Formel 1: Deshalb enttäuscht RTL die Fans – nur vier Rennen im Free-TV

In der vergangenen Saison hatte die angekündigte Sky-Übernahme von RTL in der Medienlandschaft ein Erdbeben ausgelöst. Der Kölner Privatsender wollte die DACH-Sparte des Abonnement-Senders übernehmen. Nach langer Prüfung gaben die Europäische Union sowie das deutsche Kartellamt grünes Licht für den Deal. Am 1. Juni dieses Jahres schloss RTL die Übernahme ab.

Viele deutsche Formel-1-Fans hatten große Hoffnungen in diesen Kauf gesteckt. Der Wunsch: mehr Rennen, wenn nicht sogar alle, im Free-TV. Daraus wird aber zumindest für die laufende Saison nichts. RTL hat am Montag (22.6.) mitgeteilt, welche Rennen der Sender 2026 live überträgt. Dazu zählen der Große Preis von Belgien am 19. Juli, das letzte Zandvoort-Rennen (23.8.), die Premiere in Madrid (13.9.) und der Las-Vegas-GP am 22. November.

Mit dem bereits übertragenen Klassiker in Monaco (7.6.) zeigt RTL somit nur fünf Grands Prix im Free-TV. Vor allem Menschen, die sich kein Abonnement leisten können oder wollen, wären gerne häufiger in den Genuss von Übertragungen im Free-TV gekommen.

Kritik an Monaco-Übertragung Das Wochenende in Monaco sollte einen ersten Vorgeschmack auf die deutschsprachige Zukunft der Formel 1 im TV geben. Das bewährte Sky-Team zeigte alle Sitzungen des Wochenendes live. RTL schaltete sich ab dem Qualifying-Samstag dazu. Dabei griff der Privatsender auf die Sky-Vertreter vor Ort zurück. Lediglich Reporter Kai Ebel war in Monaco zugegen. Bei vielen Fans stieß das Konzept auf Kritik. Bezahlende Sky-Kunden waren verärgert, dass nichtzahlende RTL-Zuschauer die gleichen Informationen vor Ort erhielten.

Lediglich bei den Kommentatoren-Teams unterschied sich die Aufstellung. RTL setzte auf das fast 30 Jahre bestehende Duo aus Heiko Waßer und Christian Danner, während Sascha Roos und Ralf Schumacher das Rennen bei Sky kommentierten. Wie die Aufteilung vor Ort für den Rest der Saison aussieht, ist noch unklar.

Was passiert 2027? Für die kommende Spielzeit gibt es noch keinerlei Anzeichen, wie die Zukunft gestaltet werden könnte. Fakt ist, dass Sky noch die Rechte bis Ende 2027 hält. Es ist gut vorstellbar, dass es beim bestehenden System zwischen RTL und Sky bleibt. Für 2028 könnte dann wieder RTL die Pay-TV-Tochter ersetzen.

Seit 2021 zeigt nur Sky alle Grands Prix live. Die Königsklasse verschwand nahezu vollständig aus dem Free-TV. Lediglich vereinzelte Rennen durfte RTL in den vergangenen Jahren dank einer Kooperation übertragen. Sowohl 2024 als auch 2025 waren das jeweils sieben WM-Läufe.

Ein Trostpflaster für die F1-Fans ohne Sky-Abo gibt es dennoch: RTL überträgt in dieser Saison die Qualifyings in Silverstone (4.7.), Budapest (25.7.), Monza (5.9.), Singapur (10.10.) und Austin (25.10.).