance-Unterschied zwischen den beiden Mischungen gibt.

10.25 Im Fahrerlager ist auch die angekündigte Kandidatur der Schweizer Rennfahrerin Laura Villars für das Präsidenten-Amt der FIA ein Thema. Allerdings nimmt kaum jemand die Pläne ernst. Die Kandidatur kommt viel zu spät und hat eigentlich keine Chance. Einige werfen der Schweizerin vor, nur auf Publicity aus zu sein oder ein Zeichen setzen zu wollen. Sie will ihr Team in den kommenden Tagen vorstellen. Dann wird man wissen, wie ernst das Projekt wirklich ist.

10.22 Der Wind soll in Richtung Qualifying übrigens noch weiter auffrischen. Der Wetterdienst spricht von Böen mit bis zu 70 km/h. Aktuell kommt der Wind aus Nordwesten. Auf der langen Geraden gibt es also Gegenwind, was den DRS-Effekt verstärkt. In den 90-Grad-Kurven im ersten Sektor schiebt es dagegen von hinten. Das könnte Probleme bereiten.

10.20 Über Nacht haben viele Teams Änderungen an den Setups vorgenommen. Von den Fahrern hören wir, dass die Strecke dieses Jahr mehr Grip bietet. Die Ingenieure reagieren darauf mit kleineren Flügeln. Man kann nur hoffen, dass es die Teams mit den Setup-Anpassungen nicht übertrieben haben, jetzt wo sich die Bedingungen geändert haben.

10.17 Wir müssen von gestern noch das Ergebnis der Untersuchung gegen Oscar Piastri nachtragen. Der WM-Spitzenreiter wurde nach dem zweiten Training zu den FIA-Stewards gebeten, weil er bei gelben Flaggen nicht ausreichend verzögert hatte. Am Ende gab es von den Schiedsrichtern nur eine Verwarnung. Es war die erste gelbe Karte für Piastri dieses Saison, weshalb es noch keine Konsequenzen gibt.

10.15 Guten Morgen Formel-1-Fans! Der Live-Ticker meldet sich pünktlich zum dritten Training zurück aus Baku. Gleich geht es in die 60-minütige Generalprobe zum Qualifying. Die Piloten müssen sich dabei auf neue Bedingungen einstellen. In der Früh sind immer wieder kurze Schauer runtergekommen. Die Strecke dürfte ordentlich an Grip verloren haben. Dazu weht ein böiger Wind. Auf einem Stadtkurs mit wenigen Auslaufzonen ist das eine Kombination, die alle Fahrer vor große Herausforderungen stellt.

Ergebnis Training 2: McLaren muss in Baku neun Punkte mehr holen als Ferrari, um vorzeitig den Titel in der Teamwertung einzufahren. Nach den Eindrücken vom Freitag (19.9.) könnte es aber noch etwas länger dauern, bis die Champagnerkorken knallen. Beide Papaya-Piloten kämpften mit Problemen und mussten die vorderen Positionen im Tagesklassement der Konkurrenz überlassen.

Lando Norris ging es bei seiner Qualifying-Simulation mit Soft-Reifen etwas zu viel Risiko. Nach einem kleinen Mauerkuss in Kurve 2 ging es in Kurve 4 dann mit richtig Schmackes in die Bande. Dabei verbog es die Aufhängung hinten links. Der Engländer konnte das angeschlagene Auto zwar noch an die Boxen schleppen, doch für eine Reparatur reichte die Zeit nicht. Norris kam nur auf sieben Runden.

Oscar Piastri musste seinen ersten Anlauf bei der Zeitenjagd nach einem Bandenkontakt in Kurve 15 abbrechen. Nach einem kurzen Check der angekratzten Felge wurde der WM-Spitzenreiter wieder rausgeschickt. Beim zweiten Anlauf führte ein Verbremser in Kurve 2 dazu, dass Piastri am Ende ohne verwertbare Zeit blieb. Dazu wurde der Australier nach der Session auch noch zu den Stewards zitiert. Weil er bei gelben Flaggen nicht genug verzögert hatte, wurde eine Verwarnung gegen den Piloten ausgesprochen.

Ferrari eine halbe Sekunde vor dem Rest Ferrari gab sich dagegen keine Blöße. Dass Lewis Hamilton am Ende 74 Tausendstel schneller war als Baku-Experte Charles Leclerc, kam allerdings etwas überraschend. Der Vorsprung der roten Raketen vor den ersten Verfolgern betrug fast eine halbe Sekunde. George Russell wäre mit dem zweiten Versuch wohl etwas näher rangekommen, hätte er in Kurve 12 nicht die Bande berührt. Außerdem kämpfte der Brite mit einer Erkältung.

Kimi Antonelli auf Rang vier zeigt, dass man Mercedes nicht vorzeitig abschreiben darf. Überraschend auf Rang fünf landete Ollie Bearman, der in Baku immer besonders aufgeigt. Auch Liam Lawson auf Platz sieben – direkt hinter Max Verstappen – fiel positiv ins Auge. Nico Hülkenberg hat dagegen noch ein paar Hausaufgaben für den Samstag vor der Brust. Der Rheinländer reihte sich nur auf Platz 18 ein.

Hier noch einmal der Ticker zum zweiten Training zum Nachlesen:

15.01 Die Session ist vorbei. Hamilton und Leclerc sehen in den Ferrari stark aus. Mehr Probleme hatte da schon McLaren. Das Weltmeister-Team muss noch ein paar Hausaufgaben bis zum Samstag erledigen. Der einzige Deutsche im Feld Nico Hülkenberg wurde 18. und hat auch noch etwas zum Grübeln.

14.59 Leclerc hat Glück. In Kurve 4 verbremst er sich und muss in den Notausgang, dort bekommt er seinen Ferrari erst nach ein paar Rangier-Problemen wieder in Fahrtrichtung heraus.

14.58 An der Doppelführung für Ferrari wird sich hier nichts mehr ändern. Wir möchten schon mal auf unsere Trainingsanalyse verweisen, die Sie am Abend auf unserer Seite finden werden. Dazu gibt es wie immer alle wichtigen Informationen zum Rennwochenende auf unserer Website.

14.55 Während die Piloten nun in den letzten Minuten Daten für das Renn-Setup sammeln, haben wir nochmal den Mauerkuss von Lando Norris für Sie rausgesucht. Das hat ordentlich gerummst in seinem McLaren MCL39.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

14.51 Die meisten Piloten sind jetzt auf Longruns unterwegs. Zu Piastri haben wir noch ein Update: Die Rennleitung wird den Vorfall unter gelber Flagge nach dem Training untersuchen. Der WM-Leader dürfte damit zu den Stewards zitiert werden.

14.47 Hamilton lässt es krachen: Er bekommt Windschatten von Leclerc auf der Start- und Zielgeraden und nutzt die Hilfe. Am Ende steht eine 1:41.293 Minuten. Damit führt der Altmeister wieder im zweiten Training. Übrigens: Sollte König Lewis am Sonntag siegen, würde er die 5.000-Punkte-Schallmauer sprengen. Das hat noch nie jemand geschafft. Was für eine Zahl.

14.42 Piastri hat wohl erneut die Mauer erwischt, aber auch dieses Mal hat er Glück und kann weiterfahren. Dafür untersucht die Rennleitung ein Vergehen des WM-Führenden unter gelber Flagge. Mal schauen, ob der McLaren-Chauffeur noch eine Strafe kassiert.

14.39 Der 24-Jährige ist auch schon wieder auf der Strecke, dennoch dümpelt er auf P16 in den Untiefen des Feldes herum. Anders sieht das bei George Russell aus, der im Mercedes aktuell Dritter ist und vor dem Überraschungsmann Oliver Bearman liegt. Auch der Rookie gilt als Fachmann der bakuischen Rennstrecke.

14.37 Werden die McLaren-Jungs so langsam nervös? Piastri schlägt Ausgang von T15 ebenfalls an der Mauer an und kommt zurück an die Box. Bei ihm sah die Aufhängung aber noch ganz aus.

14.36 Leclerc verbessert seine eigene Rundenzeit und übernimmt wieder P1 von Hamilton. Er ist anderthalb Zehntel schneller als der Superstar und wird seinem Ruf als Baku-Meister zumindest aktuell wieder einmal gerecht.

14.34 Zum Glück schafft es der WM-Kandidat im Zuckeltempo zurück zur McLaren-Garage. Aber Teamchef Andrea Stella hat einen sparsamen Blick aufgelegt. Das ist die Gefahr von Stadtkursen.

14.32 Lando Norris war auf einer schnellen Runde unterwegs, schlägt dann aber Ausganv von T4 mit dem linken Hinterrad an der Mauer an. Die Aufhängung ist kaputt. Das wird den Engländer kostbare Trainingszeit kosten.

14.27 Franco Colapinto hat ein Einsehen mit uns und geht in seinem Alpine wieder auf die Bahn. Aktuell ist der Argentinier Letzter. Die Powerstrecke schmeckt den französischen Autos nicht. Das Team ist vor dem Wochenende extrem pessimistich und geht unseren Informationen nach sogar von der letzten Startreihe aus.

14.22 Alle Autos stehen nach 23 Minuten in FP2 an der Box. Gerade ist also nix los in der Hauptstadt Aserbaidschans.

14.21 Versucht Hamilton da seinen Fans Hoffnung zu machen? Der siebenmalige Weltmeister übernimmt Platz eins von seinem Stallgefährten und ist zwei Zehntel schneller als Leclerc. Aber Vorsicht: Bereits in Monza schnappte er sich eine Trainingsbestzeit. Gegen Max Verstappen und die McLaren hatte Ferrari aber im Verlaufe des Wochenendes keine Chance.

14.18 Leclerc hatte bei seiner Bestzeit sogar die Mauer touchiert. Der Ritt auf der Rasierklinge ging bei ihm in Baku schon häufiger schief. Letztes Jahr stopfte er den Ferrari in FP1 in die Wand. Dieses Mal ging es gut für den 27-Jährigen aus dem Fürstentum am Mittelmeer.

14.15 Kaum spricht man von ihm, ist Leclerc neuer Erster. Im SF-25 drückt er die Zeit um vier Zehntel. Aktuelle Bestmarke: 1:41.786 Minuten. Hamilton ist anderthalb Zehntel langsamer und komplettiert die Doppelführung der Scuderia.

14.14 Zweiter momentan ist Charles Leclerc. Der Monegasse gilt als Baku-Spezialist und hat bereits vier Pole-Positions hier geholt. Für einen Sieg hat es am Kaspischen Meer aber noch nie gereicht. Klappt es dieses Mal für den Ferrari-Liebling?

14.12 Oliver Bearman ist der nächste in Problemen und rutscht ebenfalls in den Notausgang. Das wird wohl noch häufiger passieren in diesem Training.

14.10 Lewis Hamilton muss auch in den Notausgang. Der Rekordsieger kann aber den Ferrari wieder in die Fahrtrichtung drehen. Während seine Leistung auf der Rennstrecke zuletzt nicht so gut war, konzentrieren sich nun sogar die TV-Kommentatoren darauf, dass er all seine Straßenautos verkauft hat und ob er deshalb sich gerade verbremst hat. Wird ihn nicht kümmern. Momentan ist der Ferrari-Mann Vierter. Norris hat die Spitze übernommen.

14.08 Liam Lawson hat sich in Kurve 15 verschätzt. Der Toro-Rosso-Pilot findet aber den Weg zurück auf die Strecke. In der Zwischenzeit ist Verstappem der schnellste Pilot. Die 1:43.226 Minuten ist aber nichts Famoses.

14.05 Jetzt fragen Sie sich vielleicht, weshalb im ersten Training alle Piloten lediglich den Soft-Reifen fuhren: Zwei Sätze musste man nach FP1 an Pirelli zurückgeben. Alle Teams entschieden sich deshalb, den Soft loszuwerden, weil er im Rennen wohl keine Rolle spielen wird.

14.03 Gabriel Bortoleto erlöst uns und fährt als erster raus. Der Brasilianer hat den Medium aufgeschnallt. Im ersten Training fuhr kein einziger Pilot den C5-Gummi.

14.02 Noch warten alle in der Box. Deshalb spielen wir nochmal kurz Wetterfrösche: Morgen soll es sehr windig sein. Das macht das Anbremsen nach den langen Geraden extrem schwierig.

14.01 Kurze Info zu Red Bull: Sportchef Helmut Marko hat dem Kollegen Grüner noch gesagt, dass Verstappen im FP1 nah dran an Norris gewesen wäre, hätte er die Runde zu Ende gefahren. Aber dann kam der Verbremser in T15.

14.00 Die Ampel springt auf Grün: Das zweite Training läuft. Der Himmel ist deutlich bewölkter als heut Morgen. Der Asphalt ist 32,9 Grad Celsius warm, während in der Luft das Thermometer 24,5 Grad Celsius misst.

13.57 Nur noch acht Wochenenden stehen 2025 auf dem Plan. Die nächste Saison wirft mit ihren umfassenden Regeländerungen ihren Schatten voraus. Kollege Schmidt hat nochmal bei Ferrari vorgefühlt. Dort gilt vor allem Charles Leclerc als Gegner der neuen Regeln.

13.54 Die Teams werden jetzt so viel Zeit wie möglich auf der Strecke verbringen, um die verlorene Zeit aus FP1 so gut es geht, wieder reinzuholen. Ein Training ohne Daten von der Strecke mögen die perfektionistischen Ingenieure nicht. Jede Variable soll gelöst sein in der Welt der Formel 1.

13.51 Das große Thema waren aber die Probleme mit den Kerbs. In Kurve 17 hatten sich einzelne Elemente gelöst. Die Rennleitung ließ Vorsicht walten und unterbrach die Session für 26 Minuten, um keine Risiken heraufzubeschwören. Das half Piastri, weil seine Gegner auch keine Zeit auf der Strecke verbringen konnten, während er wegen des PU-Problems in der Box stand.

13.48 Die Bestzeit in der ersten Session sicherte sich McLaren-Pilot Lando Norris. Der WM-Zweite will in Aserbaidschan den Rückstand auf Teamkollege Oscar Piastri verkürzen. Der Australier hatte in Baku keinen idealen Auftakt. Ein Problem an der Power Unit musste in FP1 behoben werden.

13.45 Willkommen zurück, liebe Formel-1-Fans! In einer Viertelstunde beginnt das zweite Training in Baku. Wir halten Sie auf dem Laufenden! Vor allem halten die Kerbs?

Ergebnis Training 1: Die Fans bekamen im ersten Freien Training nur ein halbes Programm geboten. 13 Minuten nach dem Anpfiff hatte sich die Verklebung der Kerb-Elemente in Kurve 17 gelöst, nachdem einige Fahrer etwas weit über die Randsteine gerumpelt waren. Um sicherzustellen, dass sich die künstliche Streckenbegrenzung nicht komplett lockert, ließ die Rennleitung die Session für 26 Minuten unterbrechen.

Für Oscar Piastri war die Zwangspause Glück im Unglück. Der WM-Spitzenreiter wurde von seinem Team kurz vorher wegen eines Power-Unit-Problems an die Box zurückgerufen. Während der Rotphase hatten die Mechaniker ausreichend Zeit, das Problem zu lösen. Im Vergleich zur Konkurrenz verlor der Australier kaum wertvolle Trainingszeit.

Sonst gab es auf dem anspruchsvollen Stadtkurs keine großen Dramen zu beobachten. Lewis Hamilton war der einzige Pilot, der etwas heftiger Kontakt zu den Banden aufnahm. In Kurve 5 war der Ferrari-Pilot einen Tick zu weit nach innen geraten. Neben einem Reifenschaden war auch noch eine abgerissene Endplatte am Frontflügel zu beklagen. Hamilton schaffte es aber noch, aus eigener Kraft die Box anzusteuern.

In der nicht sehr aussagekräftigen Zeitentabelle hatte am Ende Lando Norris die Nase vorne. Der McLaren-Pilot brauchte mit frischen Softs 1:42.704 Minuten für die 6,003 Kilometer lange Stadtrundfahrt. Oscar Piastri sorgte rund drei Zehntel dahinter für eine Papaya-Doppelspitze. Charles Leclerc war mit einer halben Sekunde Rückstand erster McLaren-Verfolger. Max Verstappen baute bei seinem letzten Anlauf einen Verbremser in Kurve 15 ein und musste in den Notausgang. So landete der Weltmeister nur auf Platz sieben.

Lesen Sie hier noch einmal den Ticker zum ersten Freien Training in Baku:

11.35 In der Zeitentabelle hat sich durch die gelben Flaggen nichts mehr geändert. Es bleibt bei der Doppelspitze der beiden McLaren. Das erste Duell geht an Lando Norris. Der Rückstand von Oscar Piastri beträgt rund drei Zehntel.

11.33 Colapinto droht Ärger. Die Rennleitung untersucht, ob sich der Alpine-Pilot während der roten Flaggen korrekt verhalten hat.

11.31 Die karierte Flagge ist draußen. In den letzten Minuten gab es einige gelbe Flaggen. Hadjar und Ocon mussten in die Notausgänge.

11.29 Die Piloten nähern sich weiter dem Limit. Auch Piastri küsst in T15 leicht die Bande mit dem rechten Hinterrad. Verstappen schimpft derweil über das unruhige Verhalten seines Autos beim Bremsen.

11.27 Max Verstappen verbremst sich leicht und nimmt in Kurve 15 den Notausgang. In der Tabelle haben sich mittlerweile Piastri, Leclerc, Russell, Albon und Tsunoda vor den Weltmeister geschoben. In Führung liegt weiter Norris – aktuell mit drei Zehnteln vor dem Teamkollegen.

11.25 Albon schlägt in Kurve 15 hinten rechts an die Bande an. Auch hier kann der Pilot die Fahrt fortsetzen. Hamilton ist übrigens mit einem neuen Frontflügel wieder draußen.

11.22 Hamilton hat im ersten Sektor innen die Wand getroffen. Die Daten zeigen, dass ein Reifen keine Luft mehr hat. Am Frontflügel fehlt vorne links die Endplatte. Der Rekordsieger kann sich aber zurück zur Box schleppen.

11.19 Norris startet mit frischen Softs direkt den Konter. Mit einer 1:42,704 Min. setzt er sich vorne wieder um 1,086 Sekunden vom Rest des Feldes ab.

11.16 Verstappen hat sich der Norris-Bestzeit mittlerweile auf 43 Tausendstel genähert. Hülkenberg liegt auf einem guten achten Platz.

11.14 Und auch auf den zweiten Stints setzen die Fahrer wieder auf den Soft-Reifen. Alle wollen die wertvollen Medium- und Hard-Reifen nicht zu früh verheizen.

11.12 Alle Piloten sind draußen. Auch Piastri hat sich wieder auf den Weg gemacht.

11.10 Kaum wurde der Wiederanpfiff angekündigt, kam Hektik in der Boxengasse auf. Die Teams versuchen jetzt, so viel von dem geplanten Programm wie möglich in den letzten 20 Minuten unterzubringen.

11.08 Es gibt endlich News von der Rennleitung. Um 11.09 Uhr soll es weitergehen. 26 Minuten stand der Betrieb damit still.

11.05 Oscar Piastri ist mittlerweile wieder in seinen McLaren geklettert. Es kann nach dem Ende der Unterbrechung offenbar weitergehen für den WM-Spitzenreiter. McLaren spricht offiziell von einem Power-Unit-Problem, das man glaubt, gelöst zu haben.

11.02 Die FIA hat die Teams informiert, dass aktuell noch gecheckt wird, ob die Randsteine in Kurve 17 ausreichend gesichert sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

11.00 Übrigens waren alle Piloten für den ersten Stints auf Softs unterwegs. Es scheint, als wollen die Teams den ungeliebten C6-Gummi so schnell wie möglich loswerden.

10.58 Das offizielle Motto des Aserbaidschan-Grand-Prix lautet: "Expect the unexpectet!" Mit einem Kerb-Problem hatten wir wirklich nicht gerechnet. Es hat uns nun schon eine Viertelstunde Trainingszeit gekostet.

10.56 Vor der Unterbrechung hatte Russell gefunkt, dass sein Silberpfeil auf der langen Geraden heftig auf dem Boden aufsetzt. Die Stimme des gesundheitlichen Piloten hört sich ziemlich rau an.

10.54 Ein Mercedes-Mechaniker ist auch in der McLaren-Garage am Werk. Es dürfte sich somit um ein Problem im Motoren-Bereich handeln. Norris hatte bekanntlich in Zandvoort ein Problem mit einer Ölleitung zum Motor, die ihn viele Punkte gekostet hat.

10.52 Oscar Piastri wünscht sich natürlich, dass die anderen Piloten auch nicht ausgiebig testen können, während seine Mechaniker immer noch im Heck seines McLaren herumoperieren.

10.50 Jetzt überprüfen die Marshalls auch noch jedes einzelne Kerb-Element im letzten Sektor. Offenbar haben sich die Randsteine durch das Überfahren in den ersten Runden etwas gelöst. Noch gibt es keine Information, wann es weitergeht.

10.48 Es ist doch kein Carbonteil, das für die Unterbrechung gesorgt hatte. Streckenposten entfernen ein Stück Gummidichtung von den Randsteinen. Carlos Sainz hatte sie mit einem Ausritt weit über die Kerbs aus dem Spalt im Asphalt gezogen.

10.46 Die kurze Unterbrechung nutzen wir für einen Blick auf das Klassement. Aktuell führt Norris vier Zehntel vor Russell. Es folgen Leclerc und Verstappen.

10.44 Die roten Flaggen werden geschwenkt. Alle Piloten müssen an die Box zurück. Der Grund dafür ist ein Carbonteil am Ausgang der letzten Kurve.

10.43 Es sieht nicht gut aus für Oscar Piastri. Der Pilot wird aufgefordert, das Cockpit zu verlassen. Es dauert offenbar länger, das Problem zu lösen. Im Heck wird die Verkleidung abmontiert. Noch wissen wir nicht, was genau mit dem Auto nicht stimmt. Auf dem Weg zur Box hatte man Piastri gesagt, er solle nicht Vollgas geben, sondern langsam zurückfahren.

10.41 George Russell meldet, dass es im Cockpit verbrannt riecht. Er vermutet, dass es sich um überhitzende Bremsen handelt.

10.39 Auch für Piastri gibt es einen unerwarteten Funkspruch. Der Australier muss ebenfalls an die Box. Offenbar wurde in den Daten ein Problem im Antriebsstrang festgestellt. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist.

10.37 Lando Norris wird nach wenigen Kurven wieder an die Box gerufen. Er soll vor der Garage parken, weil die Mechaniker noch etwas vom Auto entfernen müssen. Es ist die Abdeckung eines der Pitot-Röhrchen auf der Frontpartie, die noch befestigt war. Das Pitot-Röhrchen wird zur Geschwindigkeitsmessung verwendet.

10.35 Es ist in Baku immer wieder faszinierend, wie die über die Jahre immer größer gewordenen Autos durch die nur 7 Meter breite Altstadt-Passage fahren. Es gibt sehr enge Abschnitte und eine ewig lange Zielgerade. Da gilt es fahrerisch einen guten Rhythmus und einen guten Kompromiss bei der Abstimmung zu finden.

10.32 Die rutschige Piste dürfte auch der Grund dafür sein, dass es etwas zögerlich losgeht. Colapinto war der erste Fahrer, der die Boxen verlassen hat. Mittlerweile hat sich auch Hülkenberg rausgetraut. Wir haben den Sauber-Piloten gestern nach seinen Erwartungen befragt.

10.30 Die Session wurde angepfiffen. Wie immer erwarten wir auf den öffentlichen Straßen von Baku eine sehr dreckige Piste auf den ersten Runden. Die Piloten müssen erst noch Gummi legen.

10.28 Etwas Kopfschmerzen bereitet den Ingenieuren das Wetter. Heute ist es noch relativ freundlich in Baku. Die Sonne steht am Himmel. Nur vereinzelte Wolken sorgen für etwas Schatten. Morgen am Qualifying-Tag wird ein komplett bedeckter Himmel und deutlich niedrigere Temperaturen erwartet. Das erschwert die Setup-Arbeit.

10.26 Auch mit Montreal ist die Strecke von Baku vergleichbar. Bei Mercedes hofft man, dass man die Performance vom einzigen Saisonsieg wiederholen kann. Die Flügel in Baku müssen aber ein Tick flacher gewählt werden.

10.24 Wir sind gespannt, ob Red Bull an die guten Leistungen von Monza anknüpfen kann. Verstappen war vor zwei Wochen nicht zu stoppen. Die Strecke in Baku verlangt etwas mehr Abtrieb, ist wegen der langen Geraden aber durchaus vergleichbar.

10.21 George Russell musste gestern die Medientermine von Baku auslassen, weil er sich unwohl gefühlt hat. Mittlerweile ist der Brite im Fahrerlager aufgetaucht. Wie man vom Team hört, ist er noch nicht bei 100 Prozent, aber auf dem Weg der Besserung. Das Training lässt er sich nicht engehen.

10.18 Es wird vor allem interessant, welche Reifen die Teams in den Trainings nutzen. Noch weiß niemand, ob der Medium oder der Soft im Qualifying den besseren Grip bietet. Je nachdem müsste man jetzt schon die Mischungen wählen.