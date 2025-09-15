AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kleinwagen

Lancia ist bei Rallyes zurück: Ypsilon Rally2 HF Integrale hat sein Debüt

Lancia ist bei Rallyes zurück
Ypsilon Rally2 HF Integrale hat sein Debüt

Lancia ist zurück im Rallye-Sport: Mit dem neuen Ypsilon Rally2 HF Integrale knüpft die Kultmarke an ihre glorreiche Vergangenheit an. Der Neuanfang markiert nicht nur ein sportliches Comeback, sondern auch den Startschuss für die große Renaissance des Traditionsherstellers.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.09.2025
Als Favorit speichern

Nach über 30 Jahren Funkstille im professionellen Rallye-Sport meldet sich Lancia eindrucksvoll zurück. Mit dem neuen Ypsilon Rally2 HF Integrale will die italienische Traditionsmarke im WRC2-Kosmos an die goldenen Zeiten von Delta, Stratos und 037 anknüpfen.

Eine Legende mit zehn Weltmeistertiteln

Zwischen 1974 und 1992 dominierte Lancia die Rallye-Welt. Zehn WM-Titel gingen in dieser Ära nach Turin – ein Rekord, den bis heute keine andere Marke gebrochen hat. Der neue Ypsilon Rally2 HF Integrale trägt dieses Erbe sichtbar: Eine Trophy-Liste auf der B-Säule erinnert an die glorreichen Siege.

Technik für die neue Generation

Unter der Haube steckt modernste Rally2-Technik: ein turboaufgeladener 1,6-Liter-Vierzylinder, kombiniert mit einem Allradantrieb, einem fünfstufigen sequenziellen Getriebe und mechanischen Differenzialen. Die Karosserie wurde radikal überarbeitet – mit breiten Kotflügeln, großem Heckflügel, Dachlufteinlass und markanten weißen Felgen im klassischen HF-Look. Das Mindestgewicht von 1.230 Kilogramm und rund 282 PS bringen den Ypsilon auf Augenhöhe mit den Rally2-Versionen von Skoda Fabia RS, Toyota GR Yaris, Hyundai i20N, Ford Fiesta und Citroën C3.

Die Renaissance von Lancia

Die Rückkehr in den Rallye-Sport ist Teil der langfristigen Renaissance-Strategie von Lancia. Nach Jahren im Schatten soll die Marke neu positioniert werden – mit Fokus auf Nachhaltigkeit, italienisches Design und Motorsport als Imageträger. Für viele Fans ist die Rallye-Rückkehr ein emotionales Signal: Lancia will nicht nur Autos bauen, sondern wieder Herzen gewinnen.

Möglicher Einstand bei der Rallye Monte Carlo

Noch 2025 könnte der neue Ypsilon Rally2 HF Integrale sein Debüt feiern – wahrscheinlich bei der legendären Rallye Monte Carlo im Januar. Damit würde Lancia genau dort zurückkehren, wo einst Geschichte geschrieben wurde.