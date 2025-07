Bottas auf Pole-Position: Ist Schumacher schon raus bei Cadillac?

Beim Kampf um den Cadillac-Sitz soll Bottas mit seinen Qualitäten auch Sergio Perez ausgestochen haben, der ebenfalls als heißer Kandidat gehandelt wurde. Angeblich hat das persönliche Engagement und der Ruf des Finnen als guter Teamplayer am Ende den Ausschlag gegeben. Cadillac will eines der Cockpits mit einem erfahrenen Mann besetzen. Mit zehn Siegen und 20 Pole-Positions ist Bottas statistisch der beste unter der verfügbaren Kandidaten.

Auch Guanyu Zhou, der von Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon gemanagt wurde, ist demnach aus dem Rennen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Spannungen zwischen China und den USA will sich der junge Rennstall offenbar nicht in ein Fettnäpfchen setzen. Außerdem hätte man dann mit Bottas und Zhou die alte Sauber-Paarung, die in den letzten Jahren keine großen Bäume ausgerissen hat.

Jack Doohan scheint auch nicht der geeignete Kandidat zu sein, obwohl der Australier in den letzten Wochen immer wieder bei Cadillac angeklopft und auch ein kleines Sponsorenpaket geschnürt hatte. Es sieht so aus, als wäre die Formel-1-Karriere von Doohan damit nach nur sieben Rennstarts für Alpine nachhaltig ausgebremst worden.

Drugovich hat sein Talent auch schon bei insgesamt sechs Trainingseinsätzen in aktuellen Autos unter Beweis stellen können. Dazu ging er in den letzten Jahren zwei Mal beim 24h-Rennen in Le Mans und ein Mal beim 24h-Rennen in Daytona an den Start. Dabei saß er jeweils im Cadillac LMDh-Prototyp. Schon da konnte er die Verantwortlichen des US-Herstellers offenbar beeindrucken.