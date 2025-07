Toyota Yaris Rally2 H2 Concept: Allrad-Monster mit Wasserstoff-Verbrenner

So stellten der Autobauer aus Tokio schon am Rande des 24h-Rennens von Le Mans das sogenannte GR LH2 Racing Concept vor. Der 5,10 Meter lange und 2,05 Meter breite Prototyp sollte einen Vorgeschmack auf die Zukunft des Langstreckensports bieten. Doch weil die konventionell angetriebene Hypercar-Klasse aktuell wie verrückt boomt, muss die Wasserstoff-Zukunft hier wohl noch etwas warten.

Ob es im Rallye-Bereich etwas schneller geht, ist noch nicht ganz klar. Hier hat Toyota in der Vergangenheit häufiger kleinere Experimente mit Wasserstoff gestartet. Doch jetzt will man mit dem Yaris Rally2 H2 Concept endgültig beweisen, dass die Technologie einsatzbereit ist. Beim Klassiker in Finnland soll der Testträger seine Qualität unter Rennbedingungen demonstrieren.