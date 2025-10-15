Übersicht Vertragslaufzeiten in der Formel 1: Wie lange laufen die Verträge der Fahrer?

Früher begann in der Sommerpause die sogenannte "Silly Season" der Formel 1. Wenn keine Autos über die Strecken dieser Welt rasten und die Themenlage eher mau war, schossen sich die Medienvertreter auf die möglichen Transfers und Vertragsverlängerungen der Piloten ein. Auch die Verantwortlichen der Teams nutzten die Zeit, um sich mit Fahrern und Managern auszutauschen.

In den letzten Jahren gab es auch abseits der Sommerpause unentwegt Spekulationen um etwaige Zu- und Abgänge. Und das trotz laufender Verträge. Erinnert sei hier nur an die Saga um einen möglichen Abschied von Max Verstappen von Red Bull. Doch der Weltmeister bekannte sich zu seinem Arbeitgeber und wechselte (vorerst) nicht zu Mercedes. Sein Vertrag beim Top-Team aus Milton Keynes läuft noch bis Ende 2028. Wird er diesen erfüllen?

In dieser Frage ist zumindest kurzzeitig Ruhe eingekehrt. Da stürzen sich die Journalisten und Experten bereits auf den nächsten Star im Fahrerlager: Charles Leclerc. Der Ferrari-Fahrer sitzt seit 2019 bei der Scuderia im Cockpit. Als Schützling der eigenen Kader-Schmiede und seiner Fähigkeit, fließend Italienisch zu sprechen, gilt er als Lieblingskind der Tifosi. Doch der Monegasse hatte bisher nie eine reelle Chance auf den WM-Titel. Dieser Fakt und sein auslaufender Vertrag Ende 2026 machen ihn zu einer heißen Aktie auf dem Transfermarkt.

So lange laufen die Verträge in der Formel 1 Auch der Vertrag seines Teamkollegen Lewis Hamilton endet mit Abschluss der kommenden Saison. Dass der 40-Jährige dann noch einmal den Rennstall wechseln wird, erscheint aber unwahrscheinlicher als ein Karriereende oder eine Ausdehnung seiner Ferrari-Zeit.

Um einen Überblick zu verschaffen, haben wir die Vertragslaufzeiten der Formel-1-Fahrer zusammengefasst. Nicht inkludiert sind mögliche Optionen, die Teams auf eine Verlängerung haben.

Bleibt es beim McLaren-Duo friedlich? Einen speziellen Blick lohnt auch die McLaren-Kombination: Das Titelduell in dieser Saison hat sich zugespitzt. Vom Frieden zwischen Oscar Piastri und Lando Norris war nach dem harten Manöver des Engländers in Singapur nichts mehr übrig. Der ansonsten abgezockte Piastri zeigte seinen Unmut über die Aktion öffentlich.