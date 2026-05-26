Formel 1: Ross Brawn beendet Motorsport-Auszeit: Das "Superhirn" meldet sich zurück

Um Ross Brawn ist es längere Zeit ruhig geworden. Zuletzt stand der gelernte Ingenieur bei der Entwicklung der Ground-Effect-Autos im Rampenlicht. Als Technik-Berater der Formel 1 hatte der Engländer maßgeblichen Anteil an dem revolutionären Aerodynamik-Konzept, das von 2022 bis 2025 zur Anwendung kam.

Nun kommt Brawn erneut aus der Deckung. Der 71-Jährige wagt sich dabei auf ein ganz neues Terrain. Der Brite wird sich künftig in der Zweirad-Königsklasse "MotoGP" engagieren. Hier nahm er eine Einladung von Paulo Campinoti an. In dessen Yamaha-Kundenteam Pramac übernimmt Brawn künftig einen Platz im Verwaltungsrat.

"Im Motorsport geht es immer um Menschen, Teamwork und Weiterentwicklung", erklärte Brawn bei seiner Vorstellung. "Ich freue mich schon, Paolo und sein Team zu unterstützen und an den Stellen zu helfen, wo meine Erfahrung nützlich sein könnte."

Motorsport Images Ross Brawn und Michael Schumacher bildeten bei Benetton, Ferrari und Mercedes ein schlagkräftiges Duo.

Brawn bringt Siegermentalität Den deutschen Formel-1-Fans ist Brawn sicher noch gut als ehemaliger Technik-Chef von Michael Schumacher bei Benetton und Ferrari bekannt. Damals bekam er den Spitznamen "Superhirn" verpasst. Seinen größten Formel-1-Coup feierte der clevere Konstrukteur aber mit dem Titelgewinn 2009 im eigenen Rennstall "Brawn GP", den er anschließend an Mercedes verkaufte.

Mit dem MotoGP-Engagement sucht Brawn nun eine ganz neue Herausforderung: "Pramac hat eine beeindruckende Organisation aufgebaut, mit einem starken Teamgeist und großen Zielen. Ich freue mich schon, Teil der Zukunft dieses Teams zu sein."

Campinoti hofft, dass Brawn sein Erfolgsrezept aus der Formel 1 auch im Zweiradsport anwenden kann: "Neben seiner außergewöhnlichen Karriere und seinen Erfolgen verbindet mich schon seit vielen Jahren eine enge Freundschaft mit Ross, die von großem Respekt geprägt ist. Ich glaube, dass seine Vision, sein Fachwissen und seine Siegermentalität einen wertvollen Beitrag zum Wachstum und der Entwicklung von Pramac beitragen können."