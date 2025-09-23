Mercedes bestätigt A-Klasse-Nachfolger: Neuer Stern für die Kompaktklasse

Die A-Klasse lebt! Was viele Fans befürchtet hatten, tritt nicht ein: Mercedes streicht sein Einstiegsmodell nicht, sondern verlängert die Produktion bis 2028. Und das Beste: Ein Nachfolger ist bereits in Arbeit – dies hat Vertriebschef Mathias Geisen im Gespräch mit der Automobilwoche bestätigt. Damit bleibt der Weg in die Welt von Mercedes für viele Kunden offen – und das mit mehr Emotionen als je zuvor.

Warum Mercedes umdenkt Eigentlich sollte 2026 Schluss sein. Doch Händler und Kunden machten Druck: Die A-Klasse ist nicht nur ein günstiger Einstieg, sie ist für viele der erste Kontakt mit dem Stern. Zu wichtig also, um sie kampflos aufzugeben. Vertriebschef Mathias Geisen spricht Klartext: "Es wird langfristig ein Einstiegsmodell geben." Ein Versprechen, das in Stuttgart Gewicht hat.

Preise, die Fans freuen Ab rund 34.300 Euro fährt man heute schon Mercedes. Im Vergleich zum neuen CLA, der in der Elektroversion ab 56.000 Euro kostet, bleibt die A-Klasse damit ein echtes Argument für Preis-Leistungs-Fans. Und genau hier soll auch der Nachfolger ansetzen: attraktiv, erreichbar – und hoffentlich mit jeder Menge Fahrspaß.

Kompakter oder SUV? Noch ist offen, wie das neue Modell aussieht. Branchenkenner halten eine SUV-Variante für wahrscheinlich. Das Segment boomt, und Mercedes könnte mit einem kleinen, dynamischen SUV genau den Nerv der Zeit treffen. Doch egal ob klassisch oder hochbeinig – für viele Kunden dürfte gelten: Hauptsache der Stern bleibt erschwinglich.