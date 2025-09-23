AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt

Mercedes bestätigt A-Klasse-Nachfolger: Neuer Stern für die Kompaktklasse

Neues Einstiegsmodell mit Stern
Mercedes bestätigt A-Klasse-Nachfolger

Die A-Klasse bleibt – und sie bekommt sogar einen Nachfolger. Mercedes hält damit an seinem kleinsten Stern fest und verspricht ein neues Einstiegsmodell mit großem Anspruch.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.09.2025
Als Favorit speichern
Mercedes A45S AMG, ams Aktuelles, spa0525
Foto: Rossen Gargolov

Die A-Klasse lebt! Was viele Fans befürchtet hatten, tritt nicht ein: Mercedes streicht sein Einstiegsmodell nicht, sondern verlängert die Produktion bis 2028. Und das Beste: Ein Nachfolger ist bereits in Arbeit – dies hat Vertriebschef Mathias Geisen im Gespräch mit der Automobilwoche bestätigt. Damit bleibt der Weg in die Welt von Mercedes für viele Kunden offen – und das mit mehr Emotionen als je zuvor.

Warum Mercedes umdenkt

Eigentlich sollte 2026 Schluss sein. Doch Händler und Kunden machten Druck: Die A-Klasse ist nicht nur ein günstiger Einstieg, sie ist für viele der erste Kontakt mit dem Stern. Zu wichtig also, um sie kampflos aufzugeben. Vertriebschef Mathias Geisen spricht Klartext: "Es wird langfristig ein Einstiegsmodell geben." Ein Versprechen, das in Stuttgart Gewicht hat.

Preise, die Fans freuen

Ab rund 34.300 Euro fährt man heute schon Mercedes. Im Vergleich zum neuen CLA, der in der Elektroversion ab 56.000 Euro kostet, bleibt die A-Klasse damit ein echtes Argument für Preis-Leistungs-Fans. Und genau hier soll auch der Nachfolger ansetzen: attraktiv, erreichbar – und hoffentlich mit jeder Menge Fahrspaß.

Kompakter oder SUV?

Noch ist offen, wie das neue Modell aussieht. Branchenkenner halten eine SUV-Variante für wahrscheinlich. Das Segment boomt, und Mercedes könnte mit einem kleinen, dynamischen SUV genau den Nerv der Zeit treffen. Doch egal ob klassisch oder hochbeinig – für viele Kunden dürfte gelten: Hauptsache der Stern bleibt erschwinglich.

Modelloffensive mit Power

Die neue A-Klasse ist kein Einzelkämpfer. Mercedes plant in den nächsten zwei Jahren über 40 neue Modelle – so viele wie nie zuvor. Auf der IAA stand gerade erst der elektrische GLC im Rampenlicht. Der Nachfolger der A-Klasse soll zeigen: Auch unten im Portfolio kann Mercedes Emotionen, Technik und Premium-Feeling liefern.