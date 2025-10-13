AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Ayvens: LeasePlan und ALD AutoLeasing D verschmelzen zum Leasing-Gigant

LeasePlan und ALD AutoLeasing D werden zu Ayvens
Neuer Leasing-Gigant entsteht

LeasePlan Deutschland und ALD AutoLeasing D verschmelzen zur Marke Ayvens. Damit wird der Leasing-Markt für Privat- und Gewerbekunden in Deutschland neu geordnet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.10.2025
Ayvens Auto-Leasing Fusion LeasePlan und ALD AutoLeasing D
Foto: Ayvens

Ayvens feiert seinen Markteintritt in Deutschland. Indem die ALD AutoLeasing D GmbH mit der LeasePlan Deutschland GmbH fusioniert, tritt die bereits im Oktober 2023 gestartete globale Mobilitätsmarke nun auch hierzulande auf. Damit entsteht einer der größten herstellerunabhängigen Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen in Deutschland. Ayvens bietet sowohl gewerblichen als auch privaten Kunden Lösungen in den Bereichen Leasing von Neu- und Gebrauchtwagen, Fuhrpark-Management, Mietwagen- und Auto-Abo-Services sowie Gebrauchtwagenkauf.

"Wir verwalten über 320.000 Fahrzeuge in Deutschland"

"Mit unserer neuen Marke verwalten wir insgesamt über 320.000 Fahrzeuge in Deutschland", sagt Geschäftsführer Martin Kössler. "Ayvens bietet Mobilität für jeden – wirtschaftlich, innovativ, digital, flexibel, bequem, nachhaltig und sicher." Die Ayvens-Kunden sollen von flexibler Vertragsgestaltung, administrativer Entlastung sowie von individueller Beratung und direkter Fahrerbetreuung profitieren.

Der Neuling wendet sich mit seinem Angebot insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Für diesen Kundenkreis sollen kostengünstige Einstiegsmöglichkeiten mit Leasing- und Auto-Abo-Angeboten für Neu- und Gebrauchtwagen die neue Marke attraktiv machen. Ayvens verspricht schlanke und anwenderfreundliche Online-Prozesse einschließlich eines komplett digitalen Vertragsabschlusses. "Unser Fokus liegt auf der weiteren Digitalisierung und Elektrifizierung, um unseren Kunden auch künftig effiziente Services zu bieten", ergänzt Kössler.

Darüber hinaus sieht sich Ayvens als Partner der Automobilhersteller und ihrer Händler. Einerseits durch attraktive Konditionen bei Mobilitäts- und Leasingangeboten für ihre Gewerbe- und Privatkunden, andererseits durch eine Unterstützung beim Marketing. Zudem können die Partner die Online-Tools von Ayvens für Angebote, Aufträge, Kreditprüfungen und Vertragsunterzeichnungen nutzen.

