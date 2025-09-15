Lancia ist bei Rallyes zurück: Ypsilon Rally2 HF Integrale hat sein Debüt

Nach über 30 Jahren Funkstille im professionellen Rallye-Sport meldet sich Lancia eindrucksvoll zurück. Mit dem neuen Ypsilon Rally2 HF Integrale will die italienische Traditionsmarke im WRC2-Kosmos an die goldenen Zeiten von Delta, Stratos und 037 anknüpfen.

Eine Legende mit zehn Weltmeistertiteln Zwischen 1974 und 1992 dominierte Lancia die Rallye-Welt. Zehn WM-Titel gingen in dieser Ära nach Turin – ein Rekord, den bis heute keine andere Marke gebrochen hat. Der neue Ypsilon Rally2 HF Integrale trägt dieses Erbe sichtbar: Eine Trophy-Liste auf der B-Säule erinnert an die glorreichen Siege.

Technik für die neue Generation Unter der Haube steckt modernste Rally2-Technik: ein turboaufgeladener 1,6-Liter-Vierzylinder, kombiniert mit einem Allradantrieb, einem fünfstufigen sequenziellen Getriebe und mechanischen Differenzialen. Die Karosserie wurde radikal überarbeitet – mit breiten Kotflügeln, großem Heckflügel, Dachlufteinlass und markanten weißen Felgen im klassischen HF-Look. Das Mindestgewicht von 1.230 Kilogramm und rund 282 PS bringen den Ypsilon auf Augenhöhe mit den Rally2-Versionen von Skoda Fabia RS, Toyota GR Yaris, Hyundai i20N, Ford Fiesta und Citroën C3.

Die Renaissance von Lancia Die Rückkehr in den Rallye-Sport ist Teil der langfristigen Renaissance-Strategie von Lancia. Nach Jahren im Schatten soll die Marke neu positioniert werden – mit Fokus auf Nachhaltigkeit, italienisches Design und Motorsport als Imageträger. Für viele Fans ist die Rallye-Rückkehr ein emotionales Signal: Lancia will nicht nur Autos bauen, sondern wieder Herzen gewinnen.