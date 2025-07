Red-Bull-Geheimnis entschlüsselt: Verstappen 2027 frei für Mercedes-Wechsel

Nach GP Belgien greift die viel zitierte Ausstiegsklausel. Demnach könnte Verstappen gehen, wenn er in der WM schlechter als auf Platz drei klassiert ist. Bei 18 Punkten Vorsprung auf den viertplatzierten George Russell ist das trotz der Punkteinflation an einem Sprint-Wochenende eher unwahrscheinlich.

Inzwischen sickerte durch, dass Verstappen 2026 bei Red Bull bleibt. Er bezeichnet das Team immer noch als seine zweite Familie. Und aus seiner Sicht geht es nicht um Ausstiegsklauseln oder Personalien, sondern darum, dass ihm das Team beweist, ein konkurrenzfähiges Auto bauen zu können. "Die letzten anderthalb Jahre sind nicht so gut gelaufen. Jetzt blicken wir nach vorne. Wir müssen am Auto arbeiten und es noch für dieses Jahr, aber auch für die nächste Saison verbessern."

In diesem Fall müsste wohl Andrea Kimi Antonelli gehen und bei einem anderen Mercedes-Team geparkt werden. So muss man die Aussagen von George Russell deuten, der in Spa noch einmal betonte: "Wenn man sich die Fakten anschaut, kommt Mercedes nicht an mir vorbei."