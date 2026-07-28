Autofahrer ignorieren kleines Verkehrszeichen: Fast 10.000 Euro Bußgeld in 13 Minuten

Am Mittwoch (22.7.2026) musste der rechte Fahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden. Grund war ein liegengebliebener Lastwagen, der vor Ort repariert werden musste. Bereits mehrere Verkehrsbeeinflussungsanlagen kündigten die Sperrung mit einem roten Kreuz über der Fahrspur an.

Dennoch fuhren zahlreiche Verkehrsteilnehmer weiter auf dem gesperrten Fahrstreifen. Einige nutzten nach Angaben der Polizei sogar den Seitenstreifen, um an der abgesicherten Arbeitsstelle vorbeizukommen.

51 Verstöße in nur 13 Minuten Die Einsatzkräfte registrierten innerhalb von nur 13 Minuten insgesamt 51 Verstöße. Gegen sämtliche Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Insgesamt summieren sich die Bußgelder auf 9.180 Euro. Nach Angaben der Polizei Bremen sind dabei mehrere Tatbestände subsumiert – unter anderem auch Gefährdungen oder die Benutzung des Seitenstreifens.

Die Missachtung eines roten X wird nach dem bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog mit mindestens 90 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister geahndet. Deutlich teurer wird es, wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden oder ein Sachschaden entsteht. Auch die Benutzung des Seitenstreifens kann empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Das rote Kreuz ist wie eine rote Ampel Fahrstreifensperrungen werden auf Autobahnen häufig frühzeitig angekündigt. Dazu erscheint zunächst ein gelb blinkender, schräg nach unten gerichteter Pfeil über der Fahrbahn. Er weist darauf hin, dass der betroffene Fahrstreifen in Kürze gesperrt wird und der Verkehr rechtzeitig auf den benachbarten Fahrstreifen wechseln soll.

Sobald über dem Fahrstreifen ein rotes Kreuz erscheint, ist die Spur gesperrt und darf nicht mehr benutzt werden. Gelingt ein sofortiger Fahrstreifenwechsel wegen dichten Verkehrs nicht, müssen Fahrer die erste sichere Möglichkeit zum Wechsel nutzen. Ein Weiterfahren unter dem roten Kreuz ist nicht erlaubt und stellt einen Verkehrsverstoß dar. "Fahren sie trotz rotem X weiter, ist dies in etwa vergleichbar mit dem Überfahren einer roten Ampel", erklärt Verkehrsrechtsanwältin Melanie Leier von Geblitzt.de.

Warum die Polizei jetzt besonders warnt Die Polizei Bremen nimmt den Vorfall zum Anlass, gerade in der Ferienzeit nochmals auf die Bedeutung des Verkehrszeichens hinzuweisen. Mit dem erhöhten Reiseverkehr steige auch die Zahl der Situationen, in denen Fahrstreifen kurzfristig gesperrt werden müssen.