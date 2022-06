Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

VW Golf im Privat-Leasing Hier gibt es den Bestseller ab 227 Euro

Ab 29.560 Euro kostet der neue VW Golf in der kleinsten Leistungsstufe. Die Leasingraten beginnen bei 227 Euro.

Der Golf VIII baut auf derselben MQB-Plattform auf wie sein Vorgänger. Dementsprechend sind die Abmessungen sehr ähnlich, nur bei der Höhe baut Generation 8 in schönem Kontrast zum Elektro-Pendant ID.3 ab: Der Neue ist 4.284 Millimeter lang (+ 26 mm zum Vorgänger), 1.789 Millimeter breit (ohne Seitenspiegel / – 1 mm z. V.) und 1.456 Millimeter (- 36 mm z. V.) hoch. Der Radstand ist mit 2.636 Millimetern gleichgeblieben. Allerdings konnten die Stirnfläche auf 2,21 Quadratmeter und der Luftwiderstandsbeiwert von 0,3 auf 0,275 reduziert werden. Außerdem will VW das Fahrzeuggewicht um rund 50 Kilogramm gesenkt haben.

Im Innenraum fällt auf Anhieb das aufgeräumte Cockpit auf. Mit Ausnahme des Multifunktionslenkrads finden sich nahezu keine Schalter, Knöpfe oder Tasten in Griffweite. Zum Navigieren durch alle Systeme dienen vor allem zwei nebeneinander positionierte Bildschirme. Der Instrumenten-Bildschirm misst 10,25 Zoll (ca. 26 cm) in der Diagonalen, das Infotainmentsystem 8,25 Zoll (ca. 21 cm). Optional kann der digitale Arbeitsplatz des Fahrers weiter ausgebaut werden. Durch die Fusion des 10,25 Zoll großen "Digital Cockpit" und dem optional zehn Zoll großen Infotainment-Displays entsteht dabei das "Innovision Cockpit". Neu dazu kommt dann auch noch ein Head-up-Display, bei dem die Informationen direkt in die Windschutzscheibe projiziert werden und virtuell vor dem Fahrer schweben. Für unsere Leasingangebote haben wir uns das Basismodell mit dem kleinsten Motor geschnappt.

VW Golf Leasing ab 227 Euro

Die Angebote beziehen sich auf den Tag der Artikelerstellung: 22.06.2022

Alternativ zum Barkauf oder der Finanzierung gibt es für den VW Golf immer mal wieder attraktive Leasingangebote zu guten Konditionen. Auf der offiziellen Webseite liegt die Leasingrate für 48 Monate Laufzeit bei 10.000 Kilometern jährlicher Fahrleistung und ohne Sonderzahlung bei 343 Euro monatlich. Doch es geht auch günstiger. Zum Beispiel:

ab 229,00 Euro auf null-leasing.com (42 Monate Laufzeit)

ab 227,99 Euro auf leasingmarkt.de

ab 227,99 Euro auf leasingtime.de

Vorsicht bei den Lieferzeiten: Aufgrund der Halbleiter-Krise und des Ukrainekriegs sind diese aktuell recht lang. Eine Lösung sind Angebote für sofort verfügbare Neuwagen, die dann preislich jedoch deutlich höher ausfallen. Bei der Suche nach dem besten Angebot lohnt auch der Blick auf zusätzliche Dienstleistungen, die bereits in der Leasingrate enthalten sind. So übernehmen einige Anbieter zum Beispiel die Bereitstellungskosten, die Kfz-Steuer oder bieten eine kostenlose Leasingraten-Versicherung an.

Fazit

Der VW Golf ist bereits zu Konditionen von unter 230 Euro monatlich zu haben. Es ist allerdings aktuell mit längeren Lieferzeiten als üblich zu rechnen.

