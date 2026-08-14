Formel 1: FIA-Freigabe für russische Rennfahrer: Kommt jetzt Mazepin zurück?

Diese Entscheidung dürfte in den Fahrerlagern dieser Welt für Diskussionen sorgen. Russische und belarussische Fahrer, Nationalteams, Einzelteilnehmer und Offizielle dürfen ab sofort wieder ohne Einschränkungen an internationalen sowie regionalen Motorsport-Wettbewerben teilnehmen. Eine bislang geforderte Neutralitätserklärung entfällt.

Der Beschluss wurde vom Motorsportweltrat (WMSC) bestätigt und gilt laut FIA seit dem 3. August mit "unmittelbarer und bindender Wirkung". Veröffentlicht wurde die Entscheidung jedoch erst jetzt.

Die früheren Regelungen waren seit März 2022 in Kraft und wurden im Februar 2023 angepasst: Eine komplette Sperre hatte die FIA damals nicht verhängt, stattdessen waren Starts unter "FIA-Flagge" möglich, sofern eine schriftliche Verpflichtung zu politischer Neutralität abgegeben wurde. Fahrer mit Doppelstaatsbürgerschaft konnten teils auch unter ihrer zweiten Nationalität antreten.

xpb Trotz Ukraine-Krieg kehren russische Flaggen in den Rennsport zurück.

Russische Flaggen kehren zurück Zugleich erlaubt die FIA wieder die Verwendung nationaler Symbole. Flaggen, Farben und weitere Kennzeichen beider Länder dürfen bei Veranstaltungen erneut gezeigt werden – an Fahrzeugen, auf Ausrüstung und Uniformen. Auch das Abspielen der Nationalhymnen ist bei internationalen und nationalen Events wieder zulässig.

Nicht angetastet bleibt hingegen das Verbot, internationale und regionale Rennen in Russland oder Belarus auszutragen. Die FIA betonte zudem, die Entwicklung in der Ukraine weiter genau zu beobachten. Man behalte sich vor, bei Bedarf erneut Maßnahmen zu ergreifen – auch im Hinblick auf geltende Sanktionen oder vertragliche Verpflichtungen.

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Regeln müssen umgesetzt werden In dem Schreiben erinnert der Verband seine Mitgliedsclubs und Verbände außerdem an ihre Pflicht, Entscheidungen des WMSC umzusetzen und durchzusetzen. Wer sich weigert oder die Vorgaben nicht befolgt, begeht nach FIA-Lesart einen Regelverstoß, der Sanktionen nach dem International Sporting Code, den FIA-Statuten sowie den Justiz- und Disziplinarregeln nach sich ziehen kann.

Während die FIA nun lockert, bleibt der Kurs in anderen Verbänden unterschiedlich: Der Motorrad-Weltverband FIM hält weiterhin an einem vollständigen Ausschluss russischer und belarussischer Teilnehmer in internationalen Wettbewerben fest. Auch übergreifend im Sport ist die Linie nicht einheitlich. Zuletzt hatte das IOC Schritte zur Lockerung seiner Maßnahmen angekündigt, während andere Weltverbände bei strengeren Regeln bleiben.